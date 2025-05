Donald Trump descrie discuţiile cu Iranul privind programul său nuclear ca fiind „foarte, foarte bune”

Preşedintele american Donald Trump a precizat că discuţiile în derulare cu Iranul privind programul său nuclear sunt „foarte, foarte bune”. Și partea iraniană vorbește despre întâlniri foarte „profesionale”.

„Am avut discuţii foarte, foarte bune cu Iranul. Şi nu ştiu dacă o să vă anunţ ceva bun sau rău în zilele următoare, dar am presimţirea că va fi ceva bun. Am făcut progrese reale, progrese serioase”, a declarat duminică Trump în New Jersey, înainte de a se îmbarca în avionul către Washington, relatează AFP, citată de Agerpres.

Iarnul şi SUA, inamici de la Revoluţia Islamică din 1979 care a răsturnat o monarhie pro-occidentală în Iran, au început pe 12 aprilie discuţii pe tema spinoasă a programului nuclear iranian.

„Discuţiile continuă să fie constructive”

Cea mai recentă rundă de discuţii, a cincea, a avut loc vineri la Roma cu medierea Omanului. Discuţiile dintre ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, şi emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, au durat circa trei ore la reşedinţa ambasadorului omanez, conform presei iraniene.

„Discuţiile continuă să fie constructive”, iar "ambele părţi au convenit să se întâlnească din nou în viitorul apropiat", a declarat un important oficial american după întâlnire, sub condiţia anonimatului.

La rândul său, Araghchi a vorbit despre negocieri care au fost „atât de complicate încât nu pot fi rezolvate în două sau trei întâlniri". Cu toate acestea, el a descris întâlnirile ca fiind foarte „profesionale”.

Discuţiile au loc la cel mai înalt nivel între cele două ţări de la retragerea unilaterală a Statelor Unite în 2018 din acordul internaţional privind dosarul nuclear iranian, încheiat cu trei ani mai devreme la Viena.

Donald Trump, care a luat această decizie în timpul primului său mandat de președinte al SUA (2017-2021), a reimpus sancţiuni dure împotriva Iranului ca parte a unei aşa-numite politici de „presiune maximă”.

Președintele SUA încearcă să negocieze un nou acord cu Teheranul, care speră să fie ridicate sancţiunile care îi sufocă economia.

Temeri că Iranul doreşte să obţină arma nucleară

Washingtonul şi Teheranul îşi afişează însă public dezacordul cu privire la problema sensibilă a îmbogăţirii uraniului.

Ţările occidentale, în frunte cu Statele Unite, dar şi Israelul, inamicul declarat al Iranului, suspectează Teheranul că doreşte să obţină arma nucleară. Teheranul neagă că ar avea astfel de obiective.