Descoperire uimitoare în Egipt. Arheologii au găsit un tunel care ar putea duce la mormântul Cleopatrei

Arheologii au dat de curând peste un tunel secret, supranumit și „miracolul geometric”. Acesta se află în orașul egiptean Taposiris Magna, relatează The Jerusalem Post.

Orașul a fost fondat de regele Ptolemeu al II-lea Philadelphus între anii 280 și 270 î.Hr., iar numele său se traduce prin „Marele mormânt al lui Osiris" (zeul morții).

Tunelul a fost descoperit la 13 metri sub pământ de Katharine Martinez, un arheolog din Republica Dominicană. Acesta măsoară doi metri în înălțime li o lungime de 1.300 de metri. Nu este clar care a fost rolul acestui tunel, întrucât părți din el sunt inundate.

Martinez, care cercetează zona încă din anul 2004, este de părere că acest tunel ar putea fi o cale spre descoperirea „mormântului pierdut al Cleopatrei".

Conform Ministerului egiptean al Turismului și Antichităților, structura sa seamănă izbitor de mult cu uimitorul tunel Eupalinos, care măsoară 1.036 de metri și datează din secolul al VI-lea î.Hr., descoperit pe insula grecească Samos. Acest tunel este adesea numit o minune inginerească și a fost unic în ceea ce privește planificarea și construcția sa.

„Cea mai importantă descoperire a secolului XXI”

Teposiris Magna a fost construit în jurul anului 280 î.Hr. de către Ptolemeu al II-lea, fiul lui Ptolemeu I, care a fost unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare și strămoșul Cleopatrei. Echipa de arheologi consideră că templul a fost dedicat zeului Osiris, surorii și soției sale, zeița Isis - zeița vindecării, a magiei și a naturii cu care Cleopatra a încercat să se identifice. La fața locului au fost găsite sculpturi ale lui Isis și monede care înfățișează numele și chipurile Cleopatrei și ale lui Alexandru cel Mare.

Tunelul a scos deja la iveală câteva comori: un bloc dreptunghiular de calcar și fragmente de ceramică. Arheologii care lucrează la fața locului consideră că săpăturile ulterioare ar putea aduce informații suplimentare cu privire la posibilitatea ca noul tunel să ducă la mormintele pierdute.

Următoarele etape includ explorarea Mării Mediterane din apropiere. Între anii 320 și 1303 d.Hr., o serie de cutremure au lovit coasta, provocând prăbușirea unor părți ale templului și dispariția lor, fiind înghițite de valuri.

Săpăturile anterioare au scos la iveală existența unor tuneluri care se întindeau de la Lacul Mariout până la Marea Mediterană. În 2009, ministrul de la acea vreme al Antichităților, Zahi Hawass, a declarat: „Dacă am descoperi mormântul Cleopatrei și al lui Marc Antoniu, ar fi cea mai importantă descoperire a secolului XXI. Dacă nu am descoperi mormântul Cleopatrei și al lui Marc Antoniu, tot am făcut descoperiri semnificative aici, în interiorul și în afara templului".