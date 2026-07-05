Adolescentă de 16 ani violată în mod repetat de fratele ei mai mare. Agresorul spune că „și-a văzut regretata soție” în sora mai mică

O fată de 16 ani a fost violată în mod repetat de fratele ei mai mare, în vârstă de 38 de ani. Bărbatul a mărturisit fapta într-un interogatoriu la poliție.

O fată de 16 ani, din India, a fost violată în mod repetat de fratele ei biologic, în vârstă de 38 de ani, deoarece acest lucru i-a amintit de „răposata sa soție”. Poliția din Fatehpur, Uttar Pradesh, a confirmat că bărbatul a fost arestat după ce acuzațiile au ieșit la iveală. O plângere a fost depusă acum 18 luni, iar victima spune că are dovezi video ale agresiunilor și le-a prezentat ulterior familiei sale, scrie Express.

Autoritățile au confirmat că bărbatul a fost arestat, după ce cumnata victimei a depus o plângere oficială. Un dosar a fost înregistrat în temeiul Legii privind protecția copiilor împotriva infracțiunilor sexuale (POCSO).

Inspectorul Shamsher Bahadur, șeful secției de poliție Thariyaon, a declarat: „O soră de 16 ani și-a acuzat fratele biologic în vâstă de 38 de ani de viol. Au fost furnizate și probe video. Examinarea medicală a confirmat violul. A fost înregistrat un dosar în temeiul Legii POCSO și al altor secțiuni, iar acuzatul a fost trimis la închisoare.”

Bărbatul în vârstă de 38 de ani, muncitor, fusese anterior închis pentru uciderea soției sale, după ce femeia a refuzat să consume droguri. A fost eliberat în iunie 2024 și s-a întors acasă, într-un sat aflat la doar 28 km de sediul districtului. Bărbatul, potrivit poliției, a mărturisit că a agresat-o pe sora sa mai mică.

El a susținut că a făcut acest lucru pentru că „și-a văzut soția decedată” în sora sa mai mică. În ciuda rugăminților repetate ale victimei către familia acesteia, plângerile acesteia au fost inițial ignorate. Abia după ce a filmat abuzul cu ajutorul prietenilor și a prezentat filmările, rudele și-au dat seama de amploarea faptei.

Victima locuiește în prezent cu mama, fratele mijlociu și cumnata sa. Poliția spune că examinarea medicală a fetei a confirmat agresiunea sexuală.