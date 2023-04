Zelenski: Libertatea Ucrainei o va menține pe cea a Moldovei și va consolida puterea țărilor vecine

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, declară că libertatea Ucrainei o va consolida pe cea a țărilor vecine, inclusiv România, dar și o va menține pe cea din Republica Moldova,. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă susținută cu premierul Poloniei, potrivit presei ucrainene.

Potrivit președintelui Zelenski, libertatea și independența Ucrainei vor fi o garanție că și independența vecinilor săi se va consolida.

,,Când tu și cu mine suntem liberi, este o garanție că libertatea va fi puternică la toți vecinii noștri din Uniunea Europeană. România, Lituania, țările baltice, toate sunt mai puternice. Când noi suntem liberi, este o garanție că acea libertate va fi și în Moldova, nu va pleca din Georgia și va veni, cu siguranță, în Belarus”, a declarat acesta, după ce Ucraina și Polonia au semnat un protocol privind furnizarea de echipamente de apărare Kievului.

Cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei

La începutul acestei săptămâni, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că țara sa este protejată de scutul eroilor ucraineni, dar în același timp e cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, afectată de război, dar și de atacuri hibride orchestrate de la Kremlin.

,,Unii au dorit ca Moldova să cadă și astfel să slăbească Ucraina și Uniunea Europeană. Moldova se ține dreaptă. Cetățenii noștri nu doar au rezistat unei perioade foarte grele, ci am devenit mai puternici. Am fost casă pentru sute de mii de refugiați, am scăpat de șantajul rusesc al gazului, am ajutat oamenii să-și plătească facturile prea mari la energie și cel mai important am rămas de partea valorilor europene, a libertății și democrației”, a declarat lidera de la Chișinău în timpul reuniunii trilaterale cu președintele României și cancelarul Germaniei, desfășurată la București.

Statul vecin a ajuns în ultima perioadă în atenția marilor actori internaționali fie că este vorba de sprijinul anunțat prin vocea președintelui SUA, fie prin informațiile legate de o posibilă destabilizare a Chișinăului pusă la cale de Kremlin.

În capitală, dar și alte regiuni ale țării au avut loc mai multe manifestații antiguvernamentale organizate de partidul prorus Șor, condus de Ilan Șor, politician cu probleme penale care se ascunde de justiția de acasă în Israel. Acesta neagă că formațiunea sa ar fi folosită de Kremlin în planul său de a destabiliza Chișinăul.

Totuși, înainte de a începe una din cele mai mari manifestații, poliția a anunțat că protestul urma să fie destabilizat de persoane cu antecedente penale sau cu pregătire sportivă și remunerate cu mii de dolari, în spatele operațiunii fiind serviciile specializate ale Rusiei.

De asemenea, anchetele procuraturii au scos la iveală faptul că unii dintre participanții la aceste evenimente ar fi plătiți.