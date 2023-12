Un vin românesc, vândut în Marea Britanie, are cele mai multe pesticide cancerigene. Ce spun producătorii

Un vin de la Cramele Recaș, vândut în Marea Britanie, ar avea cele mai multe pesticide cancerigene din supermarketurile din Regat, potrivit Daily Mail.

Un studiu guvernamental, citat de publicația britanică Daily Mail, plasează Feteasca Regală, vin produs de compania românească Cramele Recaș, pe primul loc în ceea ce privește numărul de pesticide. Pe această listă se găsește și un vin din Moldova.

Philip Cox, directorul comercial al Cramelor Recaș, spune că vinurile produse de compania din România nu conțin substanțe nocive, potrivit Știrilor ProTv.

Cercetarea arată că mai mult de jumătate din vinurile vândute în șase dintre cele mai populare supermaketuri din Regatul Unit, inclusiv Sainsbury's, Marks and Spencer și Asda, conțin pesticide care cauzează cancer.

Analiza de laborator a cercetat conținutul a 72 de sortimente de vinuri, iar oamenii de știință au descoperit că 49 dintre ele conțineau urme de cel puțin un pesticid. Au fost descoperite 19 pesticide, inclusiv șase legate de dezvoltarea cancerelor, potrivit studiului.

Un vin alb, Feteasca Regală de la Cramele Recaș conținea șase pesticide diferite.

De altfel, și un vin alb Myton Hill Pinot Grigio din Republica Moldova se află între cele în care s-au descoperit pesticide.

Alte soiuri de vin românesc nu au fost incluse în acest studiu.

Rezultatele programului guvernamental de testare a reziduurilor au fost adunate și analizate de Pesticide Action Network UK (PAN UK), o organizație non-profit cu sediul în Brighton.

„Iubitorii de vin nu ar trebui să riște să se expună la o serie de pesticide periculoase atunci când le place o băutură. Sectorul vinului ecologic este înfloritor, demonstrând că este 100% posibil să se producă vin fără a se baza pe substanțe chimice toxice”, a afirmat cercetătorul PAN UK, Nick Mole, citat de publicația britanică.

Pesticidele sunt folosite pentru a îndepărta dăunătorii din vița de vie, cum sunt insectele și ciupercile.

Cramele Recaș se apără

„Am citit ce scrie în ziar acolo și în opinia mea e plin de gogomănie, cineva care vrea să să promoveze în speță un anumit tip de produse, adică produse bio și încearcă să afirme că toate produsele făcut cu agricultură normală sunt periculoase, toxice, scrie acolo. Este fals! Deci în opinia noastră nu e nimic rău cu lucrul ăsta. Faptul că sunt mai multe tipuri de pesticide folosite e o practică. Normal este ca și cu antibioticele, variem produsele pe care le folosim ca să nu devină planta imună la ele. Sunt undeva 7-10 tratamente pentru vii în fiecare an. Ei nici n-au spus acolo că sunt depășite cantitățile permise legal. Noi știm sigur că nu s-a depășit. Noi testăm toate produsele noastre în fiecare an pentru limitele astea. Folosim numai produsele care sunt permise de Uniunea Europeană care sunt testate și autorizate după un foarte lung proces”, a explicat Philip Cox, directorul comercial al Cramelor Recaș, potrivit sursei citate anterior.

Vinurile organice, fără pesticide

Cercetătorul PAN UK, Nick Mole, spune că cea mai sigură cale pentru a te asigura că eviți substanțele toxice este să „bei vin organic”. Rezidurile de pesticide nu influențează gustul sau mirosul unui vin, așa că nu-ți poți da seama dacă are substanțe nocive, fără analize de laborator.

Au fost alese vinuri care provin de la mai mulți cultivatori, din țări cu tradiție viticolă, însă eșantionarea „este limitată în domeniul de aplicare”, potrivit cercetătorului.

Mai mult decât atât, Nick Mole a subliniat că vinurile cu pesticide multiple reprezintă o îngrijorare deosebită, deoarece aceasta „este cea mai problematică și mai puțin înțeleasă zonă în ceea ce privește posibilele efecte asupra sănătății umane”.

Rezultatele sunt un motiv de îngrijorare pentru că arată o creștere dramatică a proporției de vin care conține mai mult de un reziduu de pesticide, de la 14% în 2016, ultima oară când vinul a fost testat, la 50% în prezent.

Pe de altă parte, cercetătorul sugerează că testele ar trebui extinse și pentru alte tipuri de produse, iar producțiile ecologice să fie încurajate.

Organizația Pesticide Action Network UK a evidențiat că piersicile și nectarinele au avut cel mai mare procent de probe cu mai multe reziduuri de pesticide prezente, respectiv 85%, din cele 12 fructe și legume examinate.

Acestea au fost urmate de struguri (84 la sută), căpșuni (83 la sută), cireșe (81 la sută), spanac (73 la sută) și mere (72 la sută).