Răspunsul lui Zelenski, întrebat dacă va candida din nou la prezidențiale: „Este responsabilitatea mea”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar candida din nou la alegerile prezidențiale dacă acestea ar avea loc înainte de încheierea războiului. Liderul de la Kiev susține însă că organizarea scrutinului în condiții de siguranță ar necesita un armistițiu și modificări legislative.

Zelenski, întrebat dacă va candida din nou la prezidențiale: „Este responsabilitatea mea” Foto: AFP

Întrebat într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press”, difuzată de NBC News, dacă ar participa la alegeri organizate în timpul războiului, Zelenski a răspuns afirmativ.

„Dacă vor avea loc în timpul războiului – desigur. Este responsabilitatea mea, pentru că trebuie să-mi apăr țara de la începutul până la sfârșitul acestui război”, a declarat președintele ucrainean, potrivit Ukrainska Pravda.

Zelenski a precizat că Ucraina ar avea nevoie de aproximativ șase luni pentru a organiza alegeri după încheierea războiului.

Zelenski cere 60 de zile de armistițiu pentru organizarea scrutinului

Președintele ucrainean a afirmat că țara sa ar putea face demersurile necesare pentru organizarea alegerilor dacă Donald Trump și Vladimir Putin își doresc acest lucru. El a insistat însă că scrutinul trebuie să fie unul corect și să le permită inclusiv militarilor aflați pe front să voteze.

„Și dacă Trump și Putin vor ca eu să organizez alegeri – desigur, în primul rând este o alegere a poporului nostru, dar dacă ei chiar vor asta – am spus: «Acordați-ne cel puțin 60 de zile de încetare a focului, fără niciun fel de alte negocieri, doar 60 de zile, și vom face tot posibilul să modificăm legislația, vom face tot posibilul să pregătim o infrastructură de securitate.»”

Zelenski a avertizat că organizarea alegerilor în condițiile actuale ar fi extrem de riscantă.

„Dar credeți-mă, pare absolut periculos și de necrezut, pentru că avem nevoie de alegeri corecte, avem nevoie ca soldații noștri să aibă posibilitatea de a vota. [...] Dacă credeți că nu vreau alegeri, nu este adevărat”, a mai spus liderul ucrainean.

Trump i-a cerut Ucrainei să-și aleagă un nou președinte

Pe 10 octombrie, președintele american Donald Trump l-a acuzat pe Zelenski că nu dorește încheierea războiului și a afirmat că a venit momentul ca Ucraina să „își aleagă un nou președinte”, care să poată ajunge la un acord cu Rusia.

În replică, Zelenski a susținut că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri dacă Rusia acceptă un armistițiu complet de 60 de zile.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat însă că Rusia nu este dispusă să respecte o încetare a focului de două luni pentru desfășurarea scrutinului. Potrivit acestuia, Vladimir Putin ar accepta oprirea atacurilor doar în ziua alegerilor.

Pe 14 octombrie, Zelenski s-a declarat convins că, și în cazul în care Ucraina ar organiza alegeri prezidențiale, viitorul lider al țării nu ar încheia un acord cu Putin și ar continua să apere Ucraina.