Cum schimbă Galaxy AI modul în care interacționăm cu smartphone-urile. Interviu cu Tiberiu Dobre, Samsung

Pe 17 ianuarie, Samsung a lansat seria de smartphone-uri premium Galaxy S24, cu îmbunătățiri ale construcției, procesoare actualizate și funcții de inteligență artificială. Cu o zi înainte am discutat despre acestea cu Tiberiu Dobre, Head of Mobile Division Romania & Bulgaria.

Cele trei modele, S24 Ultra, S24+ și S24, împărtășesc caracteristici comune, dar se diferențiază prin dimensiuni, greutate, specificații ale camerelor și procesoarelor. Smartphone-urile sunt disponibile pentru precomandă începând de aseară, iar prețurile pornesc de la 4499 lei pentru Galaxy S24, 5699 lei pentru Galaxy S24+, și 7199 lei pentru Galaxy S24 Ultra. Mai multe detalii despre smartphone-uri aici.

Interviul cu Tiberiu Dobre

Care sunt principalele inovații și caracteristici aduse de seria Samsung Galaxy S24?

Seria Galaxy S24 vine cu, evident, un nou salt în materie de inovație și tehnologie. Marea noutate a acestei lansări o reprezintă Galaxy AI, pentru că dorim să valorificăm la maxim potențialul noilor tehnologii. Galaxy AI are două componente principale: prima este integrată direct în telefon de către Samsung, iar a doua parte, AI cloud, este dezvoltată în parteneriat cu lideri în industrie precum Google. Pe scurt este despre cum ne ajută telefonul să obținem rezultate mai bune cu un efort mai mic.

Galaxy AI este utilă fie că suntem la lucru și avem o conferință, fie că vrem să căutăm informații pe internet, fie că facem poze sau filmăm sau că ne dorim să vorbim la celălalt capăt al lumii, fără să știm limba chineză. Să vă povestesc câteva dintre beneficiile pe care le oferă această tehnologie clientului final:

- Circle to Search este o funcție simplă care atunci când ai un interes, vezi pe cineva care trece pe stradă și are o pereche de încălțăminte, care ție ți se pare faină. Ai încercuit respectivul obiect și afli cine a făcut design-ul, în ce an, cât costă, de unde poți să cumperi ș.a.m.d. Procesul funționează indicând obiecte nu numai în fotografii statice, dar și în filme.

Spre exemplu, te uiți la un film și ai uitat, toată lumea trece prin asta, nu știi cum se numește actorul din fața ta? Ei bine, un simplu Circle to Search și afli exact cine este actorul, în ce an s-a născut, în ce film a jucat, ș.a.m.d. Acestă funcție este dezvoltată în parteneriat, cum spuneam, cu Google. Sunt multe alte funcții care sunt dezvoltate în interiorul telefonului și care nu necesită conexiune la internet.

- Call Assist, traducerea în timp real a unui apel. Gândește-te că poți să suni acum pe cineva în China și să te înțelegi cu el, chiar dacă el nu știe altă limbă străină sau tu nu vorbești deloc limba chineză. Mai mult decât atât, nu contează ce fel de telefon are el. Deci telefonul de pe care tu inițiezi apelul trebuie să știe să facă lucrul ăsta, nu și celălalt telefon. Nu sunt necesare două Samsung Galaxy S24 ca să poată să fie dus la bun sfârșit un asemenea proiect. Această traducere poate fi și transcrisă, dacă vrei să memorezi sau să revezi peste timp ce ai discutat. Are o opțiune care, dincolo de traducerea de voce, poate să-ți și transforme convorbirea în text.

Mai mult decât atât, traducerile astea sunt disponibile și pe vreo nouă aplicații de mesagerie, inclusiv cu Whatsapp, astfel încât poți să scrii în limba română unui spaniol și el îți scrie în spaniolă și fiecare are traducerea sub ceea ce a scris, încât vă înțelegeți.

Deci, deschid o lume întreagă de comunicare fără bariere, ceea ce iarăși spunem noi este o revoluție. Un alt exemplu sunt camerele, probabil că v-a spus Alin (n.r. Alin Pătrășcanu, Product Trainer MX Division Samsung Romania) de zoom-ul 5x care pe baza unui algoritm cu AI care elimină zgomotul din poze, nu mai găsim imagini blurate, toate liniile sunt clare și bine definite.

Funcțiile AI sunt aceleași pe toată seria Galaxy S24, ținând cont că smartphone-urile folosesc procesoare diferite ?

Cu siguranță da, procesoarele sunt de performanțe echivalente și AI-ul pe care îl oferim este la același standard de performanță pe fiecare dintre ele, nu contează procesorul.

Ce îmbunătățiri s-au adus ecranului și performanței în comparație cu modelele anterioare?

