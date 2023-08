Sunt siestele bune pentru sănătate? Ce spun specialiștii

De-a lungul vieții, majoritatea oamenilor au o relație complicată cu somnul. Când ești copil, încerci să îl eviți cu orice preț, însă când ești adult, posibilitatea de a trage un pui de somn poate părea un adevărat vis. Deși siestele pot fi greu de integrat în viața de adult, o mulțime de oameni reușesc totuși să le strecoare în program.

Conform Pew Research Center, o treime dintre adulți se bucură de un pui de somn într-o zi obișnuită. În ultima perioadă s-a vorbit mult despre somn, iar medicii spun că beneficiile unui somn la amiază sunt numeroase, conform Yahoo!Style.

Pentru majoritatea oamenilor, somnul are un mare beneficiu

În principiu, siesta vă poate ajuta să vă reîncărcați „bateriile” pentru restul zilei. „Siesta vă poate oferi un pic de răgaz în mijlocul zilei, ceea ce vă ajută să vă înviorați din punct de vedere fizic", a spus dr. Kelly Waters, specialist în medicina somnului și neurolog la Spectrum Health.

„Este grozav dacă poți dormi între șapte și opt ore pe noapte. Dar, dacă nu puteți, siesta vă oferă o modalitate bună de a compensa aceste lipsuri", a afirmat specialistul în somn Dr. W. Christopher Winter, autorul cărții „The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It”.

Procesul de vindecare

Dacă tragi un pui de somn când ești bolnav atunci acest lucru este un semn că sistemul tău imunitar își face treaba, spune Waters. De asemenea, un pui de somn îi poate permite sistemului imunitar să facă ceea ce este nevoie pentru a vă ajuta să vă însănătoșiți.

Există unele riscuri pentru sănătate legate de somn

Cu toate acestea, nu toate siestele sunt însă benefice. Acestea au fost asociate cu mai multe probleme de sănătate la adulți, inclusiv cu tensiunea arterială ridicată și accidentul vascular cerebral.

Potrivit unui studiu recent efectuat pe 358.451 de persoane și publicat în revista Hypertension, participanții care dormeau de obicei în timpul zilei aveau cu 12% mai multe șanse de a suferi de hipertensiune arterială și cu 24% mai multe șanse de a face un accident vascular cerebral, în comparație cu persoanele care nu trăgeau un pui de somn.

Și, pentru cei care aveau sub 60 de ani, dormitul în majoritatea zilelor creștea riscul de a dezvolta hipertensiune arterială cu 20% față de cei care nu dormeau niciodată de după prânz.

În plus, somnul de după prânz care durează mai mult de o oră a fost asociat cu un risc mai mare de diabet, boli de inimă și depresie. Însă Winter spune că este greu de spus dacă somnul în sine este cel care duce la aceste afecțiuni sau dacă siestele regulate sunt un indiciu că persoana are o problemă de sănătate ascunsă.

Unele persoane ar trebui să evite să tragă un pui de somn

Specialiștii susțin că siestele pot fi utile pentru mulți oameni, dar nu toată lumea ar trebui să încerce să doarmă în mijlocul zilei. „Somnul poate să nu fie util dacă nu vă simțiți odihnit atunci când vă treziți sau dacă aveți dificultăți în a dormi noaptea”, spune Waters.

Dacă suferiți de insomnie, cel mai bine este să evitați somnul de după-amiază dacă puteți, spune ea.

Creier sănătos

Potrivit unor cercetări recente, somnul din timpul zilei poate ajuta creierul să rămână sănătos pe măsură ce înaintăm în vârstă. Studiul, care a fost publicat în revista Sleep Health, a analizat probe de ADN și tomografii ale creierelor de la 35.080 de persoane cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani.

Oamenii de știință au observat că participanții care obișnuiau să tragă un pui de somn aveau un volum total al creierului mai mare (care este legat de un risc mai mic de a dezvolta demență și o serie de alte boli) decât cei care nu dormeau.

În cadrul acestui studiu, cercetătorii nu au luat în considerare durata somnului, dar studiile anterioare au arătat că somnul de 30 de minute sau mai puțin a avut cele mai bune efecte asupra sănătății creierului.

„Inerția somnului”

La fel ca atunci când dormi noaptea, corpul tău poate trece prin diferite etape ale somnului. Dacă dormi timp de 30 de minute sau mai mult, corpul poate intra în faza cu unde lente, ceea ce te poate face să te simți somnoros după aceea, spune Winter. Acest lucru se numește „inerția somnului".

„Dacă te întinzi și tragi un pui de somn de două ore, s-ar putea să te simți mai rău decât te-ai simțit înainte", explică Winter. „Începi să intri în cicluri de somn din care este dificil să te trezești", a mai adăugat Winter.

De aceea, durata ideală a somnului este de 15 până la 30 de minute, spune Waters.