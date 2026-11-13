Rusia ar fi propus federalizarea Republicii Moldova în negocierile pentru pacea din Ucraina. Reacția Chișinăului

Guvernul de la Chișinău a transmis vineri, 13 noiembrie, că Moscova încearcă să blocheze parcursul european al Republicii Moldova, după apariția unor informații potrivit cărora Rusia ar fi propus federalizarea țării în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

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„Cu cât Republica Moldova avansează mai mult spre Uniunea Europeană, cu atât apar mai multe sperietori și provocări de la Moscova pentru a ne împiedica. Rămânem concentrați pe reforme și parcursul european. UE este un proiect de pace și prosperitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, potrivit Deschide.md.

Publicația rusă Eho susține că Moscova ar fi propus federalizarea Republicii Moldova, prin formarea a trei entități: Republica Moldova, Transnistria și Găgăuzia.

Planul ar include organizarea unor referendumuri privind independența în cele două regiuni, în cazul aderării țării la UE. În schimb, Rusia ar urma să-și retragă trupele din Transnistria, cu condiția menținerii neutralității militare a Republicii Moldova.

Informațiile nu au fost confirmate oficial.

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că aceste relatări trebuie să provoace îngrijorare atât la Chișinău, cât și la București.

Tănase compară propunerile atribuite Moscovei cu Memorandumul Kozak din 2003 și avertizează că, dacă informațiile se confirmă, viitorul Republicii Moldova ar putea fi negociat de marile puteri fără participarea Chișinăului.

„Reglementarea conflictului transnistrean nu poate fi realizată cu prețul suveranității Republicii Moldova, iar viitorul său constituțional și european nu poate constitui obiectul unor înțelegeri încheiate fără participarea și consimțământul său”, a subliniat fostul președinte al Curții Constituționale.

Acesta a precizat că scenariul rămâne, deocamdată, unul teoretic, însă avertizează că propunerile atribuite Rusiei ar putea reprezenta o nouă încercare de a limita libertatea Republicii Moldova de a-și decide viitorul european.