Da, sunt multe lucruri de spus și aici, deși ține mai mult de hardware și ne departăm cu ocazia asta puțin de zona de Galaxy AI. Vorbim despre un ecran mai luminos de până la 2600 de niți. Asta înseamnă că indiferent cât de tare bate soarele, totul se vede bine. Mai mult decât atât, durabilitatea ecranului a acrescut substanțial pentru că venim cu Corning Gorilla Armor și asta înseamnă rezistență la șoc crescută cu circa 50% și rezistență la zgârieturi de până la 4 ori mai mare. Revenind la vizibilitatea în exterior, reflexiile sunt foarte mult eliminate și razelele soarelui nu te mai orbesc. O să vezi bine conținutul de pe ecran, indiferent cât de capricioase sunt condițiile de lumină.

Așadar, da, sunt multe noutăți pe care le aducem odată cu seria Galaxy S24.

La capitolul protecția datelor, ce diferențe sunt între seria Galaxy S24 și Galaxy 23?

Noi, de-a lungul timpului, am manifestat un mare interes și în egală măsură respect pentru ce înseamnă confidențialitatea și securitatea datelor. Securizăm cu ajutorul soluției Knox pe mai multe straturi, software și hardware, datele personale ale utilizatorilor. Din această perspectivă, ne face plăcere să spunem că sunt unele dintre cele mai sigure dispozitive de pe de pe piață.

Mai mult decât atât, atunci când vine vorba despre AI, pentru că foarte multe lucruri se bazează pe interacțiunea cu cloud-ul, cum spuneam mai devreme, toate aceste interacțiuni sunt la dispoziția utilizatorului, să fie limitate sau închise de tot.

Cu alte cuvinte, dacă un utilizator nu dorește să aibă partea de interacțiune în modelarea unor anumite imagini care presupun date cu caracter personal, atunci poate să închidă, să opteze, să nu mai împărtășească aceste date, fiind în control absolut al datelor sale. Deși deschidem mult această poarta a inteligențe artificiale care înseamnă foarte multă infuzie de informație din internet, atunci când vine vorba despre partajarea, despre împărtășirea informației, acesta este 100% în controlul utilizatorului.

Anul trecut s-a discutat mult de sustenabilitate. Ce aduce nou seria Galaxy S24, pe parte de sustenabilitate?

Nu este nimic nou că o să continuăm pe același drum, cu siguranță. Nou este că procentul acela de materiale reciclate continuă să crească an de an și vorbim pe de o parte de materialele clasice, cum ar fi hârtie, sticlă, plastic. Când vorbim de hârtie, de exemplu, ambalajul este acum 100% din hârtie reciclată, nu mai există plastic la nivel de ambalaj. Pe de altă parte, noutatea anului acesta o reprezintă faptul că am început să reciclăm și metale rare, cum ar fi cobalt.

În bateriile telefonului se găsesc în proporție de minim 50% resurse de cobalt reciclat și asta înseamnă că noi am luat în serios și continuăm pe drumul acesta al protecției mediului înconjurător, astfel încât tehnologiile cu care că venim să fie din ce în ce mai prietenoase cu mediul. Pentru că ne pasă!

Ce oferte aveți la prelansare, la ce pachete promoționale să ne așteptăm?

Oferta oferta noastră este una foarte generoasă, disponibilă la toți partenererii noștri din România. Cu alte cuvinte, vă invităm, îi invit pe toți cei interesați să profite de această perioadă de precomandă pentru că este una foarte atractivă din perspectiva ofertelor, a beneficiilor.

De ce sunt diferite procesoarele pe noua seria Galaxy S24? De ce anul trecut s-au putut să fie toate Snapdragon și în 2024 nu se poate?

Este parte din strategia globală pe care o are Samsung. Noi suntem un producător de semiconductoare, în egală măsură avem parteneriate cu jucători importanți din această industrie și am ales pentru această serie să avem un mix, astfel încât să obținem cele mai bune experiențe pentru utilizatorii noștri.

Care sunt așteptările privind performanța de vânzări a seriei Samsung Galaxy S24, prin comparație cu Galaxy S23?

Ambiția noastră este undeva pe la 25% mai multe terminale vândute decât S23.

Galaxy S23 a avut un succes foarte mare față de Galaxy S22, spre exemplu.

De acord, dar având în vedere noutățile pe care le aducem în piață și dacă vrei, ambiția este cumva în inoculată în ADN-ul companiei Samsung. Noi suntem o companie care inovează, dar în egală măsură suntem o companie foarte ambițioasă și atâta vreme cât aducem multă inovație pe piață, ne place să credem că asta ajută clienții noștri, asta ajută utilizatorii noștri și ei ne răsplătesc cumpărând aceste telefoane.

Cred că S24 vor avea un mare succes în România și asta se va vedea și în cifrele de vânzări. Încă o dată, venim anul acesta cu o propunere total diferită. Noi credem cu tărie că este începutul unei noi ere. Una în care diferența se va face cu această tehnologie AI, iar Galaxy AI este, ca de obicei, primul telefon cu asemenea tehnologie. Pentru că, atunci când vine vorba de inovație, noi ținem capul de afiș.