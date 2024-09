Simona Panait, Director de Marketing Samsung Electronics România și Bulgaria: “Toate categoriile de produse lansate anul acesta au funcții AI integrate. Intenționăm să continuăm sa inovăm”| INTERVIU

Inteligența artificială este un subiect tot mai dezbătut la nivelul societății și tot mai mulți oameni devin interesați de ceea ce poate face AI-ul pentru ei. Mulți se îndreaptă către produse ce integrează AI pentru a-și face viața mai ușoară, iar o bună parte dintre aceștia se orientează către brandul Samsung, ce a integrat AI-ul în toate categoriile sale de produse. Pentru a înțelege mai bine ce face Samsung pentru a aduce AI-ul cât mai aproape de consumatori, dar și pentru a afla ce beneficii concrete au pentru cumpărători produsele cu inteligență artificială, am stat de vorbă cu Simona Panait, Director de Marketing, Samsung Electronics România și Bulgaria.

Conform unui sondaj desfășurat de Kantar pentru Samsung România, 67% dintre românii cu venituri de peste 5000 de lei, din zone urbane și care dețin cel puțin un produs electronic premium, declară ca înțeleg ce înseamnă AI-ul și că pot menționa produse/servicii care folosesc deja AI-ul. Însă discuțiile au relevat că aceste cunoștințe sunt limitate, fiind vorba de exemplu doar de GPS-ul mașinii sau AI-ul generativ. Cum își propune Samsung România să aducă inteligența artificială mai aproape de consumatori și să extindă cunoștințele acestora față de AI?

AI este o tehnologie nouă, iar Samsung este primul brand care a implementat-o, inițial pe smartphone-urile premiul din seria Samsung Galaxy S24 și acum, la doar câteva luni distanță, pe toate categoriile de produse, un efort care face parte din angajamentul nostru de democratizare a acestei tehnologii. Ne uităm periodic la piață, atât pe plan local, cât și la nivel mai larg, și analizăm gradul de informare al consumatorilor. Într-adevăr, în Europa, sondajul Samsung Intelligent Living: How AI is Enhancing Everyday Experiences a arătat că doar 15% dintre europeni știu cum să utilizeze inteligența artificială pentru a-și îmbunătăți viața de zi cu zi și o tendință similară am măsurat și la nivel local. Însă una dintre liniile acestui obiectiv de democratizare a AI-ului are ca scop educarea publicului, astfel încât consumatorii să aleagă informați produsele de care au nevoie. Pe de altă parte, cele mai noi date arată că românii, de exemplu, se uită cu entuziasm la această tehnologie și dintre aparatele electrocasnice pe care le folosesc în prezent, mașina de spălat rufe, uscătorul și frigiderul sunt cele pe care ar dori să le schimbe în proporție de 51% cu unele care să dețină AI integrat.

Conform aceluiași sondaj, 69% dintre români consideră că, pe termen lung, dezvoltarea AI va avea un impact pozitiv asupra umanității, că produsele/serviciile cu AI integrat au un nivel superior de performanță și că AI-ul stimulează inovația. Cum vedeți conexiunea/interdependența între AI și inovație?

