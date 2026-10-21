Zelenski ar accepta înghețarea frontului: „Acesta este minimul pe care îl aşteptăm astăzi de la Rusia”

După ani de război, Ucraina este pregătită să negocieze o pace care să lase frontul acolo unde se află acum, spune Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski declară că ar fi de acord cu "îngheţarea" frontului pe actuala linie. Foto: AFP

Președintele ucrainean a explicat miercuri, 21 octombrie, la emisiunea „Fox & Friends” de la Fox News, că un prim pas ar fi oprirea luptelor, apoi ar discuta cu Donald Trump și cu aliaţii europeni despre garanțiile de securitate de care are nevoie țara sa. A cerut însă să nu negocieze soarta Ucrainei fără participarea ei.

Întrebat dacă ar accepta un acord de pace care "să înghețe totul în situația actuală, în care ar păstra în continuare 75% sau mai mult din teritoriul Ucrainei, indiferent de cum a început totul”, Volodimir Zelenski a răspuns că primul lucru pe care îl așteaptă de la Rusia este să înceteze atacurile.

„Acum trebuie să îngheţăm situaţia şi cred că aceasta este adevărata modalitate de a pune capăt acestui război. Numiţi-o încetare a focului sau oprirea uciderilor, aşa cum a spus preşedintele Trump, o îngheţare, o oprire. Acesta este minimul pe care îl aşteptăm astăzi de la Rusia”, a spus el, punctând, însă: „Apoi, bineînţeles, vom discuta cu preşedintele (american Donald Trump - n.r.) şi cu europenii şi le vom cere garanţii de securitate”.

Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, că vrea ca ucrainenii care au fugit din calea războiului să poată reveni acasă fără teamă.

„Cel mai important lucru este [...] să nu ne fie frică. Avem nevoie ca cei 9,5 milioane de oameni care și-au pierdut locuințele și se află în străinătate, peste tot în lume, să se întoarcă în Ucraina, pentru a trăi și a-și reconstrui țara”, a insistat el.

Vă reamintim că, până în acest moment, Moscova a respins în repetate rânduri acordurile de încetare a focului cu Ucraina, autoritățile ruse motivând refuzul prin faptul că o pauză i-ar permite Kievului să se reînarmeze.

„Vă rog, nu discutaţi despre noi fără noi”

Miercuri, 21 octombrie, emisarul american Steve Witkoff urma să se întâlnească în Rusia cu Vladimir Putin. Cu o zi înainte, a discutat la Oslo şi cu Volodimir Zelenski, care a descris întrevederea drept productivă și a spus că Ucraina este gata să negocieze. Președintele ucrainean spera ca Witkoff să obțină un rezultat bun și de la întâlnirea cu liderul rus.

„Sper că - nu ştiu, în câteva ore - vom avea un rezultat, să dea Dumnezeu să fie pozitiv”, a spus el despre vizita emisarului american în Rusia.

Volodimir Zelenski își dorește în continuare, însă, o discuţie în trei, cu Donald Trump și Vladimir Putin, la care ar prefera să participe și reprezentanții țărilor europene. „Este important să purtăm negocieri trilaterale”, a spus președintele ucrainean.

În acest moment, Volodimir Zelenski nu a exclus nici alte formule de negociere, dar a cerut ca Ucraina să participe la orice discuție care o privește.

„Am spus întotdeauna că suntem deschişi să negociem în orice format şi pe orice temă. Am o singură rugăminte: vă rog, nu discutaţi despre noi fără noi”, a ţinut el să sublinieze din nou.

Ucraina are în continuare acces limitat la Starshield

La Fox News, Volodimir Zelenski le-a mulțumit Statelor Unite pentru reluarea schimbului de informații, dar a spus că așteaptă și ridicarea restricțiilor asupra serviciilor prin satelit Starlink și Starshield.

Președintele Ucrainei discutase despre Starshield cu secretarul de stat american Marco Rubio, care promisese să încerce să rezolve problemele de acces.

Până la momentul interviului, Ucraina nu își recăpătase accesul deplin la Starshield. „Este încă limitat”, a precizat Zelenski.