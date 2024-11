Secretele copilăriei lui Donald Trump. Traumele care i-au modelat personalitatea și adevărata sa origine etnică

Donald Trump, cel de-al 47 lea președinte al Statelor Unite are o origine mixtă germano-scoțiană, iar în perioada copilăriei a fost considerat un bătăuș, un rebel care deranja orele și petrecea mult timp în camera pentru detenție. Era îndrăgostit de baseball și avea ieșiri nervoase, violente.

Donald Trump se află la al doilea mandat și este o personalitate politică controversată. Controversele încep chiar din copilăria acestuia, fiind etichetat de foști colegi de clasă sau foști vecini ai părinților săi drept un bătăuș, un copil care dorea să se impună total în fața celorlalți și care avea o problemă cu respectarea regulilor. Deși s-a născut în familia unui miliardar, Donald Trump a avut o copilărie plină, fără prea multe restricții, dar, spun membrii ai familiei, marcată de personalitatea tatălui său, Fred Trump.

Fiul unui miliardar urmărit de controverse

Donald Trump s-a născut pe 14 iunie 1946, în New York. Era cel de-al patrulea copil al lui Fred Trump și al lui Mary MacLeod. Donald Trump s-a născut în familia unui miliardar și locuia alături de părinții săi în cartierul Queens, în Jamaica Estates, o proprietate luxoasă, de care vechii vecini își aduc bine aminte. Casa, de dimensiuni apreciabile, era amplasată pe o mică colină, la care se ajungea, pe cele 17 trepte din cărămidă roșie. Locuința era realizată în stil colonial, iar în curtea din față se odihneau două Cadillacuri cu numere de înmatriculare personalizate cu inițialele numelui miliardarului Fred Trump, o fiță pe care puțini și-o permiteau la aceea vreme.

De mic, Donald Trump a avut jucării deosebite și o viață luxoasă, la care copiii vecinilor puteau doar să viseze. Ceea ce l-a impresionat în mod special pe Mark Golding, unul dintre prietenii din copilărie a lui Donald Trump, a fost un trenuleț de jucărie cu totul deosebit dar și televizorul color, pe care numai bogații și-l permiteau. „Avea cel mai grozav trenuleț de jucărie. Și avea toate acele gadgeturi speciale care mă făceau foarte invidios”, mărturisea acesta pentru Washington Post. În plus, familia Trump avea șofer, bucătar, dar și un sistem intercom, adică un interfon, o tehnologie deosebită la aceea vreme. Întreaga bunăstare a familiei se baza pe afacerile imobiliare ale lui Fred Trump, capul familiei. Acesta câștigase o avere din construcția și vânzarea sau închirierea de apartamente, case sau spații comerciale.

Încă de la 21 de ani, Fred Trump își întemeiase propria companie, prin care, cu talentul său de tâmplar, construise primele case. Până în anul 1926 a construit deja 20 de case în Queens, iar mai apoi în timpul Marii Crize Economice din anii 30 a reușit să prospere realizând unul dintre primele supermarketuri moderne din New York. Era vorba desprte Trump Market în Woodhaven, Queens. Mai târziu avea să-l vândă lanțului de magazine Kullen. Începând cu anul 1934, afacerile lui Fred Trump au explodat. A profitat de o serie de subvenții pentru împrumuturi create de statul american prin Federal Housing Administration(FHA) și a devenit un rege al imobiliarelor. Până în anul 1936 avea peste 400 de angajați și vindea case cu prețuri între 3000 și 6250 de dolari. În timpul celui De-al Doilea Război Mondial a profitat de aceleași tipuri de subvenții pentru împrumuturi și a construit peste 2000 de case în Brooklyn, cu banii de la FHA. Au urmat alte proiecte, alte subvenții, iar până în 1944 Fred Trump construise peste 1360 de apartamente, numai pe timpul războiului, aproximativ 10% din proprietățile amenajate în Norfolk. A mai construit garnizoane și locuințe de tip „garden apartments” pentru personalul Marinei Americane, tot în zona Norfolk dar și în Newport, Virginia, dar și Chester, Pennsylvania. ”Era un Henry Ford al construcțiilor de locuințe”, spuneau despre el jurnaliștii de la Brooklyn Daily în 1938.

