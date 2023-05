Huawei P60 Pro, oricine poate fotografia... [TECH REVIEW]

Huawei P60 Pro este un smartphone în nota obișnuită a liniei P de la Huawei, un "cameraphone" elegant, performant și la momentul publicării acestui review ocupantul locului 1 în topul DXOMARK.

Pentru cei care nu sunt la curent cu războiul tehnologic dintre SUA și China via Huawei, început în 2019, P60 Pro nu are servicii Google și conectivitate 5G. Piața de aplicații folosită e proprietară Huawei, App Gallery, în care vei gasi toate aplicațiile locale și internaționale importante, și smartphone-ul are doar conectivitate 4G LTE, care e suficientă pentru majoritatea utilizatorilor.

Pentru cei care nu se descurcă fără servicii Google, există totuși acces la aplicațiile gigantului tech prin intermediul GBox, aplicație care poate fi instalată din Huawei App Gallery.

În clipul următor unboxing-ul lui P60 Pro. Cutia conține dispozitivul, încărcător cu fir, husă transparentă, cheiță SIM și ghid utilizare, garanție.

În privința construcției, Huawei P60 Pro, are ramă de metal, față și spate din sticlă. Dimensiunile sunt 161 x 74.5 x 8.3 mm și cântărește 200g. Varianta testată de P60 Pro are un spate alb marmorat (Rococo Pearl), iar Huawei spune că fiecare smartphone are un model unic. Cu o diagonală a ecranului de 6,67 inchi pot spune că e un smartphone potrivit de mare și nu poate fi manevrat în mod normal cu o singură mână.

Construcția e premium, dar exceptând modulul camerei dorsale și modelul unic perlat, nu are nimic ieșit din comun față de modelele anterioare din seria P. Ecranul e protejat cu sticlă Kunlun și smartphone-ul are rezistență la apă și praf IP68.

Cunosc pasiunea chinezilor pentru istorie și smbolistică, așa că n-am fost surprins să descopăr că numele Kunlun vine de la un lanț muntos din China și este un simbol important reprezentând ”axis mundi” și divinitatea.

Pentru cei care nu știu deja, recomand să căutați ce înseamnă Huawei, folosiți mai multe surse, nu vă opriți la primul răspuns.

Și întorcând-mă la ecran, acesta este un LTPO OLED, cu 1 miliard de culori, rată variabilă de refresh de 120Hz, rezoluție 1220x2700px și densitate 444ppi. Ecranul este strălucitor când e dat la maximum, cu un contrast puternic, culorii vii și se vede bine în orice condiții de lumină ambiantă. În timpul interacțiunii e rapid și fluid, dar ținând cont de hardware-ul despre care vom vorbi mai jos nu e nici o surpriza. Sub ecran, în partea de jos, are un senzor de amprentă care merge bine.

Specificații

Modelul testat, MNA-LX9, este un dual SIM cu un procesor Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm), GPU Adreno 730, însoțite de 8GB RAM ȘI 256GB de stocare tip UFS, nu e menționată generația UFS. Există și o varintă cu 512GB de stocare și 12GB RAM. Stocarea poate fi extinsă cu un card NM (Nano Memory), un card dezvoltat de Huawei.

Pe parte de conectivitate are:

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct;

- Bluetooth 5.3, A2DP, LE;

- poziționare GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC;

- NFC ; NFC-SIM, HCE;

- port infraroșu;

- USB-C 3.1 cu OTG.

Varianta europeană are o interfață EMUI 13.1 bazată pe Android 12.

Da, are un procesor flagship de anul trecut, mulțumită aceluiași război tehnologic de care vorbeam mai sus. Când ești primul pe lista de restricții și sancțiuni impusă de guvernul Statelor Unite ale Americii, aprovizionarea nu e atât de simplă. Pe de altă parte prea puțină lume a comentat și a fost repede trecut cu vederea când Apple a lansat iPhone 14 și 14 Plus cu procesoare din 2022 (A15 Bionic).

Foto-video

Deși față de P50 a pierdut o cameră (alb-negru), modelul curent a aterizat direct pe prima poziție a topului DXOMARK, cu 156 de puncte, depășind OPPO Find X6 Pro cu 3 puncte.

Dar înainte de toate să vorbim despre configurația camerelor, pe spate:

- camera principală wide (25mm) are un senzor de 48 MP cu diafragmă variabilă f/1.4-f/4.0, PDAF, Laser AF și stabilizare optică (OIS);

- camera tele (90mm) are un senzor de 48 MP cu f/2.1, PDAF, stabilizare optică pe senzor (sensor-shift OIS) și zoom optic de 3.5x;

- camera ultrawide (13mm) are un senzor de 13 MP cu f/2.2 și AF.

