Urmează „Blue Monday“, cea mai tristă zi din an. Un coach în dezvoltare emoțională ne învață cum să învingem melancolia

A treia zi de luni din ianuarie, „Blue Monday“, este considerată a fi cea mai deprimantă zi a anului. În 2024, „Lunea Tristă“ este pe 15 ianuarie. Specialiștii spun că popularitatea unei astfel de zile îi poate afecta pe cei care suferă în mod real de depresie.

După ce trec Sărbătorile de iarnă, sentimentele de bucurie și fericire se evaporă, iar mulți dintre noi se lasă pradă gândurilor triste. Astfel, întoarcerea la muncă după pauza de Crăciun și Revelion și reluarea activităților de zi cu zi pot deveni o provocare. Iar a treia zi de luni din ianuarie se spune că este cea mai deprimantă zi din an și de aceea i s-a spus „Blue Monday” sau „Lunea tristă”.

De unde a apărut termenul de Blue Monday

O companie britanică de turism, Sky Travel, este cea care a dat numele acestui concept acum aproape 20 de ani, în 2005, iar psihologul britanic Cliff Arnall este cel care a alcătuit „ecuația” pentru stabilirea celei mai triste zile din an. Asta după ce a constatat că a trei zi de luni din ianuarie este momentul în care cele mai multe persoane se confruntă cu dificultăți financiare, vremea este rece, iar rezoluțiile de la începutul anului, realizate sub avântul de energie, sunt deja abandonate. De aceea, starea de spirit a multor oameni este proastă.

În anul 2017, Arnall a mers chiar până la a spune că Blue Monday din acel an „ar putea fi cea mai albastră din toate timpurile“, lansând ipoteza că de vină ar putea fi Brexit și alegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA, scrie euronews.com.

Însă conceptul nu este susținut de date științifice, s-au luat în considerare factori precum vremea, nivelul de îndatorare, numărul de ore de lumină naturală și numărul de zile scurse de la ziua de salariu.

Dr. Dean Burnett, tutore la divizia de medicină psihologică și neuroștiințe clinice a Universității Cardiff, respinge această afirmație, numind Blue Monday „un nonsens“. Și nu este singurul, numeroși specialiști au contestat conceptul.

„În primul rând, ecuația nu a fost rezultatul unui studiu psihologic realizat de un laborator de renume, ci a fost realizată de o companie de turism, care a căutat apoi un psiholog care să își pună numele pe ea, pentru a o face să pară credibilă. Ea combină lucruri care nu au nicio modalitate cuantificabilă de a fi combinate“, a adăugat profesorul din Țara Galilor.

Blue Monday accentuează simptomele celor cu depresie

Iar popularitatea unor astfel de zile poate accentua simptomele celor care suferă de depresie.

„Articolele sau știrile pe care le vedem despre o astfel de zi îi pot afecta pe cei care suferă de o formă de depresie, pentru că se raportează la această situație, iar persoanele se pot identifica cu situația prezentată. Este un element în plus care poate destabiliza anumite persoane”, este de părere psihologul Mariana Mihalache.

Deși pe hârtie doar 1% din populația României suferă de depresie, specialiștii cred că este vorba de o subraportare. Datele de la Ministerul Sănătății arătau, înainte de pandemie, că 500.000 de persoane sufereau de această afecțiune.

„Sunt foarte multe persoane cu depresie în România sau cu anumite forme, aspecte ale depresiei. Cred că undeva peste 20% din populație prezintă stări subclinice care nu sunt de diagnosticat sau de tratament, dar care se pot amplifica de anumite aspecte ale vieții. Mai ales tinerii și persoanele peste 55 de ani sunt afectați”, a afirmat psihologul Mihalache.

Cum să învingem melancolia

Consilieră și coach certificat în dezvoltare emoțională, Mirela Husaru consideră că „problemele de sănătate mintală pot fi exacerbate în această perioadă, dar este important să conștientizăm că sănătatea noastră mentală trebuie îngrijită pe tot parcursul anului, nu doar în această zi specifică”.

Pentru o bună sănătate mintală pe tot parcursul anului ar trebui să stabilim obiective realiste și sănătoase, dar și să avem grijă de corpul nostru, potrivit specialistului.

