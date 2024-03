Filmul „Horia“, proiecții speciale în țară, în prezența echipei. Care este programul TRAILER

Filmul Horia, debutul în lungmetraj al regizoarei Ana-Maria Comănescu, se pregătește de întâlnirea cu publicul. În rolurile principale îi găsim pe Vladimir Țeca și Angelina Pavel, aflați la primul rol pe marile ecrane, alături de Liviu Cheloiu, Daniela Nane, Mihaela Velicu, Dragoș Olaru și Robert Onofrei. Horia, un road movie nostalgic și coming of age deopotrivă, va fi disponibil în cinema din 10 aprilie. Echipa filmului pornește într-o caravană cu proiecții speciale, în mai multe orașe din țară.

Realizat după un scenariu scris de Ana-Maria Comănescu, filmul spune povestea maturizării lui Horia, un adolescent de aproape 18 ani dintr-un sat românesc, care este îndrăgostit de o fată care locuiește în cealaltă parte a țării. Hotărât să străbată țara pentru a-și revedea iubita, Horia face un gest impulsiv și pleacă de acasă pe vechea motoretă Mobra a tatălui său. Drumul îi este îngreunat de Stela, o puștoaică isteață, iar cei doi sunt forțați de împrejurări să călătorească împreună și să depășească o serie de obstacole.

„Experiența Horia, a reprezentat primă treaptă în cariera mea de actor, însă mai mult decât atât a fost un moment marcant din toate punctele de vedere, deoarece timp de mai bine de o lună, cât am filmat, m-am maturizat odată cu Horia. Cred foarte mult în acest proiect și m-am dedicat complet pentru că mi se pare că e nevoie de așa ceva, de o gură de aer în cinematografia românească și, în general, într-o lume care a fost lovită doar de probleme în ultimul timp. Sper că publicul va simți această gură de aer și să plece în acest drum împreună cu Horia, să descopere sau redescopere lumea prin ochii unui băiat care n-a ieșit niciodată din satul lui”, a declarat actorul Vladimir Țeca.

Echipa filmului pornește într-un turneu național marcat de o serie de proiecții speciale. Actorii Vladimir Țeca și Angelina Pavel, alături de regizoarea Ana-Maria Comănescu, dau întâlnire publicului în următoarele orașe:

Cluj Napoca (Cinema Victoria), pe 4 aprilie, de la ora 19:30

Oradea (Cinema Palace), pe 5 aprilie, de la ora 18:30

Timișoara (Cinema Victoria), pe 6 aprilie, de la ora 20:00

Sibiu (CineGold), pe 7 aprilie, de la ora 18:45

București (Cinema Muzeul Țăranului Român), pe 10 aprilie, de la ora 20:00, în prezența echipei formate din Carla Fotea (producătoare), Ana-Maria Comănescu (regizoare), Vladimir Țeca (actor), Angelina Pavel (actriță), Tudor Popescu (monteur) și Alin Zăbrăuțeanu (sound designer).

În perioada următoare vor fi anunțate și alte proiecții speciale în prezența echipei, în orașe precum Brașov, Iași și Botoșani.

„Pentru mine, acest film a fost ceva complet nou. Chiar dacă am mai avut activități actoricești în trecut, a fost o experiență complexă și diferită. Multă lume ar crede poate că este ușor, dar este incredibil de greu în realitate și mult de muncă. Însă atunci când iubești un lucru pe care-l faci, timpul trece repede, mai ales alături de persoanele minunate cu care am avut noroc să lucrez în acest proiect, precum Ana-Maria Comănescu, Vladimir Țeca, Robert Onofrei și întreaga echipă a filmului. Înainte de a crea chimie între personajele din film, a existat din primul moment și chimie între noi. Cred că acest proiect cinematografic are în primul rând o poveste deosebită și sper ca publicul să aprecieze și să înțeleagă mesajul pe care Ana-Maria, ca regizor, și noi ca actori am încercat să-l transmitem”, a adăugat actrița Angelina Pavel.

Horia a avut premiera mondială în noiembrie 2023, la Festivalul de Film Black Nights de la Tallinn, iar în România publicul l-a vizionat în avanpremieră națională la Les Films de Cannes à Bucarest, prezentat în secțiunea competitivă Avanpremierele toamnei, unde a câștigat Premiul Publicului.