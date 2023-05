Topul zodiilor nepăsătoare. Vărsătorul se teme că poate pierde respectul celor din jur, racul nu rămâne dator

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, topul zodiilor nepăsătoare şi reci, un horoscop inedit.

Emoţiile Racului sunt cele care îl fac pe el să fie rece. În funcţie de persoana din faţă sau mai multe persoane, în funcţie de emoţiile pe care i le transmit aceste persoane Racului, dacă prinde ceva care simte că e cu tentă răutăcioasă, un Rac nu va rămâne dator pentru nimic în lume.

Capricornul crede că dacă pare sentimental şi învăluit de emoţii este perceput drept slab şi pierde respectul celor din jur.

Vărsătorul are dorința de a-şi ţine emoţiile sub control. Şi reuşeşte să o facă atât de bine pentru că are o putere mentală extraordinară, dar în momentul în care afişează acest zid de netrecut, pur şi simplu îşi iroseşte puterea mentală.

Fecioara crede că adevărat că este cea mai inteligentă persoană din camera în care se află şi toţi ceilalţi care sunt acolo sunt cel mult pe jumătate egali ei. Are o infatuare, în afară de răceala cu care te ţine la distanţă.

Cei din zodia Gemeni sunt prin natura lor persoane imprevizibile. E o zodie dublă şi duală, iar motivul nepăsării poate fi o rană din partea unei persoane ori a încercat să motiveze, să vină cu scuze, iar la Geamăn cine se scuză, se acuză.