„Setarea de obiective și planuri pe termen scurt și lung vă poate ajuta să vă mențineți motivați și să vă îmbunătățiți starea de spirit. Îngrijiți-vă de corp și de minte: sportul, alimentația sănătoasă și odihna adecvată au un impact puternic asupra sănătății noastre mintale. Asigurați-vă că aveți un echilibru între muncă și relaxare și găsiți activități care să vă aducă bucurie și liniște”, ne sfătuiește Mirela Husaru.

De asemenea, este important să meținem o rețea socială puternică și să evităm comparațiile.

„Relațiile și sprijinul social sunt extrem de importante pentru sănătatea mintală. Faceți eforturi pentru a vă conecta cu prieteni și familie, și să vă împărtășiți emoțiile și problemele cu oamenii apropiați. Evitați comparațiile, fiecare persoană are călătoria și luptele sale. Nu vă comparați viața sau realizările cu ale altora. Concentrați-vă pe propriile dumneavoastră obiective și progres și să nu vă lăsați afectați de succesele sau aparențele altora”, a adăugat aceasta.

Iar atunci când simțim că suntem depășiți de situație, consiliera ne sfătuiește să căutăm ajutor profesional.

„Este important să înțelegem că Blue Monday este o etichetare și că putem controla starea noastră de spirit prin acțiuni pozitive și o atitudine conștientă. Aceasta poate fi o zi dificilă pentru sănătatea mintală, dar este important să ne concentrăm pe îngrijirea sănătății noastre emoționale și să luăm măsuri pentru a ne menține starea de bine pe tot parcursul anului”, a concluzionat Mirela Husaru.

La rândul ei, psihologul Mariana Mihalache ne sfătuiește să găsim „în interiorul nostru ceva care ne place sau ceva care ne dă satisfacție și să încercăm să facem acel lucru” pentru a scăpa de gândurile triste. Poate fi vorba de plimbări sau orice altă activitate care ne face plăcere.

Sfaturi și recomandări pentru a combate stările neplăcute

„Blue Monday“ este o stare pasageră de tristețe care trebuie combătută, în primul rând, prin mijloacele pe care le avem la îndemână, arată medlife.ro. Modalitățile simple, demonstrate clinic, de combatere a stărilor de tristețe sunt:

Exerciții fizice regulate (chiar și 30 de minute de mers pe jos în fiecare zi); O dietă echilibrată și o hidratare corespunzătoare; Somn odihnitor (de evitat lumina albastră de la dispozitive și ecrane înainte de culcare); Activități relaxante, cum ar fi programele sau aplicațiile de relaxare sau de wellness, care pot încorpora meditație, relaxare musculară sau exerciții de respirație; Stabilirea unor obiective și priorități (de exemplu, o persoană ar trebui să fie conștientă de ceea ce a realizat la sfârșitul zilei, nu să se concentreze pe ce nu a reușit să facă); Practicarea recunoștinței (este recomandat să se noteze zilnic, într-un jurnal, un lucru pentru care persoana este recunoscătoare la final de zi); Discuții sincere cu prietenii sau membrii familiei care pot oferi sprijin emoțional și ajutor practic; Stabilirea unui buget pentru a gestiona cheltuielile; Respectarea unui program zilnic bine pus la punct – studiile au demonstrat că persoanele care respectă un anumit program și au o viață ordonată sunt persoane mult mai fericite, deoarece au mai mult timp pentru ei și pentru cei dragi.

Dacă simptomele nu se ameliorează, ele pot indica depresia și/sau alte probleme de sănătate mintală. Este recomandată o programare la medicul de familie sau la un specialist în sănătate mintală cât mai curând posibil. Există multe opțiuni diferite de tratament disponibile pentru depresie, inclusiv terapie, medicație și o combinație a celor două, pe care doar un medic specialist în sănătatea mintală le poate oferi.

Ecuația lui Arnall

[W + (D-d)] x TQ

M x NA

W = weather (vremea)

D = debt (datoria)

d = monthly salary (salariul lunar)

T = time since Christmas (cât timp a trecut de la Crăciun)

Q = time since failed quit attempt (cât timp a trecut de la Anul Nou, ziua în care tradițional se renunță la anumite obiceiuri)

M = low motivational levels (motivația scăzută)

NA = the need to take action (nevoia de a acționa)