Armata NATO este gata să intervină. Geoană: „Avem peste 500.000 de trupe sub nivel crescut de alertă. Am dublat prezența inclusiv în România”

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a declarat, la Bruxelles, că organizația a dublat prezența trupelor de intervenție în Europa de Este, inclusiv în România, ajungând la un total de 500.000 de soldați, la acest moment.

NATO se află într-o etapă de implementare a celor mai ambițioase planuri de apărare și descurajare din ultimii ani, iar Mircea Geoană a subliniat că misiunea vitală a NATO este să protejeze teritoriul și populația țărilor membre. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat Antena 3.

Întrebat cât de consistent va fi sprijinul care va merge către Ucraina, Geoană a răspuns că „este un moment complicat al războiului”

„Avem un interes, evident, strategic și politic și moral să continuăm să sprijinim Ucraina. Este un moment complicat al războiului. Și într-un fel, perioada în care nu au venit echipamentele din Occident a avut un efect pe terenul de luptă. De aceea, la summitul de la Washington liderii noștri vor aproba un rol de coordonare mai pronunțat pentru NATO în sprijinirea Ucarinei și în asigurarea unui viitor independent suveran pentru această țară care este și vecina României. Cea mai importantă parte a discuției noastre a fost legată de apărare și descurajare. De planurile noastre. De implementarea acestora. Asta ne interesează în primul rând. Până la urmă misiunea vitală a NATO este să ne protejăm teritoriul și populația.

Aș spune că suntem într-o etapă de implementare a celor mai ambițioase planuri de apărare și descurajare din ultimele generații. Vedem progres, vedem și multă muncă încă de făcut. Astăzi avem peste 500.000 de trupe NATO sub nivel crescut de alertă. Am dublat prezența NATO pe frontul estic, inclusiv în România. Avem în continuare foarte multă muncă de făcut. A fost o discuție importantă inclusiv în dimensiunea nucleară. Suntem o alianță defensivă dar văzând retorica extrem de agresivă a Rusiei și construcția pe care China o are în zona nucleară, trebuie să fim siguri că suntem capabili să dăm un semnal de robustețe și de descurajare”, a precizat Mircea Geoană pentru sursa citată.

„Rusia este extrem de agresivă”

Secretarul General Adjunct al NATO a spus că Rusia luptă nu doar pe plan militar, dar și este foarte activă și în ceea ce privește atacurile cibernetice, sabotajul și spionajul.

„Rusia este extrem de agresivă. Și dacă nu este agresivă la nivelul militar, este foarte agresivă pe teritoriul NATO: atacuri cibernetice, sabotaj, spionaj. De aceea este foarte important ca noi să schimbăm informații și să găsim și modalități de răspuns, individual, național sau colectiv în cadrul NATO. De aceea, miniștrii Apărării au aprobat un set de măsuri și contramăsuri, pentru că un astfel de agresivitate a Rusiei ne afectează interesele noastre militare, de securitate, politice”, a spus el.