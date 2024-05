De ce ar trebui să păstrăm un bol cu zaț de cafea în bucătărie

Există tot felul de utilizări inteligente pe care zațul de cafea le poate servi în bucătăria noastră.

Zațul de cafea este un neutralizator natural al mirosurilor neplăcute. Păstrarea zațului de cafea într-un castron pe blatul de bucătărie, fie că este uzat sau proaspăt, va ajuta la îndepărtarea mirosurilor și va da bucătăriei un miros plăcut de cafea, scrie housedigest.com.

Face față mirosurilor neplăcute care se ascund în bucătărie

Asta pentru că, spre exemplu, cafeina conține azot, un ingredient care are proprietăți de absorbție a mirosurilor. Oamenii de știință de la The City College of New York au descoperit că poate elimina chiar și mirosul de deșeuri de canalizare brută, așa că puteți paria cu siguranță că poate face față câtorva mirosuri neplăcute care se ascund în bucătăria dumneavoastră.

Plasarea câtorva linguri de cafea măcinată într-un recipient deschis în interiorul frigiderului va ține departe mirosurile rele și acolo.

Dacă preferați să folosiți zaț proaspăt decât resturile de la ceașca de dimineață, puteți chiar să faceți pliculețe de cafea DIY folosind pungi cu plasă fină și să le puneți în locurile pe care doriți să le dezodorizați. Oriunde, de la cămară până la dulapurile și sertarele din bucătărie, precum și alte părți ale casei pe care ați dori să le păstrați proaspete.

Odorizantul de cafea funcționează bine și în alte locuri urât mirositoare. De exemplu, puteți pune câteva linguri de zaț de cafea în baie ca un eliminator natural de mirosuri. În afară de azot, cafeaua măcinată are și alte proprietăți care o fac un element de bază util în gospodărie.

Agent de curățare excelent

S-ar putea să fiți surprins să aflați că zațul de cafea este un agent de curățare excelent. Datorită texturii lor granuloase și a conținutului acid, puteți folosi zațul de cafea uzat pentru a curăța oalele și tigăile murdare.

Frecați vasele de gătit cu apă, detergent de vase și câteva linguri de zaț de cafea și veți observa că grăsimea și bucățile lipicioase se vor împotrivi mult mai puțin. Asigurați-vă că păstrați o lingură în plus pentru a vă curăța chiuveta și suprafețele, evitând contoarele de marmură poroasă sau orice alt loc predispus la pete sau zgârieturi.

Cafeaua măcinată folosită va fi utilă și la curățarea grătarelor cuptorului și a grătarului. Nu aveți nevoie de substanțe chimice dure pentru a vă curăța și degresa grătarele, pur și simplu scufundați-le într-o soluție de apă caldă și zaț de cafea timp de o oră și apoi frecați-le cu un burete. Luați în considerare adăugarea unui pumn de zaț de cafea la burete ca un exfoliant suplimentar pentru a le obține un plus de prospețime.

Și dacă vă faceți griji cu privire la dăunătorii din bucătărie, vestea bună este că există o serie de bestii care urăsc mirosul de cafea, inclusiv țânțari, furnici, viespi și purici. Așa că acel bol de cafea bine mirositoare ar trebui să vă ajute să le țineți departe și pe acestea.

Ai putea chiar să păstrezi niște zaț de cafea pe terasă din acest motiv. De la odorizant natural pentru aer la ajutor de curățare a bucătăriei și repelent pentru insecte, o singură pungă de cafea vine cu multe beneficii în bucătăria ta.