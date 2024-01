Zece semne că nu mănânci suficiente fibre. Creșterea în greutate, unul dintre ele

Un consum suficient de fibre este esențial pentru sănătatea digestivă, gestionarea greutății, controlul zahărului din sânge și sănătatea inimii. Un dietetician a explicat pe pagina de nutriție Eat This Not That care sunt semnele prin care corpul tău îți spune că are nevoie de mai multe fibre.

Pentru început, trebuie precizat că fibrele sunt de două tipuri: solubile și insolubile, fiecare cu beneficiile sale pentru sănătate. Fibrele solubile, care se găsesc în alimente precum ovăzul, fasolea și fructele, se dizolvă în apă pentru a forma o substanță asemănătoare unui gel. Ele ajută la scăderea nivelului de colesterol și la stabilizarea glicemiei, prin încetinirea digestiei și absorbției substanțelor nutritive.

Fibrele insolubile, în schimb, se găsesc în cereale integrale, nuci și legume și nu se dizolvă în apă. Ele adaugă volum la scaun și ajută la susținerea mișcărilor intestinale regulate pentru a preveni constipația. Ele conferă senzația de sațietate, ceea ce poate ajuta la gestionarea greutății.

Aportul echilibrat de fibre solubile și insolubile este esențial pentru o digestie bună și pentru sănătatea generală.

Potrivit National Institutes of Health -SUA, aportul zilnic recomandat de fibre este de 38 de grame pe zi pentru bărbați și 25 de grame pentru femei. Nu trebuie să faci măsurători exacte ca să te asiguri că te încadrezi în parametri. Organismul îți arată când îi oferi o cantitate suficientă de fibre și când nu.

Eat This Not That a stat de vorbă cu Destini Moody, nutriționist și dietetician sportiv la Garage Gym Reviews, care a dezvăluit care sunt cele zece semne comune care pot indica un consum insuficient de fibre.

Te simțiți somnolent după mese

Fibrele pot preveni căderile de energie, menținând echilibrat nivelul de zahăr din sânge. Faptul că te simți obosit și letargic după mese ar putea însemna că nu consumi suficiente fibre.

Ești constipat

Fibrele asigură volumul scaunelor și ajută motilitatea. Creșterea aportului de fibre prin intermediul fructelor, legumelor, leguminoaselor și cerealelor integrale ajută în lupta cu constipația.

Ai diaree sau scaune moi

„Deoarece diareea este, de obicei, rezultatul unei cantități prea mari de apă în tractul digestiv, a avea fibre solubile în intestin pentru a absorbi acest exces de lichid poate ajuta la prevenirea scaunelor moi", spune dieteticianul.

Nu-ți poți satisface foamea

Studiile arată că fibrele pot crește sațietatea și pot preveni mâncatul în exces prin adăugarea de volum la mese. Foamea constantă ar putea fi un semnal că trebuie să încorporezi mai multe alimente bogate în fibre în dieta ta.

Colesterolul (LDL) este ridicat

Atunci când colesterolul tău LDL (sau „rău") este ridicat, ar putea fi vorba un semn că ai nevoie de mai multe fibre. Un studiu din 2019 arată că nivelurile ridicate de colesterol LDL sunt legate de dietele sărace în fibre.

Te simți leneș

Explicația are legătură cu faptul că alimentele bogate în fibre asigură o eliberare constantă de energie, ajutând la reducerea oboselii și te menține sătul.

„Dacă te-ai confruntat cu oboseală sau cu o stare de oboseală care nu are sens, încearcă să mănânci mai multe alimente bogate în fibre", spune specialistul.

Iei în greutate și nu știi de ce

Un aport scăzut de fibre este asociat cu supraponderabilitatea, tocmai pentru că, în general, alimentele bogate în fibre - fructele, legumele, leguminoasele și cerealele integrale - sunt mai puțin calorice decât carnea și lactatele.

Ești balonat

Când sănătatea intestinală este precară, bacteriile rele pot fermenta în intestin și pot produce gaze care provoacă balonare și disconfort stomacal.

„Aici intervine fibra. Multe tipuri de fibre pot acționa ca un prebiotic, un tip de fibre care acționează ca hrană pentru bacteriile benefice din intestinul nostru", mai spune Moody.

Ai deficit de vitamine

Dietele sărace în fibre pot indica un aport insuficient de vitamine esențiale, care se găsesc în fructe, legume și cereale integrale.

Ai hemoroizi

Așa cum nutriționistul a menționat anterior, fibrele adaugă volum la scaun, ceea ce nu doar că îmbunătățește motilitatea, dar și reduce riscul de hemoroizi, potrivit unui studiu din 2021.



„Este posibil să aveți hemoroizi dacă nu consumați suficiente fibre", avertizează Moody.