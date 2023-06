De ce sunt șanse mai mari să trăiești visul american în Germania, Danemarca sau Australia, decât în SUA

Visul american diferă, la nivel de detaliu, de la o persoană la alta, dar, în general, el se referă la oportunitatea pe care un context ți-o oferă pentru a atinge succesul, indiferent de situația în care te-ai născut, potrivit businessinsider.com.

Cercetări recente arată că acest lucru este mai probabil să se întâmple în Danemarca, Germania, Australia și Regatul Unit, arată sursa citată.

Într-o lucrare recentă, intitulată The Intergenerational Persistence of Poverty in High-Income Countries (Persistența intergenerațională a sărăciei în țările cu venituri ridicate), mai mulți specialiști de Universitatea Bocconi și de la Fundația Rockwool și Universitatea din Stockholm au analizat modul în care sărăcia persistă de-a lungul generațiilor în mai multe țări.

„Sărăcia între generații în SUA este de patru ori mai puternică decât în Danemarca și Germania și de două ori mai puternică decât în Australia și Marea Britanie" , arată cercetarea lor.

„Pedeapsa sărăciei reziduale"

Un copil american care crește în sărăcie are o probabilitate mult mai mare de a se afla în sărăcie la vârsta adultă decât probabilitatea pe care o are un copil danez care crește în sărăcie.

Cercetătorii au analizat ceea ce ei numesc „pedeapsa sărăciei reziduale", sau cicatricile pe care o copilărie în sărăcie le poate lăsa asupra unei persoane și au constatat că „expunerea la sărăcie în copilărie este deosebit de severă în SUA", dând exemplul unui acces mai redus la asistență medicală de calitate pentru rezidenții americani cu venituri mici.

Nu este singura cercetare care trage astfel de concluzii.

Un alt studiu recent, publicat de Federal Reserve Bank of Chicago, constata că SUA au rate relativ scăzute de mobilitate intergenerațională a veniturilor în comparație cu alte economii avansate și că această mobilitate a scăzut în ultimele patru decenii.

Coroborând toate aceste constatări, este mai probabil să trăiești visul american în multe alte țări, decât în SUA, arată businessinsider.com.