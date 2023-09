De ce aleg americanii să părăsească SUA pentru Europa: „Am cumpărat casa fără să mergem să o vedem“

Tulburările din ultimii ani i-au făcut pe mulți americani să-și regândească prioritățile și să decidă să-și reia viața în alte țări. Cele din Europa sunt, de departe, preferatele cetățenilor din SUA.

Familia Dawkins din Texas – Nadine, în vârstă de 59 de ani, Kim în vârstă de 61 de ani și copiii lor adulți – și-au cumpărat o casă în micul oraș italian Latronico, după ce s-a săturat de climatul politic din SUA și au citit poveștile CNN Travel despre case scoase la vânzare pentru un euro.

Pe măsură ce zeci de orașe italiene vând case vechi ieftine, străinii care se grăbesc să ia una sunt adesea în căutarea unui loc însorit pe tot parcursul anului, a unui refugiu de vacanță sau doar pentru a-și trăi visul italian. Dar o familie americană a făcut-o pentru a începe o nouă viață departe de Statele Unite.

Orașul cu 4.000 de locuitori

În 2019, familia Dawkins – Nadine și soțul Kim, alături de copiii lor, Lorenzo, 29 de ani, și DeNae, 27 de ani, au cumpărat o casă fermecătoare în orașul Latronico. În regiunea de sud a Basilicatei, orașul cu 4.000 de locuitori este situat în Parcul Național Pollino și este înconjurat de izvoare termale.

Citind articolul din ziar despre vânzarea de case cu un euro, Nadine Dawkins, fost ofițer pensionar și femeie de afaceri, a simțit atracția strămoșilor ei. Stră-străbunicul ei era italian și a venit în America în secolul al XIX-lea.

„După ce am auzit poveștile bunicii mele, am simțit întotdeauna o legătură cu Italia”, spune ea pentru CNN Travel.

„Ca soldat staționat în regiune mulți ani mai târziu, am jurat că mă voi întoarce. De acum câțiva ani, soțul meu și cu mine ne-am adus copiii să vedem de unde provin.”

Are strămoș italian

Strămoșul ei italian și-a luat un nume american când a aterizat în State: Clint Jeffrey. Nadine nu știe prea multe despre stră-străbunica ei, Lucinda, care era o femeie sclavă pe o plantație din Arkansas când Jeffrey a cumpărat-o și „și-a trăit restul zilelor cu ea”, spune ea.

„Din păcate, nu am informații suplimentare despre Lucinda. Tot ce știu este că a fost o sclavă și el a cumpărat-o. Bunica și străbunica mea nu mi-au spus niciodată altceva despre ea. Cred că din cauza unor asemenea atrocități ca sclavia, pentru că, desigur, a fi născut în anii 1800 și începutul anilor 1900 a fost o perioadă grea pentru toți oamenii de culoare din America.”

Familia a decis că vrea să părăsească SUA în 2020, după uciderea lui George Floyd.

„Acest lucru a arătat lumii cum am fost tratați noi, ca oameni de culoare din America, timp de secole”, spune Nadine.

„Tot rasismul, toată dezbinarea, toată ura pe care ultima administrație a adus-o în prim-plan” au provocat un „exod” din America al oamenilor de culoare care au mijloacele pentru a face acest lucru", spune ea.

„Practic, brutalitatea poliției față de oamenii de culoare, împușcăturile în masă și ura generală din această țară sunt motivele pentru care părăsim SUA.”

O modalitate de a se reconecta cu rădăcinile ei

Mutarea lor urmează carierei de 30 de ani a lui Nadine în Armată, în timp ce Kim Dawkins lucrează pentru guvernul SUA.

Familia se va muta în scurt timp în Panama înainte de a face saltul final peste Atlantic până la Latronico.

Nadine nu știe de unde exact a venit strămoșul ei, dar a-și lua una dintre casele ieftine din Latronico a părut o modalitate bună de a se reconecta cu rădăcinile ei.

„În timpul pandemiei de Covid citeam într-o noapte, când am dat de povestea CNN. Imediat i-am trimis un e-mail viceprimarului Vincenzo Castellano și ne-am uitat la proprietăți online. Nu ne așteptam – ne-a contactat chiar a doua zi. Am organizat un apel video, el ne-a trimis un videoclip cu casa noastră selectată. Așa ne-am pecetluit soarta: am cumpărat casa fără să mergem în Italia să o vedem”, își amintește ea.

Soții Dawkin sunt recunoscători că au găsit o echipă de vis în Latronico – Castellano care i-a ajutat cu procesul de vânzare-cumpărare și au găsit firme locale pentru a-și reamenaja casa.

De fapt, au avut atâta încredere în Castellano încât i-au înmânat procură, precum și traducerea actului de cumpărare în limba engleză.

Viceprimarul, om de încredere

Casa lor din cartierul istoric Latronico a necesitat puține renovari pentru a se potrivi nevoilor lor.

Imobilul cu trei etaje aparținea unei familii înstărite, așa cum o descrie Nadine pe femeia care o decorase elegant cu piese de mobilier de epocă.

Fostul proprietar a lăsat două paturi, un dulap și „bibelouri”, inclusiv cupe de porțelan.

Familia a adăugat două băi, deoarece toate casele vechi din Latronico au doar una. Există două dormitoare, o bucătărie pe care au mărit-o într-o sufragerie imensă și o pivniță subterană.

Actele de proprietate au fost semnate în 2021, iar costul total final pentru casă a fost de 42.000 de euro (46.700 de dolari).

„Echipa lui Vincenzo a făcut întregul proces foarte ușor. Am încredere în ei și le spun „nepoții mei. Dacă există vreo problemă, mă pot baza pe ei”, spune ea. Familia l-a angajat pe Castellano ca administrator al proprietății. A face totul singur ar fi fost foarte greu.

Vrea să predea limba engleză tinerilor

„Pe cont propriu, am putut vedea problemele cu care m-aș fi întâlnit – de exemplu, bariera lingvistică,” spune Nadine.

Ea dorește să stimuleze schimbul de limbi străine, predând engleza tinerilor din comunitate, odată ce se mută la Latronico.

„Iubim oamenii”, spune ea. „Nu am întâlnit niciodată o persoană răutăcioasă, toată lumea oferă cafea. Într-o zi ne-am întâlnit cu un sătean într-un magazin și am devenit cei mai buni prieteni – ne-a dus la el acasă la espresso, deși eu nici măcar nu beau cafea.”

În timpul vizitelor, soții Dawkins au apreciat stilul de viață lent și liniștea din sat.

Deocamdată, intenționează să petreacă șase luni pe an în Italia (folosind regula „90 de zile la fiecare 180 de zile” pe care cetățenii din afara UE trebuie să o respecte), apoi solicită o viză permanentă de „reședință electivă”. Restul timpului lor îl vor petrece în Panama.

În cele din urmă, vor să dobândească cetățenia italiană. „Dar mare lucru este că aici chiar și noaptea poți lăsa cheile în ușă. Este un loc liniștit, sigur”, spune Nadine.