Huawei Watch Ultimate, smartwatch de lux cu funcții speciale [TECH REVIEW]

Watch Ultimate este primul smartwatch de lux al Huawei, lansat în Europa astăzi, 3 aprilie, un model din materiale mai mult decât premium cu funcții obișnuite și funcții speciale pentru ”expediții” pe pământ și sub apă.

Huawei Watch Ultimate a fost creat având în vedere pasionații de scufundări și de expediții, iar pentru asta carcasa sa Liquid Metal (bazat pe zirconiu) este de 4,5 ori mai rezistentă decât oțelul inoxidabil și mai rezistentă ca aliajul de titan. Nu l-am păpus la încercare, l-am atins de câteva ori de tocul ușii, dar nu l-am trântit sau expus la alte șocuri. Așa spune Huawei și poate doar JerryRigEverything să poată confirma sau infirma prin testele lui, de multe ori nebunești.

Revenind la materialul ceasului, metalul lichid bazat pe zirconiu are o densitate mai mică cu 17,4% decât oțelul inoxidabil și duritate aproape triplă față de oțel și dublă față de titaniu. Spre deosebire de celelelte două materiale are un nivel superior de rezistență la coroziune. Brățara din imagine este din titan, iar în cutie mai există două brățări din cauciuc hidrogenat (HNBR). Vezi în clipul următor tot ce găsești în cutie și primul contact cu ceasul.

Construcția permite acestul smartwatch Huawei să reziste la adâncimi de până la 100 de metri, iar afișajul LTPO AMOLED de 1,5 inchi, cu rezoluție 466x466p, acoperit cu sticlă de safir, poate atinge un nivel de luminozitate maxim de 1000 de niți, astfel încât să poată fi citit mai ușor sub apă sau în soare puternic.

La capitolul senzori are:

- accelerometru;

- giroscop;

- manometru;

- optic de ritm cardiac;

- barometru;

- temperatură;

- adâncime.

Dincolo de latura sa de aventuri este un ceas elegant și uriaș, care merge bine și la costum. Are suficiente fețe de ceas care se pot asorta la orice tip de îmbrăcăminte: sport, casual și elegant. Revenind la uriaș, anul trecut spuneam despre Huawei GT 3 Pro că este cel mai mare ceas pe care l-am testat. Ei bine, Ultimate e mai mare. Chiar și brățara din titan la dimeniunea standard, din pachet, este mare, ca să-mi stea bine la mână ar fi trebuit să mai scot 2-3 zale. Ca să fiu mai exact dimensiunea ceasului este 48,5 mm × 48,5 mm × 13 mm, are o greutate de 76 g (fără curea) și ”cureaua” acoperă intervalul 140-210 mm.

Materialul care înconjoară ecranul și dă numele variantei de culoare, albastru sau negru, este ceramică nanocristalină, care se găsește și pe spatele ceasului.

Spre deosebire de majoritatea ceasurilor Huawei, Watch Ultimate are trei butoane, pe partea stângă fiind noul buton Assist. Acesta din urmă este pentru modul scufundări și expediții. Celelalte butoane, de pe dreapta sunt pentru aplicații și navigare, cel de sus, și buton dedicat pentru sporturi cel de jos.

Iată aici o scurtă incursiune prin meniurile și setările lui Huawei Watch Ultimate.

Nu am fost în nici o expediție de scufundări sau outdoor undeva pe perioada testelor, dar am alergat cu el și am călătorit în diverse locuri. L-am încărcat de 2 ori în cele 3 săptămâni, deși bateria n-a coborât niciodată sub 40%. A preluat cu exactitate toate notificările telefonului, dar nu l-am folosit pentru a răspunde la apeluri.

În colajul următor conectat cu smartphone-ul, cu toți senzorii activați și câteva măsurători realizate cu el, respectiv de alergare și somn.

În alergare, în soare cu luminozitatea predefinită, la circa 30%.

Și alte măsurători care se poat face cu ceasul, de la S-D: EKG cu certificare în 28 de țări europene, rigiditate arterială care este nouă pentru mine, ritmul cardiac, stres, SPO2 (saturația de oxigen în sânge) și temperatura pielii.

L-am folosit împreună cu un Huawei Mate 50 Pro cu care s-a înțeles perfect, dar majoriatea oamenilor îl vor folosi pe smartphone-uri cu iOS sau Android, cu care e perfect compatibil.

Apropo de asta, cei de la Huawei spuneau, la prezentarea locală a ceasului, că 40% dintre utilizatorii de smartwatch-uri Huawei folosesc smartphone-uri Apple. Și dacă am vorbit de compatibilitate, cerințele sale de sistem sunt:

- HarmonyOS 2 sau o versiune mai nouă;

- Android 6.0 sau o versiune mai nouă;

- iOS 9.0 sau o versiune mai nouă.

Poți face plăți cu el prin NFC și are Bluetooth 2,4 GHz, care suportă BT5.2 și BR+BLE.

Huawei spune că la o utilizare normală ceasul are o autonomie de 14 zile, la una intensă de 8 zile iar în modul Expedition de 65 de ore. În cutie vei găsi un încărcător wireless de 18W, care se lipește magnetic de spatele ceasului pentru încărcare, nu cade și nu se desprinde ușor.

Și ce defecte are totuși? În afară de faptul că e uriaș și că e relativ scump, aspecte care sunt discutabile de la om la om, nu am găsit nici un defect.

Nu există nici o persoană cu care m-am întânit în perioada de testare, care să nu fi întrebat de el: cine îl face, cât costă etc. Ba chiar la un eveniment, un coleg mi l-a cerut să îl arate unui șef de la o altă companie. Cu siguranță atrage atenția!

Huawei Watch Ultimate va fi disponibil în două variante de culoare: Voyage Blue, cel testat, și Expedition Black.

De ce un smartphone de lux? Datorită materialelor, funcțiilor extinse, eleganței și nu în ultimul rând prețului. Huawei încearca să diferențieze Watch Ultimate de ceasurile pe care le-a facut până acum și nu doar prin materiale si aspect, ci și prin funcțiile de scufundări și de outdoor / Expedition.

Huawei Watch Ultimate are la precomandă un preț pornind de la 3499 lei și va fi disponibil în magazinul online HUAWEI, din 3 aprilie 2023, la pachet cu o pereche de căști Huawei.