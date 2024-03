Europa este un continent de pacifiști - nici o sumă de bani nu poate salva NATO

Regiunea nu este pregătită nici din punct de vedere militar, nici politic pentru a-și respecta angajamentele asumate prin tratate, scrie The Telegraph.

O retragere americană din apărarea Europei nu este de dorit pentru nicio națiune implicată - cu excepția cazului în care, desigur, capitala lor este Moscova - dar este evident că actuala configurație a relației SUA-NATO nu poate continua, scrie Edward Luttwak, strateg și istoric cunoscut pentru lucrările sale despre marea strategie, geoeconomie, istorie militară și relații internaționale, în The Telegraph.

Dezbaterea privind cheltuielile militare în Europa și în SUA nu dă semne de rezolvare, în ciuda unor creșteri foarte recente ale cheltuielilor din partea câtorva țări europene. Persistă un decalaj mare între angajamentul de 3,5% din PIB al SUA și media de sub 2% din Europa. În timp ce această diferență a fost mult timp un iritant, acum există o provocare politică serioasă din partea unui număr tot mai mare de membri ai Congresului care încearcă să forțeze Europa să își facă partea ei prin reducerea finanțării americane.

Fiecare stat se înarmează de la producător locali, indiferent de calitate și preț

Cu toate acestea, cheltuielile militare reprezintă o măsură foarte slabă a contribuției reale a fiecărei țări la forța militară a alianței. O distorsiune majoră este practica aproape universală de a achiziționa arme de la producătorii locali, indiferent de meritele acestora sau de costurile lor unitare.

Italia tocmai și-a prezentat noua pușcă NARP, care este atât de avansată încât are chiar și un nume în engleză (New Assault Rifle Platform) și care este fabricată de Beretta, producătorul privat care furnizează toate armele de calibru mic pentru toate forțele militare și de poliție italiene.

După cum au subliniat imediat pasionații de arme din Italia, nu există nimic deosebit de nou în ceea ce privește NARP, care nu este fabricată în stil modern, o armă "bullpup" drastic scurtată și cu țeava încastrată, precum SA80 britanic sau Tavor israelian (pe care militarii le preferă , ci doar o altă variantă a AR-15-ului vechi de șaizeci de ani al lui Stoner, care rămâne în serviciul american și mondial sub numele de M4: cu excepția faptului că NARP costă de peste trei ori mai mult.

Cu totul mai scump decât monopolul de pușcă al Berettei în Italia este monopolul Dassault al Franței asupra tuturor aeronavelor de luptă franceze, care produce modele frumoase la costuri unitare fabuloase, ca să nu mai vorbim de navele de război fabricate în număr foarte, foarte mic în fiecare țară europeană care are o flotă de orice marime.

Polonia, lăudată acum pentru creșterea cheltuielilor sale militare, folosește de fapt o mare parte din bani pentru a deveni o "putere navală baltică", cu propriile șantiere navale. Pentru o țară care se confruntă cu o amenințare terestră din partea Rusiei, cu o armată care abia acum începe să crească de la un număr absurd de mic (42.000 de soldați când Ucraina a fost invadată), orice fel de cheltuieli navale trebuie să fie socotite un lux, și mai mult în cazul Poloniei când plătește pentru a construi șantiere navale mai degrabă decât pentru nave.

Nici măcar nu pot începe să calculez cât de mult din cheltuielile de apărare ale Europei ar trebui să fie deduse din contribuția sa nominală, deoarece au fost deturnate în mod necompetitiv de la cel mai ieftin furnizor disponibil pentru a subvenționa industria locală și ocuparea forței de muncă, dar suma în cauză trebuie să fie foarte mare și totuși nici pe departe la fel de important ca decalajul mare dintre capacitățile nominale și reale de luptă din forțele terestre, aeriene și navale ale majorității membrilor NATO.

Militar Europa stă bine doar pe hârtie

Peste tot în Europa există batalioane de infanterie, companii de tancuri, baterii de artilerie, escadrile de avione de vânătoare-bombardiere și altele asemenea, care dispun de toate facilitățile și echipamentele necesare pentru rolurile lor respective, care, în mare parte, fac o treabă bună în ceea ce privește aspectul lor - unele sunt splendid echipate, și chiar și cele mai mici dintre ele au un aspect mai militar decât trupele zdrențuite ale Israelului din Gaza - dar al căror unic defect este că nu au capacități reale de luptă, și cu atât mai puțin împotriva forțelor rusești.

Aceasta este o judecată dură, dar nu una pe care compatrioții lor informați să ar putea să o conteste în vreun fel. Am descoperit acest lucru, scrie Edward Luttwak în The Telegraph, atunci când am adresat întrebarea unor miniștri europeni ai apărării în urma eșecului contraofensivei ucrainene de anul trecut, oprită de liniile lungi de tranșee (mai lungi decât frontul vestic din Primul Război Mondial) și de nivelul crescut al trupelor armatei ruse.

