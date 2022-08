Asociația Medici pentru România devine partener în Festivalul Internațional de Inovație în Tehnologii Medicale SSIMA

Evenimentul SSIMA Re:Imagine aduce cu sine între 5 și 9 septembrie, la Oradea, inovația și dezvoltarea medicală, într-un parteneriat cu Asociația Medici pentru România. Printre cei 40 de invitați se numără profesori de renume internațional de la Harvard, Oxford, John Hopkins, Stanford, precum și miniștri și secretari de stat.

Timp de o săptămână, vor fi discutate subiecte legate de digitalizarea spitalelor (tehnologii care folosesc inteligența artificială, precum colonoscopia digitală, patologie digitală), chirurgie robotică, medicină de precizie etc. Vor avea loc două paneluri dedicate managementului situațiilor de urgență în spitale și investițiilor și creșterii ecosistemului de inovație în sănătate în România. Cel de-al treilea panel se va desfășura în formatul unei mese rotunde la care se vor așeza, pe langa speakerii din cadrul festivalului, directori DSP, dar și reprezentanți ai spitalelor și caselor de sănătate, pentru a dezbate tema digitalizării sănătății în România.

„Avem oportunitatea să participăm în calitate de parteneri la un eveniment unic în Europa de Est, care va găzdui specialiști medicali de top din cele mai renumite instituții din Statele Unite, Israel, Olanda și Marea Britanie. Lansăm, cu această ocazie, o invitație de a participa tuturor profesioniștilor din domeniul medical de la noi pasionați de inovație, de cunoaștere și de îmbunătățirea sistemului medical românesc - vor găsi la acest festival oameni la fel de implicați ca ei, la fel de dornici să învețe și să schimbe.”, ne-a spus Alex Costache, Președintele Medici pentru România.

„Lideri de business, oficiali guvernamentali de cel mai înalt nivel și academicieni de renume mondial din America, Europa și Asia participă, timp de o săptămână, la festivalul de inovație în tehnologie medicală SSIMA. Vor discuta ultimele tendințe și tehnologii în domeniu, precum aplicațiile Inteligenței Artificiale în sănătate sau digitalizarea sistemului de sănătate din România și vor întâlni noua generație de lideri în MedTech. Este un eveniment care are ca scop facilitarea colaborărilor între mediul academic și medical, industria și guvernele din Europa de Est și omologii lor la nivel mondial. Festivalul pune România pe harta mondială a inovației în tehnologie medicală.”, declară Elena Ovreiu, Fondator al SSIMA - International School on Imaging for Medical Applications.

Festivalul este realizat în parteneriat cu Primăria Oradea, cu susținerea Universității Politehnica din București, a Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI), a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Asociației Medici pentru România.