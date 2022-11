Alerta de cutremur, primită de telefoane cu sistem Android înainte de producerea seismului

Unii utilizatori de telefoane cu sistem Android din zonele afectate au primit alertă de cutremur cu aproximativ zece secunde înainte de producerea seismului din dimineața zile de joi, 3 noiembrie.

Mai multe persoane care dețin telefoane cu acest sistem de operare au confirmat că au primi mesaje de avertizare cu privire la producerea cutremurului cu câteva secunde bune înainte. Însă nu toți posesorii de telefoane Android au primit alerta înainte. Unii utilizatori nu au primit deloc sau notificarea a ajuns în același timp cu producerea seismului.

„A fost cutremur (5.3), probabil asta știți deja. Întrebarea este dacă voi ați primit înainte alerta de cutremur. Eu am primit mesaj cu vreo 10 sec înainte să danseze patul cu mine, deci aveam timp să ies din casă daca nu-i dădeam cu ignore”, a scris pe Facebook jurnalistul Stelian Muscal

IGSU anunță că, în cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări anterior declanșării acestora: „Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență)”, transmite IGSU

Raed Arafat, șeful DSU, a declarat joi că nu au fost trimise mesaje RO-ALERT cu privire la cutremurul de dimineaţă, iar cele apărute în mediul online ar proveni de la aplicaţiile de telefoane mobile.

Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje. Ar fi bine care cei care scriu că au primit mesaje RO-ALERT să ne arate poza mesajului, să fie una reală, bineînţeles. Deci, mare atenţie la informaţiile care circulă în spaţiul online şi ar fi bine să nu le transmitem mai departe pe alte canale. Deci, noi nu am dat mesaje RO-ALERT, am şi verificat dacă nu cumva un judeţ a dat un mesaj post-cutremur şi nu s-a întâmplat aşa ceva", a explicat Arafat, la Digi24.