„Anticipând un viitor care devenise foarte previzibil, întrebarea mea era simplă: dacă aprovizionarea cu arme, muniții și bani pentru Ucraina nu mai este suficientă și trebuie trimise trupe NATO pentru a opri armata rusă, câți ar putea furniza țara dumneavoastră?

Nimeni nu ar trimete trupe în Ucraina

Răspunsul pe care l-am primit a fost în mod uniform zero, nu a fost prezentat ca rezultat al vreunui calcul strategic, ci pur și simplu ca o fatalitate politică. Un ministru a spus-o foarte simplu: dacă guvernul meu trimite chiar și un singur soldat în Ucraina, cade de la putere. Când am remarcat că, pentru prima dată, guvernul său avea o largă majoritate parlamentară, mi-a răspuns că propriul său partid (de centru-dreapta) ar vota împotriva liderilor săi dacă ar fi trimis vreun soldat în Ucraina“, scrie autorul.

„Apoi am vorbit cu niște ofițeri superiori ai acelei țări. Aceștia au explicat sincer că judecata ministrului a fost politică da, dar și mandatată de realitățile culturale. Există câteva unități speciale foarte mici ai căror membri ar putea accepta un rol de luptă chiar și în Ucraina, dar în afară de ele – câteva sute cel mult – toți ceilalți soldați, deși voluntari – ar refuza să lupte în Ucraina. Nu e vina lor, au explicat ofițerii, ci doar o reflectare a pacifismului predominant și adânc înrădăcinat, care ar rezista dacă propria lor țară nu ar fi fost atacată.

Participarea la misiunile de «menținere a păcii» ale ONU a înrăutățit lucrurile, deoarece trupele în serviciul ONU obișnuiesc să simuleze în loc să își îndeplinească efectiv rolul, așa cum a devenit tragic de evident cu mult timp în urmă în Iugoslavia, unde doar contingentul danez a protejat efectiv civilii.

Misiunea de bombardament a forțelor aeriene britanice (RAF) desfășurată împotriva țintelor houthi din Yemen, executată de Eurofighter Typhoons care operează din Cipru, a ridicat întrebarea ce ar putea face alte forțe aeriene europene, având în vedere că atacurile houthi afectează și alte economii europene și economii mediteraneene mai mult decât majoritatea, în timp ce Yemenul nu are deloc apărare antiaeriană care să descurajeze atacurile aeriene.

Există, desigur, și alte cerințe care trebuie îndeplinite, începând cu țintirea dificilă a rachetelor și a dronelor ascunse, dar când am intervievat ofițeri superiori din alte două forțe aeriene care operează, de asemenea, Eurofighter, mi-au spus că nu există nicio șansă ca ei să bombardeze houthi așa cum a făcut RAF.

În primul rând, guvernele lor nu i-ar fi trimis niciodată să îi bombardeze pe rebelii houthi, o acțiune de bombardament presupus ofensivă «pe care noi, ca țară, nu am făcut-o niciodată». În al doilea rând, din Cipru este o operațiune de 3.000 de kilometri dus-întors, iar realimentarea aeriană necesară este rar practicată și niciodată atât de departe de bazele de origine”.

Aproape nimeni în Europa nu este dispus să recunoască realitatea

„Pentru Statele Unite, problema îngrozitoare a acestei versiuni militare de falsă contabilitate este că planurile NATO se bazează mai degrabă pe capacități nominale decât pe capacități reale, astfel încât se pot concepe cu ușurință numeroase situații în care forțele americane ar fi desfășurate alături de alte forțe NATO care nu și-ar îndeplini rolul în cazul în care ar avea loc efectiv o luptă.

Aproape nimeni în Europa nu este dispus să recunoască realitatea revenirii războiului pe continent, unde acesta a jucat un rol central timp de milenii până în 1945. Regula străveche conform căreia bărbații iubesc războiul și femeile iubesc războinicii, astfel încât, după fiecare război, abundența de copii depășea cu ușurință pierderile din război, în timp ce orașele avariate erau reconstruite și extinse în reconstrucții dinamice postbelice, pare să fi fost uitată. Nimic din toate acestea nu corespunde realităților societale actuale: nici măcar în Marea Britanie, care se bazează pe tradiții militare mai restrânse pentru a-și păstra capacitățile de luptă.

Refuzul de a cheltui suficienți bani slăbește NATO în moduri care pot deveni brusc periculoase. Chiar și așa, doar banii nu vor fi suficienți dacă Rusia vrea cu adevărat să cucerească întreaga Ucraină, aducându-și forțele chiar în Europa Centrală“, conchide în The Telegraph profesorul Edward Luttwak, strateg și istoric cunoscut pentru lucrările sale despre marea strategie, geoeconomie, istorie militară și relații internaționale.