 Castelul cocoțat pe o stâncă și bântuit de o fantomă. Povestea tragică a doi îndrăgostiți atrage turiști din întreaga lume | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 17 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Castelul cocoțat pe o stâncă și bântuit de o fantomă. Povestea tragică a doi îndrăgostiți atrage turiști din întreaga lume

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O fortăreață impresionantă, construită pe o stâncă, ascunde o poveste de dragoste tragică și o legendă care a traversat secolele. Cu turnuri masive, ziduri de apărare și încăperi medievale, castelul atrage turiști nu doar prin istoria sa de peste 1.100 de ani, ci și prin povestea unei fantome despre care se spune că încă bântuie locul.

Castelul bântuit de o fantomă
Castelul bântuit de o fantomă Foto: FB

Este vorba despre Cetatea Bardi, situată în regiunea Emilia-Romagna, din Italia. Fortăreața se ridică pe un pinten stâncos, deasupra Văii Ceno, și este considerată una dintre cele mai bine conservate construcții militare istorice din regiune, potrivit publicației italiene Turisti per Caso.

Poziția sa strategică a făcut ca, timp de secole, cetatea să joace un rol important în controlul rutelor care legau Valea Padului de trecătorile Apeninilor și de regiunea Liguria. În prezent, castelul este o destinație pentru pasionații de istorie, arhitectură medievală și legende, potrivit turisti per caso.

O fortăreață care pare să răsară din stâncă

Privit de la distanță, Castelul Bardi pare să facă parte din stânca pe care a fost construit. Fortăreața se află pe un pinten de jasp roșu, o rocă foarte dură, care i-a oferit un avantaj defensiv important.

De pe zidurile castelului, vizitatorii pot admira satul Bardi, drumurile șerpuite ale Văii Ceno și peisajele împădurite ale Apeninilor.

Complexul păstrează numeroase elemente ale arhitecturii militare medievale, printre care turnuri de apărare, bastioane, ziduri masive și drumuri de strajă. Unul dintre cele mai importante puncte ale cetății este turnul principal, care servea drept ultim refugiu în cazul unui atac și permitea supravegherea întregii văi.

De-a lungul zidurilor pot fi observate deschiderile înguste folosite de arcași, precum și alte elemente defensive adaptate configurației terenului. Ulterior, fortăreața a fost modernizată pentru a face față armelor de foc.

În interior se află încăperi care amintesc de perioada în care castelul era și reședință nobiliară: săli de primire, bucătării, spații de locuit și curți interioare.

Cetatea găzduiește și mici muzee dedicate istoriei Văii Ceno, tradițiilor locale și faunei din Apenini.

Castelul are o istorie de peste 1.100 de ani

Prima mențiune documentară a Cetății Bardi datează din anul 898, când fortăreața se afla printre posesiunile episcopului de Piacenza. De-a lungul secolelor, castelul a fost disputat de mai multe familii nobiliare, fiind extins și consolidat în repetate rânduri.

FOTO Castelul Corvinilor, de basm. Cum a fost înfăţişată cetatea din Hunedoara vizitatorilor, în Noaptea Muzeelor

Un moment important în istoria sa a fost anul 1257, când fortăreața a fost cumpărată de familia Landi, una dintre familiile nobiliare influente ale regiunii.

Sub conducerea acesteia, castelul a devenit centrul unui domeniu care cuprindea teritorii din văile Ceno și Taro. Între secolele al XV-lea și al XVI-lea, fortăreața a trecut prin ample lucrări de modernizare. Sub conducerea lui Manfredo și, ulterior, a lui Federico Landi, sistemul defensiv a fost consolidat, iar încăperile au fost transformate pentru a permite folosirea castelului ca reședință nobiliară.

Ulterior, cetatea a trecut în proprietatea familiei Farnese, apoi a Bourbonilor. În diferite perioade, a fost folosită inclusiv ca închisoare militară și sediu al unor instituții publice.

Legenda fantomei lui Moroello

Dincolo de istoria sa, Cetatea Bardi este cunoscută pentru legenda celor doi îndrăgostiți, Moroello și Soleste, o poveste de dragoste cu final tragic, transmisă de-a lungul generațiilor.

Potrivit legendei, Moroello, un cavaler, și Soleste, o tânără de origine nobilă, s-ar fi îndrăgostit, însă povestea lor s-ar fi încheiat dramatic. Tradiția locală spune că spiritul lui Moroello nu și-ar fi găsit liniștea și ar continua să bântuie încăperile fortăreței.

