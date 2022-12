realme anunţă smartphone-ul 10 Pro+ cu ecran curbat la 120Hz

realme, brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere din lume, a lansat realme 10 Pro și 10 Pro+. realme 10 Pro+ oferă un ecran curbat cu o rată de refresh la 120 Hz, în premieră în segmentul din care face parte.

realme 10 Pro dispune de un design atractiv cu o greutate redusă, o cameră ProLight de 108MP, un chipset Dimensity 1080 5G și până la 12GB+12GB RAM dinamic. Utilizatorii pot, de asemenea, să experimenteze pentru prima dată pe realme 10 Pro+ cea mai nouă interfață UI4.0.

realme 10 Pro+ este prevăzut cu o margine îngustă de 2,33 mm, folosind procesul COP Ultra Packaging, realme 10 Pro+ oferă o experiență vizuală cu margini subțiri și o aderență confortabilă pentru utilizator.

În plus, realme 10 Pro+ este dotat cu cea mai bună tehnologia PWM, de 2160Hz, pentru a reduce efectul de flickering. Eficiența de atenuare este crescută de 4,5 ori în comparație cu PWM-ul convențional de 480Hz din majoritatea smartphone-urilor. În mediile întunecate (luminozitate mai mica de 90 nits) în care nu poate funcționa DC dimming, acesta va trece automat la modul de atenuare pe 2160Hz PWM pentru a menține culori precise pe ecran și o experiență mai confortabilă. Mai mult, ecranul vine cu două certificate TÜV Rheinland privind protecția ochilor.

Susținut de algoritmul anti-mistouch de generație 4, 10 Pro+ reduce foarte mult posibilitatea atingerii pe ecranul curbat, cu o zonă anti-touch cu 20% mai mare. Între timp, există câteva interacțiuni software exclusive pe ecranul curbat, cum ar fi iluminarea marginilor, wallpaper dinamic, bara laterală inteligentă și vizualizarea permanenta a ceasul.

Lumina refractată pe spatele telefonului creează un efect tridimensional dinamic. realme 10 Pro+ realizează acest design modern într-un corp ultra-subțire de 173g și 7,78mm, adăugând și cu o baterie masivă de 5000 mAh. Terminalul este oferit în trei culori: Hyperspace, Nebula Blue și Dark Matter.

Îmbunătățirea algoritmului de fotografiere AI și a algoritmului RAW îmbunătățește foarte mult performanța generală a camerei, susținută de trei factori importanți. În primul rând, motorul QuickShot Acceleration permite realizarea fotografiei nocturne într-o secundă, de 5 ori mai rapid decât predecesorul său. Motorul Image Fusion actualizează arhitectura și algoritmul de bază pentru a îmbunătăți performanța HDR. În cele din urmă, cu ajutorul motorului Super Nightscape, algoritmul avansat ProLight poate procesa imaginile pe baza RAW pentru a arăta mai multe detalii în peisajul nocturn.

În plus, realme 10 Pro+ dispune de tehnologia 3x In-sensor Zoom, care permite realizarea unui efect de zoom de calitate optică 3X. Camera vine și cu modul actualizat Street Photography Mode 3.0. Watermark-ul Street Shooting este disponibil pentru a afișa parametrii, iar DIS Engine permite utilizatorului să realizeze cu ușurință fotografii clare chiar și într-o situație instabilă. Sunt disponibile și alte funcții noi, precum Super Group Portrait, One Take și AI Video Tracking.

realme 10 Pro+ este dotat cu chipset-ul Dimensity 1080 5G. Bazat pe procesul de fabricație pe 6 nm al TSMC, acesta dispune de opt nuclee la 2,6 GHz și se laudă cu un scor de 520K puncte în AnTuTu. Chipset-ul oferă o stabilitate mai bună în gaming, oferind mai multe FPS-uri și un consum redus de energie. În plus, chipset-ul suportă unele funcții 5G, cum ar fi comutarea inteligentă între 4G și 5G, accesul la internet 4G în timpul convorbirilor telefonice, auto-repararea rețelei 5G. De asemenea, suportă 46 de benzi principale la nivel global.

seria realme 10 Pro este prima care primește interfata UI 4.0, fiind oferită direct din cutie, fără a necesita un update ulterior. Pentru modelul realme 10 4G, interfața va fi oferită in Europa din luna martie 2023

realme UI 4.0 aduce funcții de ultimă oră, cum ar fi AOD inteligent pentru muzică, pentru a ușura controlul audio, și AOD personalizat, care permite utilizatorilor să creeze AOD pentru a răspunde nevoilor lor unice.

10 Pro 5G este dotat cu cel mai scump ecran de telefon din toate timpurile pe un smartphone, un Boundless Display de 120 Hz. Beneficiază de aceeași experiență fotografică și de același design ca la modelul 10 Pro+ 5G, cu chipset Snapdragon 695 5G, baterie masivă de 5000mAh, încărcare SUPERVOOC de 33W, cameră ProLight de 108MP și realme UI 4.0 preinstalată.

Prețul lui realme 10 Pro pornește de la 319 dolari pentru varianta 8GB+128GB. Deocamdată nu știm prețul smartphone-ului realme 10 Pro+.