„Refuz să-mi las copiii să mănânce două dintre «cele mai proaste» alimente.” Produsele interzise în casa unui doctor în nutriție

Dr. Federica Amati, cercetător și expert în nutriție, a dezvăluit care sunt cele două alimente pe care nu le permite copiilor săi să le consume.

Autoare a bestsellerului „Everybody Should Know This” și nutriționist principal la compania Zoe, fondată de epidemiologul britanic Tim Spector, Dr. Amati a abordat acest subiect într-un interviu pentru The Times.

Dr. Federica Amati, mamă a două fiice, a povestit în interviu cum reușește să își protejeze familia de consumul alimentelor ultraprocesate. Ea a explicat că există două produse pe care le interzice cu strictețe în casa sa, fiind considerate mai nocive decât toate celelalte.

„Nu văd niciun beneficiu în a bea o cola în orice moment al vieții. Este un lucru în legătură cu care sunt foarte tranșantă. Nu văd niciun motiv pentru a le încerca. Băuturile carbogazoase sunt cele mai rele alimente ultraprocesate care există. Sunt pline de aditivi artificiali, pline de zahăr. Este o nebunie cât de rele sunt”, a spus aceasta.

De asemenea, dr. Amati adoptă o poziție fermă și în privința iaurturilor cu arome.

„Iaurturile pentru copii au unul dintre cele mai mari conținuturi de zahăr din industria alimentară. Am două fiice și este foarte important ca ele să aibă o relație bună cu mâncarea. Am crescut într-o familie de italieni. Întotdeauna am privit mâncarea ca pe o plăcere. Nu există „mâncare bună” sau „mâncare rea”. Totul face parte din cultura alimentară. (..) Nu fac totul acasă, dar în casa mea majoritatea alimentelor sunt integrale.”, a adăugat nutriționistul.

În ultimele decenii, cancerul intestinal a scăzut la persoanele peste 65 de ani, dar a crescut cu peste 50% la cei sub 50 de ani, iar decesele au fost în creștere cu o treime față de 2018. Principala cauză suspectată este dieta bogată în alimente ultraprocesate, care afectează microbiomul intestinal. Tot mai multe cercetări indică o legătură între cancerul de colon și perturbarea microbiomului intestinal, comunitatea de microbi care trăiește în intestin.