De-a lungul timpului, povestea a alimentat numeroase relatări despre apariții misterioase și a contribuit la reputația castelului drept un loc bântuit.

Legenda a devenit și o atracție turistică. În cadrul unor evenimente speciale și vizite nocturne, turiștii pot descoperi povestea celor doi îndrăgostiți, în timp ce explorează turnurile, curțile și coridoarele cetății.

Cum poate fi vizitată Cetatea Bardi

Cetatea se află în localitatea Bardi, din provincia Parma, iar intrarea în complex se face prin Piazza Castello, în centrul localității.

Drumul până la fortăreață traversează peisajele Apeninilor, prin păduri și sate mici, oferind priveliști asupra văilor și munților din regiune.

Castelul poate fi vizitat în cadrul unei excursii de o zi sau al unui weekend petrecut în această parte a Italiei. Pe lângă tururile obișnuite, aici sunt organizate reconstituiri istorice, activități pentru familii, programe educaționale și evenimente dedicate legendelor medievale.

Printre atracții se numără și vizitele nocturne, organizate cu ocazia unor evenimente speciale, care le oferă turiștilor posibilitatea de a descoperi fortăreața într-o atmosferă diferită.

Programul de vizitare și tarifele diferă în funcție de sezon, iar unele evenimente necesită rezervare prealabilă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Stenograme exclusive din ședința PNL în care se poate decide guvernarea. Bolojan: „Este un vot de responsabilitate”. Liberalii se revoltă și nu vor să voteze guvernul Niculescu
gandul.ro
image
„E doar carne”. Ofițerul rus ale cărui informații ar fi trimis peste 300 de soldați la moarte
mediafax.ro
image
Omul momentului la Rapid nu vrea să audă de derby-ul cu FCSB: „Serios!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Căldura extremă ucide de două ori mai mulți români decât accidentele rutiere: 100 de decese în timpul verii, pentru fiecare grad în plus
libertatea.ro
image
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
Adio, Real Madrid! S-a săturat de Mourinho și a cerut să plece după doar 10 meciuri
digisport.ro
image
Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică. Ce a ales să schimbe la nivelul feței
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Cel mai mare pericol din ultimii 90 de ani. Lumea se pregăteşte pentru un nou război mondial? Din Europa în Asia şi Orientul Mijlociu, tot mai multe ţări se pregătesc pentru un conflict militar de amploare
zf.ro
image
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă
observatornews.ro
image
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
cancan.ro
image
Cum sunt dezavantajați la pensie cei care au lucrat în grupe de muncă? Un avocat spune ce pot face pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
prosport.ro
image
Locul aproape necunoscut de majoritatea românilor, dar important pentru radarele NATO. De ce apare pe harta militară a țării
playtech.ro
image
Veste importantă pentru Universitatea Craiova după 1-1 cu Getafe! Ce șanse au oltenii să ajungă în primăvara europeană
fanatik.ro
image
Peste 2.100 de hectare de pădure și vegetație au ars în ultimele două luni la Herculane. Parchetul Militar a început o anchetă și sunt mai multe cereri de demisii
ziare.com
image
Tavi Popescu, cel mai bun în Grecia! Nota luată după ce Charalambous l-a lăsat să joace 90 de minute
digisport.ro
image
Ana Morodan, apariție extravagantă în București. Ce detaliu aparte are ținuta „Contesei Digitale”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație. Cheltuielile statului cu deplasările Mirabelei Grădinaru
mediaflux.ro
image
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ana Morodan, apariție extravagantă în București. Ce detaliu aparte are ținuta „Contesei Digitale”
click.ro
image
Vacanță de lux cu gust amar! Ce l-a nemulțumit pe Rareș Cojoc la hotelul din Antalya
click.ro
image
Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică. Ce a ales să schimbe la nivelul feței
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Ceramică chinezească descoperită în Marele Zimbabwe
O descoperire arheologică rescrie istoria Africii medievale: Marele Zimbabwe avea legături comerciale până în China
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Codruța Filip a spus adevărul despre Delia. „A încercat să ne întoarcă unul împotriva celuilalt”
image
Ana Morodan, apariție extravagantă în București. Ce detaliu aparte are ținuta „Contesei Digitale”

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”