Alte caracteristici: LED flash, HDR, panorama. Filmare 4K cu 30/60fps, 1080p cu 30/60fps/ 960fps cu stabilizare gyro-EIS.

În față are o cameră ultrawide cu senzor de 13 MP, f/2.4. Alte caracteristici: Panorama, HDR. Filmează 4K cu 30/60fps și 1080p cu 30fps.

Huawei P60 Pro nu este primul smartphone care are o diafragmă variabilă, dar este unul dintre foarte puținele dispozitive care oferă o gamă de diafragmă de la f/1.4 la f/4 pentru un astfel de senzor. Diafragma este ajustată automat în funcție de condițiile de lumină și conținutul scenei, ceea ce ajută atât la expunere, cât și la focalizare. Sau o poți ajusta tu manual din meniul Aperture. Are și o opțiune de diafragmă virtuală, care coboară până la f/0.95.

Opțiunea XMAGE de la Huawei e un filtru sau o ”prelucrare software” care scoate maximum posibil dintr-o imagine în materie de expunere, culoare, contrast și detalii. Am folosit-o și eu pe modul Natural și ocazional pe Vivid sau Bright.

Deși camera tele nu are cel mai mari senzor, datorită diafragmei f/2.1 este capabilă să colecteze mai multă lumină decât unii din rivalii săi cu senzori mai mari.

Performanțele camerelor ar merita un articol dedicat, dar va trebui să fiu succint. Dincolo de vorbe, prefer să îți arăt imagini realizate cu Huawei P60 Pro.

Imagini cu cele trei camere dorsale, în diverse condiții de iluminare, distanțe focale, diafragme și opțiuni. Totul este exact așa cum a fost fotografiat, nimic nu este editat.

Filmare de zi pe camera principală.

Filmare de zi, zoom 10x.

Filmare de interior pe camera principală.

Imaginile sunt bune, foarte bune și extraordinare, dar ca de obicei omul este factorul determinant pentru calitatea finală a materialului. Un amestec de oboseală cu explozii scurte de euforie mi-a dat deseori senzația, în deplasarea de la Munchen, că pot face absolut orice în materie de fotografie și filmare cu Huawei P60 Pro.

Gaming

Huawei P60 Pro se mișcă excelent în jocuri cu setările la maximum, practic nici o surpriză.

Capturi din Asphalt 9 fără sunet.

Și Garena Free Fire cu sunet.

Sunet

Huawei P60 Pro oferă difuzoare stereo. Sunetul e puternic la maximum și clar pe toată plaja de volum. Calitatea audio este bogată pe toate planurile, cu bas grozav, voce și înalte pe măsură.

Teste sintetice

Rezultate de top, la nivel de 2022.

Încărcare și baterie

Huawei P60 Pro dispune de o baterie de 4815mAh și vine cu un încărcător de 88W în cutie cu mufă dublă, USB-A plus USB-C. Bateria se încarcă complet (de la 0) în mai puțin de 40 de minute și o încărcare de 5 minute asigură peste 20% de baterie. Fără dubiu e încărcare rapidă.

Autonomia e însă și mai bună, poți ajunge ușor la o zi și jumătate de folosire, pentru un utilizator mediu. Chiar și la cel mai intens nivel tot te ține de dimineață până seara. În tsetul PCMark a ajuns la 16 ore și jumătate de ecran aprins, păstrând 20% din baterie.

Pentru ”oricine poate fotografia...” din titlu, am parafrazat o vorbă a personajului Auguste Gusteau din filmul de animație Ratatouille „Oricine poate găti, dar numai cei neînfricați pot fi grozavi.” Utilizatorii acestui smartphone primesc un ajutor imens pe parte de fotografie / filmare și pot face imagini reușite mai ușor. Desigur asta nu te face fotograf, dar te ajută să faci imagini mai bune mai ușor. Este o ”unealtă” performantă, cea mai performantă în acest moment.

Este Huawei P60 Pro cel mai bun smartphone flagship de pe piață? Probabil că nu. Este smartphone-ul cu cele mai bune camere? Cred că da.

Deși până la un punct toate smartphone-urile seamănă între ele sunt ”mici detalii” care fac diferența. De multe ori aceste detalii sunt subiective, dar determinante la achiziție.

Remarc fără surprindere ambiția și determinarea cu care Huawei a continuat să producă smartphone-uri deosebite, în ciuda tuturor obstacolelor.

Dacă ai ajuns până aici, ar trebui să știi că Huawei P60 Pro nu e un smartphone ieftin. Prețul anunțat la lansare, la Munchen, este de 1199 euro, iar în România se găsește la un preț de 5799 lei pentru varianta testată. Modelul superior (12GB RAM+512GB stocare) costă 6799 lei.