Berea fără alcool are și de zece ori mai mult zahăr decât variantele cu alcool

Dacă vă gândiți că berea fără alcool este mai sănătoasă s-ar putea să vă înșelați. Un studiu arată că unele variante de bere fără alcool conțin și de zece ori mai mult zahăr decât băutura fără alcool, potrivit Daily Mail. Însă, acest tip de băutură are mai puține calorii decât berea cu alcool.

Anumite tipuri de bere fără alcool sau care au un conținut redus de alcool conțin de până la zece ori mai mult zahăr.

Studiul arată că berile obișnuite conțin cantități neglijabile de zahăr, în timp ce versiunile fără alcool de la aceeași companie au mult mai mult zahăr în compoziție. Cu toate acestea, berea fără alcool are mai puține calorii.

Deși au fost incluse în studiu anumite tipuri de bere care se regăsesc în Marea Britanie, unele mărci sunt prezente și în România, atât cu varianta cu alcool, cât și cu cea fără alcool.

Astfel, dacă o bere Peroni cu alcool are 43 de calorii și zero grame de zahăr, varianta fără alcool are 0,8 grame zahăr și 23 de calorii.

În cazul Birra Moretti, varianta cu alcool are zero grame zahăr și 37 de calorii, iar cea fără alcool are 20 de calorii și 1,2 grame zahăr.

La fel se întâmplă și în cazul Heineken, berea cu alcool are 36 calorii și zero zahăr, iar cea fără alcool are 1,3 grame zahăr și 21 de calorii.

Un nutriționist britanic, Faye Thompson, a declarat: „Reducerea alcoolului este un lucru minunat, dar ceea ce se plătește dacă se trece la berea fără alcool este conținutul mai mare de zahăr. Zahărul este adevăratul vinovat, nu grăsimea, atunci când vine vorba de creșterea în greutate.”.

De asemenea, oamenilor li se recomandă să verifice etichetele pentru a vedea cât zahăr conțin băuturile fără alcool.

Producătorii de bere se apără

Pe de altă parte, producătorii de bere spun că diferitele conținuturi de zahăr sunt rezultatul diferitelor procese utilizate pentru producerea berii cu conținut redus de alcool.

„Într-o bere cu tărie deplină, alcoolul este format de drojdia care mănâncă zahărul extras din orzul maltezat. Acesta se transformă în alcool prin fermentare. În cazul unor mărci de bere cu conținut redus de alcool, un exces de zahăr nu se transformă și rămâne după fermentație. Noi procedăm diferit", a explicat Johnny Clayton, de la Big Drop.

La rândul său, Gunther Kuhnle, profesor de nutriție și știința alimentelor la Universitatea din Reading, a declarat: „Acestea sunt descoperiri interesante. În general, conținutul de zahăr este încă destul de scăzut în comparație cu alte băuturi (sucurile de fructe au de obicei în jur de 10g/100 ml), așa că ar trebui să bei destul de mult pentru a te apropia de cantitatea de zahăr pe care o poți obține de la o băutură răcoritoare. Cred că este de asemenea important de remarcat că berile fără alcool au în general mult mai puține calorii”.

Vânzările pentru berea fără alcool sunt în creștere în Marea Britanie. Potrivit British Beer and Pub Association, care reprezintă interesele barurilor și ale fabricilor de bere a afirmat că vânzările pentru acest tip de băutură au crescut cu 15% în 2022 (on și off trade) - iar sectorul a înregistrat o creștere de 520% în ultimul deceniu.

Berile fără alcool sau cu conținut redus reprezintă acum 1,4% din piață din Regatul Unit, iar șapte la sută dintre pub-uri oferă cel puțin o opțiune de astfel de băutură la halbă.

Datele din România arată că, deși piața berii din țara noastră a scăzut în 2022 cu 5%, categoria de bere fără alcool, care include berea fără alcool și mixurile de bere fără alcool, a avut cea mai spectaculoasă evoluție, și a depășit 5% cotă de piață, conform Economedia.