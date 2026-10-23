Israelul pregătește închiderea Cisiordaniei după un atac armat soldat cu cinci răniți, cu patru zile înaintea alegerilor

Israelul a ordonat pregătirea închiderii totale a Cisiordaniei după ce doi palestinieni înarmați au deschis focul în apropiere de Hebron, rănind cel puțin cinci persoane, potrivit autorităților israeliene. Incidentul are loc cu patru zile înaintea alegerilor parlamentare, în care premierul Benjamin Netanyahu încearcă să obțină un nou mandat.

Israelul a ordonat pregătirea închiderii totale a Cisiordaniei Foto: MaanImages

Armata israeliană a anunțat că soldații au împușcat mortal doi bărbați despre care susține că au lansat atacul în apropierea orașului Hebron, în Cisiordania ocupată. Potrivit serviciilor de intervenție, cel puțin cinci persoane au fost rănite, unele grav.

După atac, biroul premierului Benjamin Netanyahu a transmis că forțele de securitate au primit ordin să izoleze orașul Hebron și să se pregătească pentru închiderea completă a Cisiordaniei. Armata a instituit deja blocaje rutiere și restricții în mai multe localități palestiniene din zonă.

Autoritățile israeliene nu au precizat inițial cine era ținta atacului. Potrivit armatei, cei doi bărbați erau înarmați cu o pușcă de tip M16 și un pistol.

Netanyahu acuză Hamas și convoacă o reuniune de securitate

În urma incidentului, Netanyahu a convocat o reuniune de urgență cu membrii cabinetului de securitate și cu responsabili din structurile militare și de informații.

Premierul a acuzat Hamas că ar fi pregătit un atac de amploare împotriva civililor israelieni, fără să prezinte public detalii care să susțină această afirmație.

„Soldații noștri curajoși au dejucat acest atac cu curaj și hotărâre”, a transmis Netanyahu, potrivit Associated Press.

Până la momentul publicării, nu exista o confirmare independentă a tuturor detaliilor privind presupusul plan al atacatorilor. Armata israeliană a anunțat că investighează incidentul și că a găsit o cantitate mare de muniție în vehiculul folosit de cei doi bărbați.

Tensiuni înaintea alegerilor

Atacul are loc cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare programate pentru marți, 27 octombrie, în care Netanyahu încearcă să obțină un nou mandat de premier.

Securitatea națională și războiul declanșat după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 rămân teme centrale ale campaniei electorale. Violențele din Cisiordania și măsurile de securitate impuse de guvern ar putea amplifica tensiunile politice în ultimele zile înaintea votului.

Ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a cerut restricții suplimentare asupra libertății de circulație a palestinienilor în Cisiordania, argumentând că siguranța israelienilor trebuie să aibă prioritate.

Închiderea totală a teritoriului ar putea afecta deplasările palestinienilor între orașe și localități, într-o regiune în care punctele de control și restricțiile de circulație sunt deja frecvente.

Situația rămâne tensionată, iar amploarea restricțiilor care vor fi aplicate depinde de deciziile autorităților israeliene în urma atacului.