Și-a extins apoi afacerile realizând apartamente pentru veterani în Bensonhurst și Beach Heaven lângă Insula Coney. În anii '60 a construit și Trump Village, un compex de locuințe, tot pe insula Coney, în valoare de câteva zeci de milioane de dolari. Fred Trump nu a fost ocolit de controverse. A fost bănuit de rasism și afiliere cu Ku Klux Klan după ce a fost arestat în timpul unui marș al acestei organizații rasiste în Queens în 1927. Judecătorii, în mod oficial, au considerat că a fost doar o confuzie și l-au eliberat. În 1954, Fred Trump a fost anchetat de Senatul Statelor Unite, fiind acuzat că a profitat de acele subvenții publice pentru a-și rotunji averea prin metode mai puțin ortodoxe. Mai precis, ar fi supraevaluat în acte taxele și impozitele pe clădiri, obținând 3.7 milioane de dolari. Schema ar fi fost repetată în mai multe proiecte imobiliare cu subvenții ale statului. Controversele au continuat și cu un proces, în anii '70, de încălcare a drepturilor civile. Fred Trump a scăpat basma curată de fiecare dată.

Donald Trump, jumătate neamț-jumătate scoțian

Donald Trump are origini europene certe. Tatăl său era neamț. Se numea, de fapt, Frederick Christ Trump și era fiul unor imigranți germani. Fred Trump s-a și născut în Germania, ajungând la o vârstă fragedă alături de părinții săi în New York. Fred Trump a locuit în Bronx și a rămas orfan de tată la numai 12 ani. Ajutat de mama sa, Elizabeth, a pus pe picioare o mică companie de construcții la numai 15 ani, fiind un tâmplar priceput. Mama lui Donald Trump, Mary Anne MacLeod, era o imigrantă din Scoția. Mary Anne MacLeod Trump s-a născut în 1912 pe insula Lewis din Scoția și a emigrat în Statele Unite în 1930. În Scoția a fost servitoare, probabil la un aristocrat britanic. Atât Fred și cât și Mary Anne era protestanți, el luteran, era presbiteriană. S-au îndrăgostit unul de altul și s-au căsătorit în 1936. La aceea vreme Fred era un om cu avere așa că și-a permis o casă luxoasă în Jamaica, Queens, New York. Au avut cinci copii, două fete și trei băieți. Al patrulea a fost Donald Trump. Averea tatălui său i-a permis să ducă o viață fără griji. În vremea copilăriei, Donald Trump trăia într-o casă cu 23 de camere, cu mașini de lux, avea jucării frumoase și toate minunile tehnice ale vremii. Ba chiar tatăl își permitea să-i plătească școli private.

O copilărie marcată de un tată rigid și ”sociopat”

În ciuda averii impresionante a tatălui, copilăria lui Donald Trump a fost marcată de rigiditatea și privațiunile emoționale impuse de Fred Trump. Tatăl lui Donald Trump era descris de Mary Trump, nepoata președintelui american, drept un ”sociopat înalt funcțional” care s-a remarcat prin episoade de agresiune, rasism, antesemitism și misoginism. În plus, ar fi fost un tată rece și sever, care a impus privațiuni emoționale. Fred Trump purta costum și cravată până acasă și le-a impus copiilor o educație dură, interzicându-le să înjure, să se poreclească, iar fetelor să se dea cu ruj. Era un republican conservator căruia îi plăcea să domine, să conducă. La vârsta de doi ani, Donald Trump a suferit o puternică traumă, mărturisea nepoata sa. Mai precis, Mary Anne, mama sa a stat internată aproape un an de zile în spital după ce a suferit numeroase complicații în urma nașterii lui Robert, mezinul familiei.

Copiii, inclusiv micuțul Donny, așa cum era alintat Donald Trump, au rămas în grija tatălui, incapabil, spune Mary Trump, să le asigure climatul afectiv necesar. Această perioadă l-ar fi marcat decivis pe actualul președinte al Statelor Unite. ”Abuzul în copilărie înseamnă, într-un anumit sens, aşteptări ale unui `prea mult` sau ale unui `nu suficient de mult`. Donald a avut experienta directă a unui insuficient de mult în pierderea conexiunii cu mama sa într-o etapă crucială a dezvoltării. Fiind abandonat de mama sa pe o perioadă de cel puţin un an şi lăsat cu un tată care nu doar că a eşuat în a-i satisface nevoile, dar nici nu i-a fumizat un mediu sigur, în care să se simtă iubit, valorizat şi oglindit, Donald a suferit privaţiuni emoţionale care l-au marcat pe viaţă. Trăsăturile de personalitate care au rezultat astfel - manifestări de narcisism, comportamente de bullying, grandoare, au atras în final atenţia bunicului meu, dar nu într-un mod care să mai poată atenua lucrurile teribile care s-au întâmplat deja”, preciza Mary Trump.

