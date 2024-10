Alegeri prezidențiale în SUA. Harris și Trump sunt la egalitate, potrivit unui sondaj CNN. Care este starea de spirit în rândul americanilor

Cursa pentru Casa Albă rămâne strânsă. Un nou sondaj CNN/SSRS a arătat că 47% dintre alegătorii americani o susțin pe candidata democrată Kamala Harris și același număr (47%) îl susțin pe candidatul republican Donald Trump.

De-a lungul campaniei electorale, Harris și Trump au luptat din greu. În septembrie, scorul arata 48% în favoarea lui Harris și 47% în favoarea lui Trump, ceea ce este aproape la fel ca noul sondaj.

Între timp, un sondaj efectuat imediat după ce președintele american Joe Biden a ieșit din cursă în vară a arătat că 49% dintre alegătorii înregistrați îl susțineau pe Trump și 46% pe Harris.

Performanța lui Trump nu a fost niciodată în afara marjei de eroare în sondajele CNN pentru cursa prezidențială din acest an împotriva lui Harris sau Biden, un contrast puternic față de precedentele sale două campanii.

85% dintre potențialii alegători care s-au hotărât spun că au știut de la început ce partid vor susține și doar 15% spun că s-au răzgândit. Doar 2% dintre potențialii alegători spun că nu s-au hotărât încă asupra unui candidat, iar 9% spun că s-ar putea răzgândi înainte de a vota.

Respondenții care spun că alegerea lor este stabilită sunt în prezent împărțiți în 50% în favoarea lui Harris și 49% în favoarea lui Trump, doar 1% susținând alți candidați. Cei care probabil se vor răzgândi înclină spre Trump și sunt semnificativ mai predispuși decât cei care sunt deciși să sprijine partidele mai mici și independenții (38% pentru Trump, 31% pentru Harris, 30% pentru altcineva) și sunt, de asemenea, semnificativ mai puțin motivați să voteze decât cei care sunt indeciși. În timp ce 70% dintre alegătorii indeciși se declară „extrem de motivați” să voteze, 27% spun că probabil se vor răzgândi.

Potrivit sondajului, Harris este posibil să fi obținut mai multe voturi decât Trump în acest moment al votului anticipat, având în vedere înclinația mai mare a democraților de a vota anticipat sau prin corespondență. Cei 20% dintre alegătorii potențiali care au declarat că au votat deja sunt împărțiți în 61% în favoarea lui Harris și 36% pentru Trump, în timp ce cei care au declarat că nu au votat încă sunt împărțiți în 50% pentru Trump și 44% pentru Harris.

Starea de spirit în SUA

În ultimele zile ale campaniei, alegătorii înregistrați din Statele Unite sunt negativiști atât cu privire la președinția lui Biden, cât și cu privire la modul în care merg lucrurile în țară în ansamblu. Aproape jumătate, 49%, afirmă că situația lor financiară este mai proastă acum decât în urmă cu un an și doar 16% afirmă că situația lor financiară s-a îmbunătățit în ultimele 12 luni. La începutul acestui an, 41% dintre respondenți spuneau că situația lor s-a înrăutățit, în timp ce 22% spuneau contrariul.

Doar 32% cred că lucrurile merg bine în SUA în prezent, în scădere față de 38% care spuneau acest lucru în ianuarie. Aceasta este cea mai scăzută cifră din ultimul sondaj realizat de CNN înainte de alegerile prezidențiale din 2008, când nemulțumirea față de criza economică și războiul prelungit din Irak a condus la câștigarea alegerilor prezidenațiale americane de către democratul Barack Obama.

Evaluarea candidaților

Atitudinea alegătorilor înregistrați atât față de Harris (41% favorabil și 52% nefavorabil), cât și față de Trump (41% favorabil și 54% nefavorabil) devine ușor negativă.

Ratingurile lui Trump sunt aproape identice cu cele din septembrie, în timp ce ratingurile lui Harris s-au deteriorat ușor (o scădere de 4% a favorabilității). Candidații la vicepreședinție, republicanul J.D. Vance și democratul Tim Walz, rămân mai puțin cunoscuți decât rivalii lor, părerile despre Walz fiind împărțite în mod egal (34% favorabile și 34% nefavorabile), iar cele despre Vance sunt 33% favorabile și 43% nefavorabile.

