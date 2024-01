Samsung lansează seria Galaxy S24. Hands on, specificații, comparație, teste sintetice și prețuri

Samsung a lansat astăzi, 17 ianuarie, noua serie de smartphone-uri premium Galaxy S24, care vine cu un design consacrat ușor îmbunătățit, cu procesoare și camere actualizate și multă inteligență artificială.

La prima vedere cele 3 smartphone-uri sunt destul de asemănătoare cu seria trecută. Când te uiți pe date, realizezi că diferențele dintre S24 Ultra și S24+ sau micșorat la anumite capitole și au crescut la altele.

Seria Galaxy S24 se simte premium, datorită sticlei și metalului, are un aspect elegant și promite mult atât pe zona hardware cât și software. Samsung a revenit la strategia cu 2 tipuri de procesoare Snapdragon și Exynos dar aplicată puțin diferit. Samsung Galaxy S24 Ultra are procesor Snapdragon 8 Gen3 la nivel global, deci și în România. Iar S24+ și S24 au procesor Exynos 2400 la noi, și probabil în tot spațiul EMEA. Nu mai e vorba strict de zonă ci mai degrabă de preț. Dacă vrei procesor Snapdragon de top plătești în plus.

Nu mă surprinde această diferențierea, e politica companiei, dar sunt sigur că vor primi reacții de la cumpărători.

Zoom-ul optic principal de pe Galaxy S24 Ultra a scăzut la 5X, dar compania spune că datorită îmbunătățirilor AI e chiar mai bun decât predecesorul (10X). Calitatea camerelor de pe smartphone-urile Google Pixel arată că e posibil, dar rămâne de testat, comparat.

E un amestec de asemănări și deosebiri între cele 3 și o să încerc să le organize, pentru a fi mai ușor de înțeles.

Asemănări între cele 3 smartphone-uri Galaxy S24:

- ecranele Dynamic AMOLED 2x cu rată de refresh variabilă de la 1-120Hz;

- camere dorsale ultra-wide de 12MP cu f2.2 și unghi de cuprindere de 120 grade;

- camere frontale de 12MP cu f2.2, Dual Pixel AF și unghi de cuprindere de 80 grade;

- camerele principale wide au unghi de cuprindere de 85 grade;

- Fast Wireless Charging 2.0 și Wireless PowerShare;

- aceleași funcții AI, indiferent de procesor.

Asemănări între 2 din cele 3 smartphone-uri Galaxy S24:

- camera principală S24+/ S24 senzor 50MP, OIS, f1.8, Dual Pixel AF;

- camera tele1* S24+/ S24 senzor 10MP, OIS, f24, zoom 3x, Dual Pixel AF;

- RAM și stocare S24 Ultra/ S24+ 12GB cu 256GB/ 512GB/ 1TB;

- încărcare S24 Ultra/ S24+ 45W pe fir.

Deosebiri între cele 3 smartphone-uri Galaxy S24:

- dimensiuni și greutate S24 Ultra 79 x 162.3 x 8.6mm și 233 grame;

- dimensiuni și greutate S24+ 75.9 x 158.5 x 7.7mm și 197 grame;

- dimensiuni și greutate S24 70.6 x 147 x 7,6mm și 167 de grame;

- diagonală ecran/ rezoluție/ densitate S24 Ultra 6,8 inchi/3120x1440p/ 505ppi;

- diagonală ecran/ rezoluție/ densitate S24+ 6,7 inchi/3120x1440p/ 516ppi;

- diagonală ecran/ rezoluție/ densitate S24 6,2 inchi/2340x1080p/ 418ppi;

- camera principală S24 Ultra senzor 200MP, OIS, f1.7, Super Quad pixel AF;

- camera tele1 S24 Ultra senzor 50MP, OIS, f3.4, zoom 5x, Dual Pixel AF;

- camera tele2 S24 Ultra senzor 10MP, OIS, f24, zoom 3x, Dual Pixel AF;

- RAM și stocare S24 8GB cu 128GB/ 256GB/ 512GB.

Fratele cel mic a crescut cu 0,1 inchi în diagonala ecranului față de S23 și a primit ca și ceilalți rată de refresh variabilă, de la 1 la 120Hz. Se simte în continuare cel mai ușor de folosit cu o singură mână și la capitolul RAM nu depășește obișnuitul 8GB.

Galaxy S24+ s-a apropiat de fratele cel mare, diferența dintre ecrane este de doar 0,1 inchi, dar are o baterie simțitor mai mică și, în România, procesor Exynos 2400.

Vedeta seriei, Galaxy S24 Ultra, este puțin mai lat și mai subțire decât S23 Ultra, dar se simte în continuare uriaș și e greu de manevrat cu o singură mână. Ecranul este superb în linia obișnuită și este mai luminos decât al modelului echivalent din 2023. Rama are un scut de titan și ecranul e protejat cu Corning Gorilla Armor. Pe acesta am făcut și câteva teste sintetice cu aplicații dedicate, dar să țineți cont că softul nu e final și mai sunt de venit actualizări. De la stânga la dreapta Geekbench 6, 3DMark și Antutu Benchmark.

Galaxy S24 și S24+ păstrează designul cu ”colțuri” rotunjite, iar Galaxy S24 Ultra forma dreptunghiulară. Toate cele trei smartphone-uri au ecrane plate.

Interacțiunea cu S Pen-ul pe Galaxy S24 Ultra.

Câteva din opțiunile cu AI disponibile pe seria Galaxy S24

- Circle to Search, orice ai pe ecran, orice detaliu / element poate fi căutat și găsit. Exemplu: vezi la cineva în picioare o pereche de încălțări care îți plac, îi pozezi și aplicația îi găsește online.

- Call Assist sau Traducere live. Exemplu: tu vorbești în franceză la telefon cu un vorbitor într-o altă limbă și fiecare primește mesajul celuilalt tradus în limba proprie cu ajutorul unei voci sintetizate, în plus primești și un desfășurător scris al convorbirii.

- Funcția interpret împarte ecranul în două și jumătate se poate reorienta către cel căruia îi scrii mesajul. Astfel, în timp ce scrii, celălalt citește mesajul, nu trebuie să întorci smartphone-ul spre el. Momentan nu are versiune de limba română, dar urmează.

- Chat Assist - traducerea mesajelor din Mesagerie Samsung, Direct Messanging (Facebook, Instagram, X ) și Whatsapp. Opțiune cu AI reformulează o exprimare mai liberă într-un limbaj business, este dependentă de internet.

- Note Assist - reorganizează și rezumă notițele, face corecție ortografică pe text și poate genera o copertă pentru notițe.

Disponibilitate

Seria Galaxy S24 este disponibilă pentru precomandă începând cu 17 ianuarie, de la ora 21:00, pe website-ul Samsung, la operatori și retaileri, în online și în magazine. La precomandă prețul pentru Galaxy S24 pornește de la 4499 lei, prețul pentru Galaxy S24+ pornește de la 5699 lei, iar prețul pentru Galaxy S24 Ultra pornește de la 7199 lei.