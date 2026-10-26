Volodimir Zelenski anunță negocieri decisive în noiembrie: Ucraina, Rusia și SUA se întorc la masa discuțiilor. „Agenda este clară”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, duminică, 25 octombrie, faptul că negocierile în trei, între Ucraina, Rusia și Statele Unite, sunt programate pentru luna noiembrie. Scopul este reluarea discuțiilor de pace, care până acum nu au dus la un acord pentru încheierea războiului.

Volodimir Zelenski vrea ca anumite negocieri să le poarte direct cu Vladimir Putin. Foto: EPA-EFE

Deşi a declarat că Ucraina este pregătită să pună capăt conflictului, Volodimir Zelenski a ţinut să sublinieze că problemele teritoriale trebuie discutate la nivelul liderilor, în timp ce celelalte subiecte pot fi lăsate în seama echipelor de negociere, notează euronews.com.

„Suntem gata să discutăm. Dacă este vorba despre teritorii, problema trebuie abordată la nivelul liderilor. Celelalte chestiuni țin de echipele tehnice. Prin urmare, toate acestea pot fi discutate în noiembrie”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat unei televiziuni ucrainene.

Președintele ucrainean a făcut aceste declarații în contextul intensificării eforturilor diplomatice ale administrației americane. Săptămâna trecută, emisarul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit marți, la Oslo, cu Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, apoi a mers miercuri la o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin.

După aceste întâlniri, atât Kievul, cât și Moscova și-au exprimat disponibilitatea de a relua negocierile directe, cu medierea Washingtonului.

Vladimir Putin a acceptat „în principiu” ca discuțiile să fie reluate după 10 noiembrie, a declarat consilierul său pentru politică externă, Iuri Ușakov, după întrevederea dintre liderul rus și emisarul american, desfășurată la Sankt Petersburg, potrivit euronews.com.

Potrivit lui Ușakov, negocierile ar urma să se concentreze asupra „construirii unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina după încheierea conflictului”.

De partea cealaltă, Volodimir Zelenski afirmă că obiectivul este oprirea războiului și pregătirea unei eventuale întâlniri la nivelul liderilor.

„Agenda este clară: să punem capăt războiului, să ne apropiem de pace și, din câte înțeleg, să pregătim totul pentru o întâlnire la nivelul liderilor”, a spus Zelenski într-un mesaj audio transmis miercuri seară.

Vă reamintim că, de la începutul acestui an, au avut loc trei runde de negocieri între reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite: două la Abu Dhabi, în ianuarie și februarie, și una la Geneva, tot în februarie. Discuțiile nu au adus progrese importante în privința încheierii războiului. Rezultatele concrete s-au limitat în principal la schimburi de prizonieri, în timp ce Moscova și Kievul au rămas la cererile pe care le susțin de mult timp.