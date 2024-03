Fostul premier britanic Theresa May renunță la funcția de parlamentar după 27 de ani în Camera Comunelor

Fostul prim-ministru britanic Theresa May va demisiona din funcția de parlamentar la următoarele alegeri generale, după 27 de ani în Camera Comunelor.

Într-o declarație pentru Maidenhead Advertiser, citată de Guardian, May a declarat că dorește să se concentreze asupra unor cauze apropiate de sufletul ei, inclusiv munca în cadrul Comisiei Globale privind Modern Slavery și Trafficking (Sclavia Modernă și Traficul de Persoane).

May, care a fost aleasă pentru prima dată în 1997, a spus: "De când am renunțat la funcția de prim-ministru, am avut plăcerea să fiu din nou un deputat de rând și să am mai mult timp pentru a lucra pentru alegătorii mei și pentru a susține cauzele apropiate de sufletul meu, inclusiv lansarea recentă a Comisiei Globale privind Sclavia Modernă și Trafficking. Aceste cauze au început să îmi ocupe tot mai mult timp. Din acest motiv, după multă gândire și considerație atentă, am realizat că, privind spre viitor, nu aș mai putea să îmi îndeplinesc atribuțiile de parlamentar în modul în care cred că este corect și așa cum merită alegătorii mei."

May, în vârstă de 67 de ani, a fost o susținătoare consecventă a luptei împotriva sclaviei moderne și traficului de persoane și a lansat comisia globală în octombrie, cu sprijinul guvernelor Regatului Unit și Bahrainului.

Nu a putut negocia Brexit-ul

Ea a fost ministru de Interne în Guvernul lui David Cameron, între 2010 și 2016, înainte de a-i succeda în funcția de prim-ministru.

Perioada sa ca premier a fost marcată de turbulențe, fiind dominată de negocierile privind Brexit-ul. La alegerile anticipate din 2017, May a pierdut majoritatea, dar a rămas în funcție datorită unui acord cu Partidul Democrat Unionist.

Deputații conservatori, opunându-se propunerii sale de Brexit, au organizat un vot de încredere. Deși a supraviețuit votului, Theresa May și-a anunțat demisia cinci luni mai târziu.

Înainte de a deveni prim-ministru, ea a fost ministru de Interne timp de șase ani în guvernul lui Cameron, unde a inventat termenul de "mediu ostil", devenit un termen generic pentru politici controversate privind migrația ilegală.

Aproape 100 de parlamentari au anunțat că nu vor candida la următoarele alegeri, inclusiv 64 de conservatori și foști conservatori - cei mai mulți conservatori care se retrag din parlament din 1997 încoace, de când May a intrat în Camera Comunelor.

Liderul laburist Anneliese Dodds a declarat că numărul conservatorilor care renunță la candidatură arată că nu există "încredere" în Rishi Sunak și perspectivele Partidului Conservator.