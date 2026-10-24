Magazinele de lux din Franța s-au pregătit pentru noi proteste, acoperindu-și vitrinele cupanouri și suplimentând efectivele de pază. Unele au anunțat că vor rămâne închise, după ce, în weekendul trecut, magazine din întreaga țară au fost jefuite de manifestanți.

Potrivit Reuters, Franța atrage numeroși turiști străini veniți la cumpărături, în căutarea genților Chanel și a eșarfelor Hermès. Aceștia reprezintă o sursă importantă de venit pentru brandurile care se confruntă cu o încetinire a cererii.

Unele magazine au decis că este prea riscant să rămână deschise după evenimentele de săptămâna trecută, când manifestanții violenți au spart și au jefuit sute de magazine din Paris, Marsilia și Bordeaux.

Un magazin Rolex și unul De Beers, situate în apropiere de celebra Place Vendôme din capitala Franței, vor rămâne închise sâmbătă, au declarat angajații acestora.

În schimb, managerii unor magazine, inclusiv ai celor ale IWC, deținut de grupul Richemont (CFR.S), urmau să decidă dacă vor închide mai devreme, în funcție de intensitatea protestelor.

Angajații brandurilor Louis Vuitton, Dior și Bulgari, toate deținute de grupul LVMH, au declarat că nu vor să riște nimic, iar măsurile de securitate au fost sporite pentru o zi în magazinele lor din apropierea Place Vendôme.

În zonă sunt planificate și măsuri suplimentare de securitate privată, care să completeze prezența poliției.

Magazinul universal Printemps, aflat în apropiere, și-a suplimentat, de asemenea, personalul de securitate, a efectuat reparații pentru siguranță și a introdus măsuri suplimentare pentru consolidarea vitrinelor și a intrărilor, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Eric du Halgouet, directorul financiar al Hermès, a declarat în această săptămână că firma a sporit măsurile de securitate în magazinele sale din Franța, adăugând că este prea devreme pentru a estima impactul pe care evenimentele recente îl vor avea asupra afacerii.

Industria luxului, preocupată de imaginea sa, nu își poate permite o nouă publicitate negativă. Încrederea consumatorilor este scăzută la nivel mondial, iar turismul încetinește pe fondul războiului din Iran. Acești factori contribuie la rezultatele trimestriale sub așteptări raportate în această lună de LVMH, Hermès și Kering.

Lidiya Shevchenko, asistentă de vânzări la magazinul Graziella Braccialini, a declarat că se îndoiește că multe persoane vor dori să intre în magazine în timpul protestelor.

„Cred că starea de spirit este la fel de importantă atunci când vine vorba despre cumpărături”, a spus Shevchenko.

Mai multe marșuri au fost interzise sau redirecționate

Grupuri precum UNEF, principalul sindicat studențesc din Franța, și mișcarea Vestelor Galbene, devenită o forță importantă de contestare a sistemului în 2018, intenționează să organizeze sâmbătă, mai târziu, un marș prin centrul Parisului.

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Protestatarii se opun costului ridicat al vieții și reducerilor cheltuielilor pentru serviciile publice.

De asemenea, restricțiile au început deja să fie aplicate în mai multe orașe franceze. O interdicție impusă de poliție unui protest studențesc programat joi la Paris a fost anulată de o instanță.

În schimb, manifestațiile anunțate în aceeași zi la Grenoble, Rouen, Le Havre și Toulon au fost interzise.

Pentru sâmbătă, autoritățile au anunțat interzicerea tuturor manifestațiilor în centrul orașului Lyon, unde, în timpul violențelor din weekendul precedent, între 200 și 300 de magazine ar fi fost devastate sau jefuite, iar sediul biroului de turism a fost incendiat.

Interdicții similare au fost anunțate pentru anumite zone din Marsilia, Nisa și Toulon.

Protestele au pornit dintr-un liceu și s-au extins la nivel național

Manifestațiile au început luna trecută într-un liceu din Créteil, la sud-est de Paris. Nemulțumirile inițiale vizau lipsa personalului și starea precară a clădirilor școlare.

Ulterior, protestele s-au extins în mai multe regiuni ale Franței, fiind însoțite de greve, blocaje și manifestații ale elevilor. Acestea au căpătat treptat o amploare mai mare, pe fondul nemulțumirilor privind scumpirile și costul vieții.

Criza are loc cu aproximativ șase luni înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, în urma cărora va fi ales succesorul lui Emmanuel Macron. Premierul Sébastien Lecornu s-a întâlnit joi cu reprezentanți ai principalelor partide politice, pentru a discuta situația și a încerca să obțină sprijin pentru măsurile autorităților.

Totodată, acesta urma să discute cu primarii mai multor orașe mari.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat vineri că ministerul său va mobiliza 70.000 de polițiști, sprijiniți de unități specializate, pentru a preveni violențele care au avut loc săptămâna trecută.