Și eu mă regăsesc printre acei români care privesc cu optimism către viitorul pe termen lung, dar deja mă bucur de beneficiile curente ale AI-ului în confortul propriei case - unde cred că e și cel mai important să avem acces la astfel de noutăți - dar și la birou, acolo unde pot rezolva sarcinile mai bine și mai rapid, într-un cuvânt, mai eficient. Inovația face parte din ADN-ul Samsung, o companie cu un istoric solid în depășirea limitelor inovației, cu scopul de a oferi funcții avansate pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi. Dacă vorbim despre cele mai recente lansări globale, prezentate anul acesta în cadrul târgului IFA de la Berlin, care a aniversat anul acesta 100 de ani, putem să discutăm despre cea mai recentă gamă de electrocasnice cu eficiență energetică ridicată. Noua gamă de produse include o mașină de spălat BESPOKE AI™ cu o eficiență energetică cu 55% mai mare față de standardul minim A, o mașină de spălat cu uscător Bespoke AI Laundry Combo™ cu clasă energetică A și o mașină de spălat vase Bespoke cu 10% mai eficientă. Samsung, cunoscut pentru inovațiile sale în domeniul eficienței energetice, a dezvoltat noi tehnologii pentru a ajuta consumatorii să economisească mai multă energie în viața de zi cu zi. Tot cu inovația putem asocia lansările de televizoare. Din 2015, Tizen OS a alimentat milioane de televizoare inteligente, accelerând evoluția experiențelor de vizionare TV. Samsung Neo QLED 8K AI oferă un upgrade, datorită procesoarele încorporate NQ 8 AI Gen 3. Și acestea sunt doar câteva exemple la care putem adăuga The Frame sau frigiderele Samsung AI Hybrid, concepute pentru a economisi energie.

Produsele Samsung cu AI oferă utilizatorilor multiple posibilități - acestea simplifică rutina zilnică și cresc calitatea vieții. Ne puteți da câteva exemple de beneficii concrete ale utilizării AI în cazul produselor Samsung?

În cazul meu, am alături un Samsung Galaxy S24 Ultra care mă ajută foarte mult la birou. Noile funcții cu AI, precum Note Assist sau Interpreter, au schimbat felul în care mă raportez la ședințe. Telefonul mi-e acum un adevărat asistent personal, care nu doar că-mi poate traduce în timp real ce spune un coleg străin, dar la final de ședință îmi oferă și punctele cheie ale meeting-ului, aranjate într-un document. Pentru oricine are ședințe frecvente în care trebuie să fie atent la tot ce se discută, detaliile acestea sunt salvatoare de timp.

Lucrurile se schimbă și acasă, dacă ai un aspirator Jet Combo, de exemplu. E de ajuns să ”arunce o privire” podelei și poate recomanda o spălare în profunzime, dacă doar simpla aspirare n-ar fi suficientă pentru curățenie. Samsung încearcă să schimbe și felul în care ne raportăm la pregătirea meselor in familie. Sunt zile în care poate nu știi ce să gătești cu ce mai ai în frigider, așa că frigiderul Family Hub cu AI Vision scanează produsele rămase și îți sugerează o rețetă pe care să o pregătești rapid. Iar ca să merg mai departe, sunt sigura că majoritatea cititorilor s-au găsit măcar o dată in situatia de a pregati un fel de mancare în timp ce le sună telefonul. Cu o plită Anywhere Induction, poți prelua apelul handsfree, așa vei fi sigur că mâncarea nu se arde, dar nici nu-ți lași interlocutorul să aștepte.

Sunt niște exemple mai mari sau mai mici de situații în care AI-ul ne face viața mai eficienta, iar în timp credem că poate să facă diferența legat de timpul liber pe care îl câștigăm.

Cum pot utilizatorii produselor Samsung să economisească inteligent energie grație ecosistemului SmartThings? Cum va evolua SmartThings pe termen mediu și lung?

Aici sunt două lucruri de discutat și le voi adresa pe rând. Referitor la primul, dispozitivele Samsung cu AI au deja integrați algoritmi software care gestionează mai bine consumul de energie pe parcursul zilei, conducând direct la o eficiență energetică sporită. Dar nu ne-am mulțumit cu atât, pentru că interesul clienților față de un consum redus de energie al device-urilor din casă e tot mai mare. Pentru asta, există o întreagă secțiune dedicată în aplicația SmartThings, unde utilizatorii pot primi sfaturi rapide despre cum poate locuința lor să consume mai puțin curent, dar unde pot lua și măsuri concrete. AI Energy Mode oferă o mulțime de opțiuni customizabile pentru fiecare device smart din casă – TV, frigider, mașină de spălat, aer condiționat, toate pot performa mai eficient dacă utilizatorul își dorește asta. Un contor inteligent de energie, conectat la aplicație, poate oferi o imagine și mai clară asupra consumului și a economiilor făcute.