Un copil răzvrătit, agresiv și sigur pe sine

Sub presiunea unui tată sever și în căutarea atenției afective, Donald Trump ar fi devenit un puști brutal și răzvrătit. Dennis Burnham, un consultant pe teme de afaceri în vârstă de 65 de ani, își aduce aminte, pentru Washington Post, despre copilăria în cartierul lui Donald Trump. Dennis era cu patru ani mai mic și trăia în apropierea casei lui Donald Trump. Acesta mărturisește că actualul președinte era un „bully”, adică un copil agresiv. Acesta povestește cum Donald Trump îl luase la țintă, cu pietre, în timp ce se afla în curtea casei, lăsat de mama sa într-un țarc pentru copii. Donald Trump și-a câștigat faima de bătăuș începând cu școala primară. A fost înscris de tatăl său la Kew-Forest School, o școală privată, tradiționalistă. Copiii purtau uniforme și aveau reguli stricte. Cu toate acestea Donald Trump era mereu în grupul de zurbagii. Trăgea fetele de cozi, trimitea bilețele și vorbea neîntrebat. ”Aruncam biluțe de hârtie îmbibate în salivă și făceam curse cu scaunele, izbindu-ne în pupitre", mărturisea pentru aceeași publicație, Paul Onish, un coleg de clasă al lui Donald Trump.

Când termina programul de școală, Donald Trump mergea cu prietenii și se distrau pe biciclete străbătând cartierul de la un capăt la altul, ”urlând și înjurând”. Steva Nachtigall, un copil din vecin, mărturisea că i-a văzut pe Donald și prietenii săi sărind de pe biciclete și snopind în bătaie alți băieți. În plus, se spune că Donald Trump a petrecut atâta timp în camera de detenție a școlii încât acel loc a primit numele de „DTs”, adică „Donny Trump". Tot foștii săi colegi își aduc aminte că avea un orgoliu aparte și nu recunoștea când făcea greseli. A greșit într-o zi numele unui cunoscut luptător american. Corectat de copii, acesta nu și-a recunoscut greșeala, ba chiar a insistat că are dreptate. Așa proceda în multe situații, mărturiseau foștii săi colegi. Unii spun că Donald Trump i-ar fi învinețit ochiul profesorului de muzică, faptă pentru care aproape a fost exmatriculat. Dacă la școală era considerat un adevărat răzvrătit, pe terenul de sport Donald Trump se făcea remarcat în mod pozitiv. Era foarte ambițios, spun foștii săi colegi, și nu suporta înfrângerea. Era foarte bun la dodge ball, dar și la baseball, aruncând mingea foarte puternic. Era implicat trup și suflet, spun amicii din copilărie, dintre copii Donald Trump având echipamentul cel mai murdar, de la plonjoanele necesare pentru prinderea mingii.

Cuțitul din buzunar și alungarea de acasă a lui Donald Trump

Cu siguranță comportamentul lui Donald îl nemulțumea pe Fred Trump. Ceea ce a umplut paharul pentru mogulul imobiliarelor au fost aventurile urbane ale fiului său. În anul 1958, pe când Donald Trump avea 12 ani, a plecat împreună cu un prieten în Manhattan. Era o călătorie secretă, cu trenul care lega cartierele de centrul exuberant și cosmopolit al New York-ului. Părinții nu știau nimic de această excursie a celor doi copii. Donald și amicul său au vizitat o zi întreagă Manhatann-ul, un loc fascinant, dar în același timp primejdios. Cu această ocazie, cei doi copii și-au cumpărat suvenire, inclusiv două cuțite. Donald Trump era fascinat de ”West Side Story” și cei doi băieți se credeau membrii a unei bande, iar cuțitul era un accesoriu necesar.

Călătoriile secrete în Manahatann au continuat până în clasa a VII a, atunci când Fred Trump a găsit cuțitul în buzunarul fiului său și a aflat despre aventurile sale. Donald Trump a fost trimis direct la New York Military Academy, o școală militară extrem de severă, cu internat. Donald Trump a fost smuls din mijlocul vieții sale idilice de copil de miliardar și trimis la internat, la program sever de instrucție, cameră și baie comună, plus mâncare la cantină. ”A fost o reacție mult prea severă din partea tatălui, pentru un puști care nu fusese arestat și nici implicat în consum de alcool sau droguri.(...) A fost resimțită de Donald, ca o respingere puternică", mărturisea D. Antonie în "Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success".

