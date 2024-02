Marea Britanie va lansa o rachetă balistică pentru a testa un submarin nuclear

Este de așteptat ca racheta să fie lansată fără focos la aproximativ 90 km de coasta de est a Statelor Unite, relatează ziarul The Sun, citând surse.

Marea Britanie va testa pentru prima dată din 2016 o rachetă balistică Trident II D5, care va fi lansată de pe submarinul nuclear renovat HMS Vanguard, a relatat ziarul The Sun, citând surse. Potrivit datelor acestuia, este de așteptat ca racheta să fie lansată fără focos la aproximativ 90 km de coasta de est a Statelor Unite. Pe 30 ianuarie, HMS Vanguard a fost observat la Port Canaveral, Florida. Potrivit The Sun, Agenția Națională de Informații Geospațiale din SUA a avertizat companiile de transport maritim cu privire la lansarea iminentă a rachetelor, care ar trebui să aibă loc înainte de 4 februarie.

După cum a menționat ziarul, lansarea de probă a lui Trident II D5 este necesară pentru a se asigura că submarinul poate reveni în serviciu cu Royal Navy după șapte ani de reparații la baza navală din Plymouth, în sud-vestul Angliei.

Pe lângă HMS Vanguard, Marea Britanie are alte trei submarine nucleare din clasa Vanguard construite în anii 1990: HMS Victorious, HMS Vigilant și HMS Vengeance. În prezent, doar două dintre ele sunt potrivite pentru utilizare. Potrivit Integrated Review of Security, Defense and Foreign Policy of the United Kingdom, publicat în 2021, aceste submarine vor începe să fie înlocuite cu submarine din clasa Dreadnought până la începutul anilor 2030.

The Sun a reamintit că în secolul 21, marina britanică a lansat rachete Trident II D5 de doar cinci ori, ultima dintre aceste lansări având loc în 2016. Atunci, o rachetă balistică trasă de submarinul HMS Vengeance în largul coastei Floridei trebuia să zboare 9 mii de km și să lovească o țintă în sud-estul Insulei Ascension din Oceanul Atlantic de Sud. Cu toate acestea, racheta, produsă de compania americană Lockheed Martin, a deviat de la curs și s-a autodistrus automat.