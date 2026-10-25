Incidente violente au fost semnalate duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Serbia, unde observatori electorali ai listei studenților au fost atacați de un grup de bărbați mascați, în orașul Pančevo. Mai multe persoane au fost lovite în cap, iar poliția a intervenit la fața locului, potrivit unor relatări din presa independentă.

Conform informațiilor apărute în mediul online, atacatorii ar fi folosit materiale pirotehnice împotriva observatorilor electorali.

Un alt incident a fost raportat în jurul orei 14:00, în fața sediului Partidului Progresist Sârb (SNS), formațiunea asociată președintelui Aleksandar Vučić, în orașul Lazarevac. Potrivit martorilor, acolo a izbucnit o altercație fizică între echipe mobile.

Aceleași relatări susțin că în oraș și în fața sediului SNS se aflau mașini în care ar fi fost transportate bâte din lemn și alte obiecte ce pot fi folosite în bătăi.

Alegeri tensionate, pe fondul protestelor anticorupție

Alegerile parlamentare din Serbia au loc într-un climat politic tensionat. Partidul lui Aleksandar Vučić se confruntă cu o opoziție pro-europeană susținută de un val de proteste anticorupție.

Scrutinul este urmărit și din perspectiva orientării europene a Serbiei, a relațiilor sale cu Rusia și a implicațiilor pentru stabilitatea regională, inclusiv pentru România și comunitatea românească de la sud de Dunăre.

Într-un interviu acordat publicației „Adevărul”, profesorul Sergiu Mișcoiu a analizat miza alegerilor pentru viitorul european al țării și consecințele pe care rezultatul votului le-ar putea avea asupra relațiilor regionale. Detalii AICI.