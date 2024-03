Un cinematograf al viitorului. ISPACE, cel mai nou spațiu imersiv din România, și-a deschis porțile

ISPACE își propune să redefinească modul în care publicul interacționează cu arta și tehnologia, într-un mod captivant și interactiv. ISPACE este un proiect conceput de membrii fondatori ai studioului de artă new media, H3 - Andrei Mitișor, Răzvan Pascu și Marius Dumitrașcu. Aceștia au transformat cei peste 10 ani de experiență în dezvoltarea de instalații de new media, într-o inițiativă ambițioasă, aceea de a aduce o nouă dimensiune în explorarea artei digitale.

Inspirat de dorința de a crea o experiență socială multisenzorială unică, ISPACE se situează la intersecția dintre tehnologia imersivă, artă și edutainment. Prin utilizarea celor mai noi tehnologii, precum proiecțiile video 360 și sunetul spațial, ISPACE oferă vizitatorilor posibilitatea de a se bucura de o gamă largă de spectacole imersive, fiecare aducând cu sine o poveste captivantă. Spațiul imersiv este o galerie de artă new media, cu instalații ce se inspiră din fragmente din natură. Spectatorii pot explora adâncurile oceanului în filmul Nautilus, sau pot călători în spațiul cosmic în Infinite Horizons, iar în Art Evolved - from paint to pixels, pot descoperi istoria creativității într-o manieră inedită.

Situat la nivelul n Mega Mall, în zona dedicată divertismentului, ISPACE măsoară 500 metri pătrați și cuprinde mai multe zone dedicate adulților și copiilor, un spațiu interactiv cu instalații multimedia, unde publicul poate experimenta micro universurile create de echipa H3 și spațiul imersiv, în care se desfășoarele spectaco2 dilele.

“ISPACE este un loc al realităților imersive și ne dorim să devină un spațiu de edutainment, în care cei mici învață despre diverse teme, și cei mari experimentează lumi la care doar au visat. Ne dorim să fie un proiect despre poveștile și lumile care ne fac să zâmbim și sperăm ca cei care ne vizitează să uite de echipamente și de pereții care definesc spațiul și să se imerseze complet în povestea pe care noi am gândit-o ca pe un cinematograf al viitorului, unde publicul nu mai este fixat în scaun, ci se poate deplasa în film pentru a încerca mai multe perspective. În parelel, lucrăm pentru ca ISPACE să devină un decor digital pentru alte producții, să creăm o realitate virtuală pe care o poți experimenta alături de alți oameni, un loc în care aceasta devine socială, iar participanții pot interacționa între ei, în timp ce se bucură de experiențe imersive și captivante”, declară Răzvan Pascu, co-fondator ISPACE.

Datorită designului și infrastructurii tehnice, ISPACE este un spațiu multifuncțional, având capacitatea de a găzdui o varietate de evenimente și activități. Aici pot fi prezentate expoziții de artă, spectacole de teatru și dans, proiecții de film, cât și evenimente corporate și petreceri.

ISPACE poate fi vizitat în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 10:00 şi 22:00. Biletele pot fi achiziţionate de pe ispace.ro/#bilete sau direct de la faţa locului.