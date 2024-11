Alimentele și cosmeticele bio sunt în vogă - v-ați întrebat de ce?

Auzim tot mai frecvent despre alimente bio, produse vegane și fără alergeni. Am putea crede că sunt la modă, un trend actual, însă este vorba despre mai mult decât atât.

. V-ați gândit vreodată că aceste alimente nu doar că sunt benefice pentru organism, dar provin și din culturi controlate, ceea ce le face benefice și pentru mediu?

Produsele bio au atras atenția datorită valorii lor superioare, reflectată și în prețul de la raft. Tot mai multe persoane sunt dispuse să investească în ele pentru a beneficia de nutrienții autentici și de calitatea acestor alimente. Această nișă a crescut considerabil în popularitate, ducând la dezvoltarea unor afaceri diverse - de la magazine specializate în produse bio, până la ferme și brutării care creează exclusiv produse certificate bio.

De ce bio? Ce au special?

Ce au în comun produsele bio, fie că vorbim despre cosmetice bio sau alimente bio? Se referă la proveniența ingredientelor și a modului de cultivare, astfel încât, atunci când ajung la consumator, să fie în forma lor cât se poate de pură. Spre exemplu, alimentele comercializate cu siglă, ceea ce le certifică ca fiind bio, nu conțin organisme modificate genetic (OMG) - acestea fac parte din lanțul alimentar de câteva decenii. Au poate o utilitate, însă efectele lor asupra sănătății sunt discutabile.

Produsele bio - cum sunt cele disponibile la BioCorner - nu conțin hormoni sau pesticide, iar solul în care au crescut plantele nu a fost stropit cu fertilizatori chimici. Nimic din procesul de cultivare, rodire și colectare nu a presupus asociere cu ceva chimic. Nu degeaba se spune că sunt curate.

Pe scurt, cum spun mulți, dacă citim eticheta unui produs și aceasta are ingrediente greu de citit, e semn clar că acele ingrediente nu sunt de proveniență naturală. Citiți etichetele produselor și fiți mai conștienți de ceea ce consumați! Acest avertisment l-am ignorat ani de-a rândul, însă, din păcate, pentru unii, a venit și “nota de plată”.

Numărul celor care suferă de intoleranțe alimentare sau alte afecțiuni, a celor care suferă de alergii, a crescut considerabil în ultimii ani. Similar este și cu numărul celor care sunt diagnosticați cu dermatite. Așadar, organismul suferă intern, ceea ce devine vizibil și extern și se traduce prin nevoia de a schimba radical obiceiurile alimentare. Mai sunt necesare și alte motive pentru a mânca mai sănătos?

Care va fi viitorul în materie de alimentație și îngrijire?

Tot bio. Înțelegem că, în culturile convenționale, orice fermier se simte câștigat când are parte de producție rapidă; ceea ce se înseamnă mai multă marfă de livrat, totul fiind tradus într-un singur cuvânt: profit. Totuși, e important să nu neglijăm calitatea în detrimentul cantității. Pentru a menține o constanță în aceste rezultate, este nevoie mereu de noi și noi chimicale. Până și solul devine imun, la un moment dat, la acțiunea acestora. Abordând problema pe termen lung, avem nevoie de sol curat, de procese ecologice, dar cumva și fără ca economia să fie afectată.

Cu siguranță conversia la cultura ecologică va fi mai pregnantă, mai cu seamă pentru că și profitabilitatea acestei nișe nu este de neglijat.

Știați că….

Studiile arată că, în produsele lactate și carne bio sunt cu 50% mai mulți acizi grași Omega 3? Acest lucru este datorită animalelor din fermele ecologice care sunt crescute la pășunat. De asemenea, un studiu din 2013 a subliniat că laptele bio are o calitate nutrițională considerabilă, față de cel convențional.

Să amintim și despre legumele bio. Roșiile, despre care mulți consumatori spun că nu au gust, prezintă o textură ca de plastic. Ei bine, roșiile bio studiate se pare că au o concentrație mai mare de flavonoid benefic numit quercetină, în comparație cu roșiile convenționale.

Similar, studiile precum cel din 2001, care a fost publicat în The Journal of Alternative and Complementary Medicine, a scos la iveală faptul că în legume precum morcovi, spanac, salată, cartofi și varză bio sunt concentrații mai mari de vitamina C, fier, magneziu și fosfor, precum și un conținut redus de nitrați. Așadar, credem că există deja suficiente motive care confirmă că "bio" este alegerea potrivită.

Sursa foto: freepik.com