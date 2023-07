Noi detalii despre moartea milionarului găsit ciopârțit într-o valiză. Ce s-a întâmplat cu o săptămână înainte

Milionarul care a fost găsit dezmembrat într-o valiză în Argentina ar fi primit mesaje de amenințare cu scoaterea ochilor și tăierea mâinilor în săptămâna dinaintea uciderii sale.

Cadavrul lui Fernando Pérez Algaba a fost descoperit de un grup de copii în orașul Ingeniero Budge. Omul de afaceri și influencerul fusese dat dispărut pe 18 iulie, scrie nypost.com.

"Am să te omor, am să îți fac ceva mai rău", i-a spus un bărbat într-un mesaj vocal amenințător lui Algaba înainte de a dispărea. "Am de gând să-ți scot ochii și să-ți tai mâinile, astfel încât să nu mai poți avea niciun ban în viața ta".

"Jur pe copiii mei că nu am nicio problemă în a merge la închisoare", a mai spus bărbatul, care a fost identificat doar prin numele de familie Iglesias, potrivit publicației argentiniene Télam.

Poliția investighează crima după ce copiii au făcut descoperirea macabră. Inițial, în valiză au fost găsite doar brațele și picioarele lui Algaba, dar acesta a fost identificat după amprentele sale și după un tatuaj de pe trunchi, care a fost găsit împreună cu capul său câteva zile mai târziu.

O autopsie a arătat că Algaba fusese împușcat de trei ori înainte ca trupul său să fie dezmembrat. Părțile corpului au fost amputate, sugerând munca unui profesionist, a relatat presa locală.

Algaba își strânsese averea închiriind vehicule de lux și vânzând criptomonede și își etala stilul de viață luxos celor peste 900.000 de urmăritori de pe Instagram.

Se pare că a acumulat datorii "irecuperabile" la agenția fiscală argentiniană și a avut probleme cu o bandă locală notorie, care i-a cerut 40.000 de dolari.

De asemenea, Algaba îi datora fiului lui Iglesias 70.000 de dolari pe care acesta îi dorea înapoi, potrivit raportului.

Mesajele vocale suplimentare pe care Iglesias i le-a lăsat lui Algaba, dintre care unul a durat 20 de minute, îi spune influencerului că cei doi "se văd față în față".

Un alt bărbat identificat ca fiind Adrian Tesei a declarat separat pentru Algaba că cei doi au avut o problemă pentru că un investitor i-a spus lui Tesei că banii săi au fost livrați, dar nu a fost așa.

"Nu te ameninț", i-a spus Tesei lui Algaba. "Îți spun că am de gând să-ți smulg capul. Banii sunt ai mei, iar tu nu te joci cu ai mei".

O sursă apropiată lui Algaba a declarat pentru Télam că acesta a dezvoltat o problemă cu jocurile de noroc care s-a agravat în timpul pandemiei COVID-19, când a continuat să cumpere criptomonede în timp ce se scufunda și mai mult.

Algaba lăsase, de asemenea, un bilet pe telefonul său în care susținea că a pierdut o mulțime de bani investind în cripto, a relatat La Nacion.

"Dacă mi se întâmplă ceva, toată lumea este deja avertizată", a scris el într-un mesaj.

Influencerul, care locuia în Barcelona, Spania, ar fi stat în Argentina timp de o săptămână înainte de presupusa sa crimă.

Poliția a arestat un suspect în legătură cu moartea lui Algaba.