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Scandal la Belgrad: Procurorul din afacerea Trump Tower, ținta unui program de spionaj

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Un procuror sârb care a anchetat presupusa schemă ilegală prin care autoritățile ar fi încercat să faciliteze construirea unui turn Trump la Belgrad a fost vizat de un atac informatic cu programe de spionaj avansate, potrivit unei analize a experților.

Trump Tower FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Potrivit The Guardian, Rade Bajić, procurorul vizat, a declarat: „În opinia mea, implicarea mea în acest caz a fost singurul motiv pentru acest atac ilegal cu programe de spionaj”.

Analiștii de la Citizen Lab, laborator de criminalistică digitală, nu au stabilit încă cine se află în spatele atacului.

Fostul președinte al Serbiei, Aleksandar Vučić, ar fi ordonat eliminarea protecției juridice a clădirii Statului Major General din Belgrad pentru a permite construirea unui hotel și a unui Trump Tower, în valoare de 500 de milioane de dolari.

Proiectul a fost abandonat de Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, Donald Trump, după ce procurorii au formulat acuzații împotriva unor oficiali sârbi, suspectați că au abuzat de funcțiile lor pentru a elimina ilegal statutul de monument protejat al clădirii. Vučić a respins implicit acuzațiile de nereguli, afirmând că a acționat în interesul poporului sârb.

Bajić a declarat că a fost îndepărtat din dosar fără explicații, cu puțin timp înainte de publicarea rechizitoriului.

Ulterior, în februarie, acesta s-a adresat participanților la unul dintre protestele organizate în mod repetat împotriva regimului, declanșate de corupția generalizată, spunându-le: „Legea trebuie să fie egală pentru toți”.

În august, Bajić a primit un mesaj de la Apple prin care era informat că societatea „a detectat un atac țintit, realizat cu programe de spionaj comerciale, împotriva iPhone-ului dumneavoastră”.

Cercetătorii Citizen Lab au identificat indicii cu un grad ridicat de certitudine că telefonul procurorului Rade Bajić a fost vizat de programe comerciale de spionaj, precum Pegasus.

Anterior, aceștia au descoperit atacuri similare asupra protestatarilor antiguvernamentali din Serbia. Pegasus poate infecta un telefon fără ca victima să interacționeze cu dispozitivul, oferind atacatorului acces complet.

The Guardian a documentat utilizarea programului împotriva jurnaliștilor, activiștilor și politicienilor, iar compania israeliană NSO Group a fost solicitată să comenteze cazul.

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