Cinci alimente care te ajută să slăbești. Stimulează arderea grăsimilor și pierderea în greutate

Pierderea în greutate e foarte dificilă, dacă nu chiar imposibilă, fără ajustarea dietei. Selectarea celor mai sănătoase alegeri atunci când comandați la restaurant sau luați masa în oraș poate face diferența în eforturile de a pierdere în greutate. La fel ca și revizuirea listei de cumpărături.

Un mod în care puteți reînnoi acea listă de cumpărături este adăugarea unor alimente unice care activează un anumit tip de grăsime corporală numită „grăsime brună” și care stimulează capacitatea organismului de a arde calorii.

Grăsimea brună - cunoscută și sub numele de „țesut adipos brun” - este un tip de grăsime care este stimulată de temperaturile scăzute, explică Harvard Medical School. Rolul cheie al grăsimii brune este acela de a genera căldură pentru a regla temperatura corpului. Face acest lucru prin intermediul consumului de calorii. Acest act de ardere a caloriilor poate favoriza pierderea în greutate. Potrivit unei cercetări publicate în Frontiers in Physiology, anumiți compuși din alimente susțin activarea grăsimii brune și arderea țesutului adipos alb. Aceste alimente aduc, de asemenea, o mulțime de beneficii pentru sănătate, scrie Eat This.

1 Ardei iute (capsaicina)

Cercetările au arătat că capsaicina, compusul activ din ardeii iuți, crește arderea grăsimilor și consumul energetic și poate chiar ajuta la arderea grăsimii de pe burtă, spun nutriționiștii. Capsaicina pare să ajute la stimularea grăsimii brune, care este un tip de grăsime activă din punct de vedere metabolic care stimulează de fapt arderea grăsimilor.

2 Ceaiul verde

S-a demonstrat că ceaiul verde ajută organismul să ardă mai multe grăsimi și calorii, datorită catechinei sale puternice, epigallocatechina-3-galat (EGCG), precum și a cofeinei. Unele cercetări arată că EGCG și cofeina acționează sinergic pentru a declanșa arderea grăsimilor. În timp ce unele studii arată că ceaiul verde pare să crească grăsimea brună (grăsimea bună care ajută la menținerea unei greutăți normale), unii oameni de știință spun că sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma acest lucru. Lucrul grozav la ceaiul verde este că antioxidanții sorăi pot ajuta la prevenirea daunele oxidative, la diminuarea inflamației și la evitarea bolilor.

3 Curcumină (turmeric)

Curcumina se găsește în extractul de rădăcină de turmeric și pare a fi promițătoare când vine vorba de lupta împotriva obezității. Cercetările arată că poate ajuta la pierderea în greutate și a grăsimii corporale și poate chiar ajuta la reducerea circumferinței taliei și a șoldurilor. Alte studii au arătat că curcumina crește consumul caloric, termogeneza și grăsimea brună. Lucrul important de reținut este că studiile au folosit doze foarte mari de curcumină. Curcumina are o biodisponibilitate scăzută, așa că, de obicei, nu este absorbită atât de bine. Dacă doriți să luați un supliment, asigurați-vă că alegeți unul care are o biodisponibilitate ridicată, în acest fel puteți folosi o doză mai mică, recomandă specialiștii.

4 Mentol (mentă)

„S-a demonstrat că utilizarea pe termen lung a mentolului crește grăsimea brună activă din punct de vedere metabolic, crește consumul de calorii, previne creșterea în greutate care este cauzată de o dietă bogată în grăsimi și chiar inversează sensibilitatea la insulină, spun specialiștii în nutriție. „Rezultatele par promițătoare în ceea ce privește lupta împotriva obezității și a bolilor asociate acesteia.

5 Acizi grași Omega-3 derivați din pește

Cercetările arată că acizii grași omega-3 EPA și DHA pot contribui la susținerea eforturilor de pierdere în greutate. Vestea bună este că, dacă nu vă place să mâncați pește gras precum somonul, s-a demonstrat că și suplimentele sunt benefice. S-a demonstrat că suplimentele de ulei de pește cresc proteinele din grăsimea brună interscapulară, în studiile pe șoareci. De asemenea, consumul de pește gras s-a dovedit a reduce grăsimea viscerală (grăsimea care înconjoară burta și organele), crescând în același timp grăsimea brună interscapulară.

Nutriționiștii atrag atenția că, deși aceste studii sugerează rezultate promițătoare, majoritatea au folosit rozătoare ca subiecți de test. Indiferent de asta, este o idee inteligentă să vă măriți aportul de acizi grași omega-3, având în vedere că aceștia ajută la prevenirea inflamației care face dificilă pierderea excesului de greutate.