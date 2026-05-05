Ecografia testiculară la copii: investigația simplă care poate face diferența dintre timpuriu și prea târziu

Ecografia testiculară este o metodă de investigație imagistică modernă care, prin intermediul ultrasunetelor, oferă imagini în timp real ale testiculelor.

Este o procedură sigură, rapidă și complet nedureroasă, care poate fi efectuată la orice vârstă — chiar din perioada prenatală, atunci când testiculele pot fi deja vizualizate în cadrul morfologiei fetale. „Ideal ar fi ca orice copil de sex masculin să facă un screening ecografic testicular în perioada neonatală, fiindcă pot exista probleme care scapă examenului clinic”, avertizează dr. Mihai Mugur Romașcanu, medic specializat în ecografie pediatrică la Spitalul de Pediatrie MedLife.

Când ar trebui părinții să meargă cu copilul la ecografie?

Această investigație rămâne una dintre cele mai importante metode de depistare precoce a problemelor testiculare, unele dintre ele cu impact major asupra sănătății pe termen lung.

Potrivit dr. Romașcanu, există câteva semnale de alarmă care nu trebuie ignorate:

· dureri la nivelul abdomenului inferior sau scrotului

· creșterea în volum a scrotului

· absența unuia sau ambelor testicule la palpare

· agitație inexplicabilă la nou-născut (posibil semn de durere)

· tulburări de creștere sau dezvoltare (pubertate precoce sau întârziată).

Recomandările internaționale subliniază importanța evaluării precoce a testiculelor la copil. De exemplu, ghidurile Asociației Americane de Urologie recomandă examinarea testiculelor la fiecare control pediatric și trimiterea la specialist dacă acestea nu sunt coborâte până la vârsta de 6 luni.

Cum decurge ecografia testiculară?

Pentru copil, experiența este simplă și lipsită de stres:

· este lăsat să se acomodeze cu mediul

· i se explică procedura (dacă este mai mare)

· poate atinge sonda și gelul pentru a se liniști

· este poziționat pe spate

· medicul aplică gel și efectuează examinarea.

Nu este necesară o pregătire specială. Durata este scurtă — aproximativ 10-15 minute — iar după investigație, medicul explică rezultatele și pașii următori.

„În cadrul investigației se pot depista diverse anomalii de poziție (testicule necoborâte în scrot, situate intraabdominal sau la nivelul canalelor inghinale), de formare (agenezia testiculară unilaterală sau bilaterală), de dezvoltare (testicule displazice, cu structură anormală, hipoplazice, cu dimensiuni reduse), anomalii de număr (testicul unic sau testicule supranumerare), afecțiuni vasculare (varicocelul, torsiunea cu ischemia testiculară), afecțiuni infecțioase (orhita, epididimita, abcesul testicular), tumorile testiculare etc”. explică dr. Mihai Romașcanu.

Ecografia este o investigație sigură

Medicul subliniază că ecografia testiculară este o investigație sigură și acesta este unul dintre cele mai importante lucruri de reținut. Ecografia testiculară nu este invazivă, nu implică radiații, nu este dureroasă, respectiv poate fi repetată ori de câte ori este nevoie .

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), ultrasunetele utilizate în scop diagnostic sunt considerate sigure atunci când sunt folosite corect. Studiile internaționale arată că ecografia este metoda de primă intenție în evaluarea patologiei scrotale, fiind utilizată pentru identificarea și caracterizarea leziunilor testiculare.

Adolescent depistat cu tumoră testiculară

Dr. Mihai Romașcanu a avut de-a lungul activității sale medicale mai multe cazuri severe, motiv pentru care transmite mesajul de-a nu ignora simptomele.

„Am avut câteva cazuri de care îmi amintesc cu satisfacție, atunci când am contribuit la stabilirea unui diagnostic care, uneori, a salvat viața pacientului — dar și cu tristețe, când prezentarea la medic și diagnosticul au venit prea târziu, nemaiexistând resurse terapeutice cu rol curativ,” a povestit medicul care își amintește un caz care i-a rămas și astăzi în memorie.

Un adolescent sportiv a observat o creștere în volum a unei părți a scrotului, dar, din jenă și lipsa durerii, nu a spus nimic părinților. Când a ajuns, în cele din urmă, la medic, ecografia a evidențiat o tumoră testiculară cu criterii de malignitate. „Din fericire, s-a efectuat tratamentul chirurgical al acesteia și tânărul a fost salvat”, a spus dr. Romașcanu.

Cancerul testicular are o rată de vindecare foarte mare dacă este depistat precoce. O spun medicii și organizațiile profesionale, precum Societatea Americană de Cancer.

Ce se întâmplă după ecografie?

În funcție de rezultat, copilul poate fi direcționat către chirurgie, endocrinologie, boli infecțioase, oncologie sau genetică.

Uneori sunt necesare investigații suplimentare, precum RMN sau CT. În alte cazuri, este suficientă monitorizarea periodică.

Prevenția problemelor testiculare: Ce pot face părinții?

Ecografia testiculară este o investigație simplă, rapidă și extrem de valoroasă. În multe cazuri, poate face diferența între un diagnostic precoce și o afecțiune descoperită prea târziu.

„Ca metode de prevenție pentru anumite afecțiuni testiculare la copil, amintesc de evitarea traumatismelor testiculare și prezentarea promptă la medic în cazul acestora, adresarea la medicul specialist în sindromul dureros scrotal sau abdominal inferior, în cazul creșterii în volum a scrotului sau în cazul în care părintele nu palpează în scrot ambele testicule (examinarea este recomandată a se face periodic, în condițiile în care copilul este relaxat, de exemplu, la baie), adresarea la medicul specialist în cazul anumitor boli infecțioase (de pildă, oreionul poate evolua cu orhită – inflamație testiculară)”, explică dr. Romașcanu.

Mituri frecvente despre ecografie

Cele mai frecvente mituri legate de ecografie, în general, și de ecografia testiculară sunt: că ar fi o metodă iradiantă, că gelul folosit produce iritația pielii sau alergii (acesta este un gel special, hipoalergenic, iar situațiile menționate sunt excepționale), că este o investigație ce nu poate fi repetată prea des (de fapt, este neinvazivă, neiradiantă și se poate efectua fără probleme ori de câte ori situația o impune).

Mesajul dr. Romașcanu este însă clar: nu ignorați semnalele și nu amânați consultul — uneori, câteva minute pot salva o viață.

