Peste 100.000 de persoane s-au adunat joi în centrul Belgradului, la mitingul final al mișcării studențești care contestă puterea fostului președinte Aleksandar Vučić, înaintea alegerilor parlamentare anticipate de duminică. Manifestația este o nouă demonstrație de forță a protestatarilor, după aproape doi ani de mobilizare împotriva guvernării populiste din Serbia.

Mulțimile au umplut piața Slavija și mai multe străzi din jur, scandând „Victorie” și fluturând steaguri. Potrivit grupului independent Archive of Public Gatherings, aproximativ 150.000 de persoane au participat la manifestație.

1/6 Protest în Serbia Foto: AFP

Mișcarea studențească a început în noiembrie 2024, după prăbușirea copertinei unei gări recent renovate din Novi Sad, tragedie în urma căreia 16 persoane au murit. Protestele, inițial axate pe solicitarea unei anchete independente, s-au transformat treptat într-o amplă mișcare anticorupție, care cere alegeri anticipate și schimbări politice.

„Mai sunt trei zile și vor trece. La fel vor trece frica, șantajul și nedreptatea”, a declarat o studentă în fața mulțimii, potrivit relatărilor presei internaționale.

Studenții, principala provocare electorală pentru Vučić

Mișcarea susține o listă de candidați cunoscută drept „Lista Studenților”, care reprezintă cea mai importantă provocare electorală pentru Partidul Progresist Sârb (SNS), formațiunea aflată la putere din 2012.

Potrivit relatărilor presei internaționale, sondajele indică o competiție strânsă între cele două tabere, în pofida influenței guvernului asupra instituțiilor și a presei tradiționale.

„Pentru prima dată în aproximativ 30 de ani există speranță. Oamenii vor schimbare”, a declarat Marina Popov Taparicki, o locuitoare a Belgradului, citată de Associated Press.

La rândul său, profesorul universitar Jugoslav Gašić, unul dintre candidații de pe lista susținută de studenți, le-a transmis participanților că Serbia merită o schimbare și că mișcarea este pregătită să răspundă așteptărilor alegătorilor.

Peste 100.000 de persoane s-au adunat joi în centrul Belgradului. Foto: Facebook/Saša Dobrijević

Aleksandar Vučić a organizat joi propriul miting electoral, într-o sală de sport dintr-o altă zonă a capitalei, la care au participat câteva mii de susținători. Liderul sârb a declarat că se așteaptă la o victorie clară a partidului său și i-a îndemnat pe alegători să se prezinte la urne.

Președintele a acuzat în repetate rânduri mișcarea studențească că ar fi finanțată din străinătate pentru a destabiliza țara, acuzații respinse de protestatari.

Aleksandar Vučić a demisionat de la șefia statului pentru a conduce lista partidului de guvernământ SNS, încercând să devină prim-ministru. Principalul adversar este Lista Studenților, care propune o alternativă la partidele tradiționale.

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Temeri privind corectitudinea alegerilor și posibile violențe

Alegerile de duminică sunt urmărite cu atenție de observatorii internaționali, în contextul îngrijorărilor privind libertatea presei, supravegherea activiștilor și condițiile în care se desfășoară campania electorală.

Un grup de 24 de organizații ale societății civile a avertizat că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru organizarea unor alegeri libere și corecte, potrivit relatărilor presei internaționale.

Analiștii avertizează că un rezultat foarte strâns ar putea genera instabilitate după închiderea urnelor, mai ales dacă ambele tabere își revendică victoria. Vučić a declarat că eventualele tulburări vor fi reprimate rapid.

Deși mai multe partide participă la scrutin, confruntarea dintre formațiunea aflată la putere și mișcarea susținută de studenți domină campania, riscând să lase în plan secund celelalte grupări politice.

Protestele au devenit una dintre cele mai importante provocări cu care Aleksandar Vučić s-a confruntat în cei peste zece ani de dominație asupra politicii sârbe. Criticii îl acuză de corupție și de restrângerea libertăților democratice, acuzații pe care liderul sârb le-a respins.

Vučić se confruntă cu cea mai mare provocare din ultimii 14 ani

Pe lângă mobilizarea masivă din stradă, alegerile din Serbia sunt considerate cele mai imprevizibile din ultimii 14 ani. Partidul Progresist Sârb (SNS), condus de Aleksandar Vučić, domină scena politică din 2012, însă de această dată se confruntă cu o provocare serioasă din partea Listei Studenților, alcătuită din profesori și specialiști din mai multe domenii, selectați de mișcarea studențească. Potrivit analiștilor, prezența la vot ar putea fi decisivă: o participare ridicată ar avantaja opoziția și ar crește șansele listei susținute de studenți.

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Campania electorală a fost marcată și de incidente violente, precum și de acuzații privind lipsa de neutralitate a instituțiilor. Susținătorii SNS au atacat mai multe persoane în timpul unui protest din orașul Užice, iar la Belgrad un observator al Agenției Anticorupție a fost agresat în timp ce documenta activitățile de campanie ale partidului de guvernământ.

În ultima săptămână înaintea scrutinului, poliția a arestat și mai mulți susținători ai Listei Studenților, suspectați că ar fi plănuit acțiuni violente în ziua alegerilor.