Motivul pentru care femeile simt mai mult frig decât bărbații. Când apare cel mai mare risc

Mai multe studii au ajuns la concluzia că metabolismul femeilor funcționează mai lent decât cel al bărbaților și, din acest motiv, menținerea temperaturii corporale este mai dificilă pentru ele. În aceste condiții, femeile simt mai mult frig decât partenerii lor.

Un articol publicat în 1992 susținea că femeile au o temperatură corporală mai ridicată decât bărbații, ceea ce le face să simtă mult mai mult frigul din mediul înconjurător, relatează DC News.

Rata metabolică reprezintă cantitatea de energie de care corpul are nevoie pentru a supraviețui. Articolul "Resting metabolic rate is lower in women than in men" a stabilit că rata metabolică a femeilor este mai mică decât cea a bărbaților. De fapt, aceștia au o rată metabolică cu 23% mai mare. Acest lucru se traduce prin faptul că metabolismul funcționează mai lent la femei și, din acest motiv, menținerea temperaturii corporale este mai dificilă pentru ele, lucru confirmat și de revizuiri mult mai recente.

Însă, odată cu înaintarea în vârstă, se accentuează încetinirea metabolismului.

Risc mai mare de hipotermie

Pe de altă partet, un alt articol, "Control central de la temperatura corporal y sus alteraciones: fiebre, hipertermia e hipotermia" (Controlul temperaturii corporale și modificările sale: febră, hipertermie și hipotermie), explică faptul că la persoanele în vârstă "există o scădere a metabolismului bazal, pierdere de masă musculară și tonus vascular, ceea ce conduce la un risc mai mare de hipotermie". Toți acești factori au o consecință comună: persoanele simt mai accentuat frigul.

Cum influențează procentul de masă musculară

Alte cercetări au confirmat că masa musculară la femei este mult mai mică decât la bărbați, cu toate că alte articole au relevat că ele obișnuiesc să aibă un procentaj mai mare de grăsime corporală. Acesta se acumulează, de obicei, în șolduri și coapse. Acest aspect ar putea fi benefic pentru a lupta împotriva frigului, în special atunci când masa musculară este redusă. Cu toate acestea, se pare că frigul ajută la accelerarea consumului de grăsimi, ceea ce afectează temperatura corporală.

Așa cum explică specialistul în nutriție Carolina Pérez, "când termometrul [...] scade până la 17 °C, organismul tinde să producă țesut adipos brun, o grăsime benefică care arde energie și glucoză și produce căldura necesară pentru menținerea temperaturii corporale".

De asemenea, spune specialistul, "există pacienți care afirmă că au o senzație mai mare de frig decât media. Această intoleranță la frig poate fi cauzată de lipsa de grăsime corporală".