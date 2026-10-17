O fortăreață impresionantă, construită pe o stâncă, ascunde o poveste de dragoste tragică și o legendă care a traversat secolele. Cu turnuri masive, ziduri de apărare și încăperi medievale, castelul atrage turiști nu doar prin istoria sa de peste 1.100 de ani, ci și prin povestea unei fantome despre care se spune că încă bântuie locul.

Castelul bântuit de o fantomă Foto: FB

Este vorba despre Cetatea Bardi, situată în regiunea Emilia-Romagna, din Italia. Fortăreața se ridică pe un pinten stâncos, deasupra Văii Ceno, și este considerată una dintre cele mai bine conservate construcții militare istorice din regiune, potrivit publicației italiene Turisti per Caso.

Poziția sa strategică a făcut ca, timp de secole, cetatea să joace un rol important în controlul rutelor care legau Valea Padului de trecătorile Apeninilor și de regiunea Liguria. În prezent, castelul este o destinație pentru pasionații de istorie, arhitectură medievală și legende, potrivit turisti per caso.

O fortăreață care pare să răsară din stâncă

Privit de la distanță, Castelul Bardi pare să facă parte din stânca pe care a fost construit. Fortăreața se află pe un pinten de jasp roșu, o rocă foarte dură, care i-a oferit un avantaj defensiv important.

De pe zidurile castelului, vizitatorii pot admira satul Bardi, drumurile șerpuite ale Văii Ceno și peisajele împădurite ale Apeninilor.

Complexul păstrează numeroase elemente ale arhitecturii militare medievale, printre care turnuri de apărare, bastioane, ziduri masive și drumuri de strajă. Unul dintre cele mai importante puncte ale cetății este turnul principal, care servea drept ultim refugiu în cazul unui atac și permitea supravegherea întregii văi.

De-a lungul zidurilor pot fi observate deschiderile înguste folosite de arcași, precum și alte elemente defensive adaptate configurației terenului. Ulterior, fortăreața a fost modernizată pentru a face față armelor de foc.

În interior se află încăperi care amintesc de perioada în care castelul era și reședință nobiliară: săli de primire, bucătării, spații de locuit și curți interioare.

Cetatea găzduiește și mici muzee dedicate istoriei Văii Ceno, tradițiilor locale și faunei din Apenini.

Castelul are o istorie de peste 1.100 de ani

Prima mențiune documentară a Cetății Bardi datează din anul 898, când fortăreața se afla printre posesiunile episcopului de Piacenza. De-a lungul secolelor, castelul a fost disputat de mai multe familii nobiliare, fiind extins și consolidat în repetate rânduri.

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Un moment important în istoria sa a fost anul 1257, când fortăreața a fost cumpărată de familia Landi, una dintre familiile nobiliare influente ale regiunii.

Sub conducerea acesteia, castelul a devenit centrul unui domeniu care cuprindea teritorii din văile Ceno și Taro. Între secolele al XV-lea și al XVI-lea, fortăreața a trecut prin ample lucrări de modernizare. Sub conducerea lui Manfredo și, ulterior, a lui Federico Landi, sistemul defensiv a fost consolidat, iar încăperile au fost transformate pentru a permite folosirea castelului ca reședință nobiliară.

Ulterior, cetatea a trecut în proprietatea familiei Farnese, apoi a Bourbonilor. În diferite perioade, a fost folosită inclusiv ca închisoare militară și sediu al unor instituții publice.

Legenda fantomei lui Moroello

Dincolo de istoria sa, Cetatea Bardi este cunoscută pentru legenda celor doi îndrăgostiți, Moroello și Soleste, o poveste de dragoste cu final tragic, transmisă de-a lungul generațiilor.

Potrivit legendei, Moroello, un cavaler, și Soleste, o tânără de origine nobilă, s-ar fi îndrăgostit, însă povestea lor s-ar fi încheiat dramatic. Tradiția locală spune că spiritul lui Moroello nu și-ar fi găsit liniștea și ar continua să bântuie încăperile fortăreței.

De-a lungul timpului, povestea a alimentat numeroase relatări despre apariții misterioase și a contribuit la reputația castelului drept un loc bântuit.

Legenda a devenit și o atracție turistică. În cadrul unor evenimente speciale și vizite nocturne, turiștii pot descoperi povestea celor doi îndrăgostiți, în timp ce explorează turnurile, curțile și coridoarele cetății.

Cum poate fi vizitată Cetatea Bardi

Cetatea se află în localitatea Bardi, din provincia Parma, iar intrarea în complex se face prin Piazza Castello, în centrul localității.

Drumul până la fortăreață traversează peisajele Apeninilor, prin păduri și sate mici, oferind priveliști asupra văilor și munților din regiune.

Castelul poate fi vizitat în cadrul unei excursii de o zi sau al unui weekend petrecut în această parte a Italiei. Pe lângă tururile obișnuite, aici sunt organizate reconstituiri istorice, activități pentru familii, programe educaționale și evenimente dedicate legendelor medievale.

Printre atracții se numără și vizitele nocturne, organizate cu ocazia unor evenimente speciale, care le oferă turiștilor posibilitatea de a descoperi fortăreața într-o atmosferă diferită.

Programul de vizitare și tarifele diferă în funcție de sezon, iar unele evenimente necesită rezervare prealabilă.