În timp ce majoritatea alegătorilor lui Harris spun că votează mai mult pentru ea (54%) decât împotriva lui Trump (45%), ponderea celor care spun că votează mai ales împotriva lui Trump a crescut cu 5% din septembrie, reflectând probabil concentrarea recentă a Kamalei Harris pe un mesaj mai puternic „anti-Trump”. Între timp, susținătorii lui Trump sunt în continuare mai predispuși să spună că votează pentru fostul președinte (73%) decât împotriva lui Harris (27%).

Potențialii votanți sunt în mare măsură intimidați de comportamentul și temperamentul lui Trump (56% spun că acesta este un motiv pentru a vota împotriva lui). Aproximativ jumătate spun același lucru despre cazierul său judiciar și acuzațiile penale (51%), precum și despre promisiunea sa de a urmări în justiție „dușmanii interni” dacă va fi ales președinte (50%). Mai multe persoane consideră că abilitățile fizice și mentale ale lui Trump reprezintă un motiv să voteze împotriva sa (46%) decât în favoarea sa (35%), ceea ce reprezintă o schimbare negativă față de modul în care alegătorii îl percepeau pe candidatul republican atunci când a candidat împotriva lui Biden.

În rândul propriilor susținători ai lui Trump, relativ puțini consideră comportamentul său sau promisiunea sa de a-și urmări în justiție dușmanii un motiv pentru a i se opune, iar aproximativ jumătate dintre alegătorii republicani consideră că aceste elemente sunt o parte pozitivă a imaginii fostului președinte.

Alegătorii sunt mai optimiști cu privire la comportamentul și temperamentul lui Harris (45% - motiv să o voteze, 34% - împotrivă), precum și la abilitățile sale mentale și fizice (49% - motiv să o voteze, 27% - împotrivă).

În același timp, puțini cred că potențialul lui Harris de a deveni prima femeie președinte ar trebui să fie un factor în alegeri (65% spun că nu contează în niciun caz). Cei care cred că acest lucru contează sunt mai predispuși să îl considere un aspect pozitiv (24%) decât unul negativ (11%). Femeile sunt mai predispuse decât bărbații să spună că acesta este un motiv pentru a- o vota pe Harris (29% vs. 20%).

Dinamica dintre cei doi candidați cu privire la principalele probleme rămâne aproximativ aceeași ca luna trecută. Trump menține un avantaj semnificativ în ceea ce privește economia (50% spun că au mai multă încredere în Trump, 37% spun că au mai multă încredere în Harris) și imigrația (50% pentru Trump vs. 34% pentru Harris), dar un avantaj mai mic în ceea ce privește politica externă (48% pentru Trump, 38% pentru Harris). Vicepreședina are un avantaj în ceea ce privește avortul (52% pentru Harris, 31% pentru Trump) și apărarea democrației (45% pentru Harris, 41% pentru Trump).

Pozițiile candidaților în cadrul grupurilor cheie

Harris are un avans mic în rândul alegătorilor independenți (45% pentru Harris vs. 41% pentru Trump), iar ambii candidați au mai mult de 90% din sprijinul partidului (93% dintre democrați o susțin pe Harris, 92% dintre republicani îl susțin pe Trump).

Harris are un avantaj față de Trump în rândul femeilor (50% pentru Harris, 44% pentru Trump) și alegătorilor tineri (51% pentru Harris, 41% pentru Trump printre alegătorii sub 35 de ani), precum și in rândul alegătorilor de culoare.

Trump conduce printre bărbați (51% Trump, 45% Harris), alegătorii albi (55% Trump, 41% Harris), alegătorii rurali (64% Trump, 31% Harris) și cei care au spus că nu a votat în 2020 ( 50% Trump, 40% Harris).

Sondajul CNN/SSRS a fost efectuat online și prin telefon în perioada 20-23 octombrie 2024, printre 1.704 alegători înregistrați din Statele Unite. Rezultatele pentru întregul eșantion de alegători înregistrați au o marjă de eroare de plus sau minus 3,2 puncte procentuale.