Regizorul care i-a descoperit pe Martin Scorsese și James Cameron a murit la vârsta de 98 de ani

Roger Corman, care a regizat o serie de filme cult, printre care „The Little Shop of Horrors” din 1960, a murit la vârsta de 98 de ani.

Familia sa a declarat pentru publicația de specialitate Variety că regizorul a murit în casa sa din Santa Monica, California, scrie bbc.com.

„Filmele sale au fost revoluționare și iconoclaste și au capturat spiritul unei epoci”, se arată în declarația familiei.

Jack Nicholson și Robert De Niro se numără printre actorii pe care i-a ajutat să se dezvolte, iar regizorii James Cameron și Martin Scorsese au cunoscut succesul cu filmele sale.

Multe dintre filmele sale au devenit clasice de cult și a devenit celebru pentru viteza cu care lucra, realizând adesea două filme în aceeași locație și în același timp, pentru a economisi bani.

Roger Corman s-a născut la Detroit, la 5 aprilie 1926. Tatăl său, William, era inginer, iar el intenționa să îi calce pe urme.

Cu toate acestea, în timp ce studia la facultate, a fost atras de cinematografie și, după o perioadă în care a lucrat pentru General Motors, a renunțat la slujbă și a plecat să lucreze la 20th Century Fox ca mesager.

Nereușind să progreseze prea mult, a plecat în Europa, unde, printre altele, a studiat pentru scurt timp literatura engleză la Oxford. S-a întors în SUA cu ambiția de a deveni scenarist.

Și-a vândut primul scenariu, The House in the Sea, în 1953, iar în anul următor a fost filmat ca Highway Dragnet, Corman fiind creditat ca și coproducător.

Cu toate acestea, a fost atât de supărat de modificările aduse poveștii sale încât a strâns niște bani și s-a stabilit ca producător.

Corman a început să regizeze în 1955, cu Swamp Women, iar în următorii 15 ani a realizat peste 50 de filme, câștigându-și reputația pentru rapiditatea cu care le putea realiza.

În industria cinematografică a devenit un fel de glumă faptul că Corman putea să negocieze un contract de la un telefon public, să filmeze filmul în cabina telefonică și să plătească pentru el cu monedele din fanta de schimb.

Lansarea din 1960, The Little Shop of Horrors (Micul magazin al ororilor), care a avut o scurtă apariție a unui tânăr Jack Nicholson, a fost filmat în doar două zile, Corman folosind platoul de filmare al unui film anterior, Bucket of Blood (Găleata de sânge).

Un musical de teatru bazat pe acest film a avut premiera în 1982 și avea să dea naștere la rândul său unei a doua versiuni cinematografice patru ani mai târziu.

Corman a decis să își lărgească orizonturile cu o serie de filme bazate pe operele lui Edgar Allan Poe, cu Vincent Price în rolul principal în toate filmele, cu excepția unuia.

The House of Usher a fost lansat în 1960 și a fost urmat de o serie de alte filme, printre care The Raven, The Masque of the Red Death și The Tomb of Ligeia.

Filmul său din 1962, The Intruder, care examina tensiunile rasiale din sudul profund al Americii, l-a avut ca protagonist pe tânărul William Shatner și a fost premiat la Festivalul de Film de la Veneția.

În ciuda acestui lucru, filmul a eșuat la box office și a devenit primul film al lui Corman care a înregistrat pierderi, ceea ce l-a determinat să remarce că va rămâne la realizarea de filme care să distreze mai degrabă decât să transmită un mesaj social.

Pentru o vreme, a devenit parte a contraculturii anilor 1960, realizând filmul cu motocicliști The Wild Angels, în care au jucat Peter Fonda și Nancy Sinatra.

De asemenea, a regizat filmul The Trip, care a fost scris de Jack Nicholson și l-a avut ca protagonist pe acesta. Filmul a fost considerat precursorul filmului Easy Rider, cu Peter Fonda și Dennis Hopper în distribuție.

La sfârșitul anilor '60, și-a înființat propria companie de producție, New World Pictures.

Pe lângă faptul că a continuat să facă filme cu buget redus, a început să se ocupe de filme realizate de regizori străini renumiți, printre care Francois Truffaut, Ingmar Bergman și Federico Fellini, și să le prezinte publicului american.

A vândut New World Pictures în anii 1980, dar a continuat să formeze alte două companii de producție. De asemenea, a revenit pe scaunul de regizor în 1990 cu filmul Frankenstein Unbound.

Bazat pe un roman de Brian Aldiss, filmul i-a avut în rolurile principale pe John Hurt și Bridget Fonda și a avut o scurtă apariție a lui Michael Hutchence, solistul trupei australiene INXS.

În 2009 a primit un Oscar pentru întreaga carieră și a continuat să lucreze până la vârsta de 80 de ani, producând în 2010 filmele Dinoshark și Sharktopus pentru canalul de televiziune Syfy.

Cantitatea mare de filme la care a lucrat este aproape fără precedent, la fel ca și capacitatea sa de a găsi și de a cultiva noi talente.

Multe dintre filmele sale au căpătat statutul de cult și puțini regizori au reușit să realizeze filme populare cu bugete atât de reduse.

Când a fost întrebat cum ar dori Corman să fie amintit, el a spus: „Am fost un regizor, doar atât”", a precizat familia.