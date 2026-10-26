Zelenski cere Parlamentului prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale în Ucraina până la sfârșitul lunii ianuarie

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a transmis luni, 26 octombrie, Parlamentului de la Kiev un proiect de lege prin care solicită prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale cu încă 90 de zile, în contextul continuării războiului cu Rusia.

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Potrivit informațiilor comunicate de serviciul de presă al Radei Supreme, cele două măsuri, care urmează să expire pe 31 octombrie, ar putea rămâne în vigoare până la 29 ianuarie 2027, dacă vor primi aprobarea parlamentarilor, relatează agenția Xinhua, citată de Agerpres.

Demersul vine pe fondul continuării conflictului declanșat de invazia rusă din februarie 2022, care a determinat autoritățile ucrainene să introducă atât legea marțială, cât și mobilizarea generală la nivel național.

Măsuri aflate în vigoare de peste patru ani

Legea marțială și mobilizarea generală au fost instituite imediat după începutul războiului și au fost prelungite în repetate rânduri pe parcursul conflictului.

Noua solicitare a administrației prezidențiale reflectă evaluarea autorităților de la Kiev potrivit căreia situația de securitate continuă să impună menținerea instrumentelor excepționale care permit armatei și instituțiilor statului să funcționeze în condiții de război.

Dacă proiectul va fi adoptat, Ucraina va intra în al cincilea an consecutiv în care funcționează sub regimul legii marțiale, în contextul în care luptele cu Rusia continuă pe mai multe fronturi.

Amintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, duminică, 25 octombrie, că negocierile în trei, între Ucraina, Rusia și Statele Unite, sunt programate pentru luna noiembrie. Scopul este reluarea discuțiilor de pace, care până acum nu au dus la un acord pentru încheierea războiului.

Săptămâna trecută, emisarul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit marți, la Oslo, cu Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, apoi a mers miercuri la o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin.

După aceste întâlniri, atât Kievul, cât și Moscova și-au exprimat disponibilitatea de a relua negocierile directe, cu medierea Washingtonului.