Iar ca să răspund și referitor la evoluția SmartThings, dorința noastră este să îmbogățim cât mai mult acest ecosistem, din toate punctele de vedere. Sigur, vom controla un număr tot mai mare de device-uri smart dintr-un singur punct, cu doar câteva apăsări de ecran, iar opțiunile de control vor fi și ele tot mai numeroase. Ne propunem să rezolvăm problema fragmentării ecosistemelor smart – de aceea am lansat și cultivăm constant parteneriatul cu Matter, prin intermediul căruia aducem sub același ”acoperiș” sute de dispozitive smart non-Samsung. Vrem ca AI-ul să poată îmbunătăți cât mai mult viețile clienților noștri, așa că ne concentrăm pe fluidizarea interacțiunii cu ecosistemul SmartThings. Cu cât e mai facilă folosirea unui serviciu, cu atât mai dispus va fi utilizatorul să îl integreze în viața sa de zi cu zi. Iar faptul că reunim și produse smart non-Samsung oferă libertate utilizatorului în a alege ceea ce e mai potrivit pentru locuința sa, fără teama că nu va putea integra un nou device în ecosistemul existent.

Samsung a fost prezent la conferința IFA 2024, eveniment ce a sărbătorit 100 de ani de inovație. Iar călătoria Samsung cu IFA se îndreaptă acum spre inovații în controlul dispozitivelor prin comenzi vocale avansate. Ne puteți da mai multe detalii în acest sens?

”Discuțiile”, dacă le pot numi așa, cu asistenții virtuali apăruți în ultimii ani sunt în continuare destul de rigide, pentru că aceștia sunt programați să înțeleagă anumite cuvinte cheie pe care le folosim pe post de comenzi. Noi ne dorim să mergem mai departe cu Bixby și să-l transformăm într-un asistent cu care interacțiunea să fie cât mai umană. Oamenii nu sunt neapărat dornici să-și modeleze stilul natural de vorbire pentru un asistent, așa că am ales să modelăm înțelegerea asistentului în funcție de cum vorbim noi în mod normal.

Suntem pe drumul cel bun, iar anunțul de la IFA 2024 o dovedește: Bixby înțelege acum mai mult, mai bine și poate chiar să-și amintească o conversație anterioară. Utilizatorul poate să întrebe asistentul cum este vremea astăzi, poate să-l îndrume să spele rufele, dar și să pornească aspiratorul, totul într-o singură propoziție. Știm că oameni sunt în căutarea unui asistent așa cum probabil au văzut în anii trecuți în filme, un asistent cu care poți vorbi ”pe limba ta”, iar Bixby a făcut un pas major în direcția asta. Și sigur vor urma alții.

Cât de importantă este democratizarea accesului la tehnologia AI pentru Samsung?

Este mai mult decât importantă, este unul dintre pilonii strategiei noastre privind inteligența artificială acum și în viitor. Samsung a dezvăluit la începutul acestui an “AI for All”, viziunea după care ne ghidăm pentru dezvoltarea produselor inteligente. Vrem ca acestea să ajungă la cât mai mulți dintre clienții noștri, iar mai departe, calitatea vieții acestora să crească. Știm că în prezent achiziția unui produs vine și cu asteptari tot mai ridicate vizavi de experiența de utilizare și integrăm funcțiile cu AI tocmai pentru a satisface aceste cerințe din partea clienților. Și ne străduim să acoperim cât mai mult din nevoile și dorințele acestora, iar aici ne referim la toți clienții Samsung. De aceea, toate categoriile de produse Samsung lansate anul acesta au funcții AI integrate. Intenționăm să continuăm sa inovam in acelasi ritm și în anii următori, pentru că toți consumatorii merită ca produsele în care investesc să le îmbunătățească viața în mod real.

* Material susținut de Samsung