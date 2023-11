Top 10 țări uimitoare care merită vizitate. Sfatul unei tinere care a călătorit singură: „Oamenii sunt pașnici și fericiți”

O femeie din SUA care a vizitat toate cele 193 de țări suverane ale lumii, plus Taiwan, Kosovo și Palestina a realizat un top 10 al locurilor sale preferate. Cassandra De Pecol a călătorit de una singură până la vârsta de 27 de ani, âmplinindu-și astfel un vis din copilărie.

„Când mă gândesc la unele dintre țările mele preferate, mintea mea gravitează de obicei atât spre interacțiunile umane, cât și spre peisajele care îmi aduc cea mai mare bucurie a mea - natura. Toate țările mele preferate se laudă cu unele dintre cele mai incredibile peisaje, culturi diverse și bucătării unice„, a spus tânăra conform Insider.

Originară din Connecticut, Cassandra nu a avut niciodată șansa să călătorescă în copilărie din motive financiare. Singura țară în care a fost înainte de vârsta de 18 ani a fost Canada – de unde este mama sa. „Am avut acest sentiment înnăscut de a explora teritorii și de a călători prin lume. Mai exact, am vrut să explorez locuri pe care oamenii le considerau nesigure și în care de obicei nu merg”, spune femeia.

În urma experiențelor trăite, ea a realizat un top al țărilor preferate luând în calcul mai multe criterii: interacțiunile umane, peisajele, cultura, obiceiurile și bucătăria.

Iată care sunt cele 10 țări preferate ale Cassandrei:

1. Argentina

Argentina este țara care i-a plăcut cel mai mult. „Am petrecut mult timp de-a lungul anilor în Argentina și am întâlnit oameni minunați acolo. Sunt atrasă de anotimpurile și de flora lor”, spune ea. S-a declarat impresionată de natură, peisaje, munți, lacurile glaciare și de bucătăria fantastică, în special de dulciuri.

2. Austria

Pentru că iubește foarte mult munții, Austria, recunoscută în toată lumea pentru peisajele montane spectaculoase, se situează pe locul doi în preferintele tinerei. Aici a fost impresionată de castele, dar și de curățenia care domnește în toată țara.

3. Bhutan

„Când am fost acolo, în iulie 2016, am constatat că este o țară foarte pașnică. Au doborât recordul pentru numărul de copaci plantați, lucru la care am participat cât am fost acolo. Oamenii sunt pașnici și fericiți, iar mediul înconjurător reflectă acest lucru”, a spus ea.

4. Pakistan

Cassandra a călătorit prin tot Pakistanul, inclusiv în orașe precum Karachi, Lahore și capitala Islamabad. „Pot spune cu mâna pe inimă că această țară merită vizitată. Bucătăria este consistentă și aromată. Peisajele sunt, de asemenea, uimitoare. Oamenii au fost prietenoși și primitori - a fost ireal”, a spus ea.

5. Vanuatu

Vanuatu este o mică națiune insulară din Pacific în care femeia spune că a avut experiențe neașteptat de frumoase cu localnicii, de la care a învățat foarte multe lucruri interesante și a fost cucerită de obiceiurile lor. „Am cutreierat prin sate, unde am fost primit în casele unor străini care mi-au predat lecții valoroase și mi-au arătat cum își făceau unele dintre băuturile lor tradiționale, cum ar fi kava - o băutură nefermentată făcută din rădăcina unei plante medicinale și care se seervește mereu rece”, a explicat Cassandra. În plus, Vanuatu a uimit-o cu frumusețea naturii.

6. Islanda

„Islanda este o altă țară pe care am vizitat-o de câteva ori, pentru că nu mă pot sătura de splendoarea ei naturală. Este locul perfect în care să evadezi pentru a avea parte de liniște. Orașele nu sunt aglomerate, oamenii sunt foarte primitori, mâncarea este delicioasă, iar peisajele sunt parcă din altă lume”, a spus Cassandra.

7. Oman

Orientul Mijlociu ocupă un loc special în inima femeii, iar Omanul este locul perfect în care să descoperi cultura tradițională arabă, în accepțiunea ei. Spune că oamenii sunt foarte buni, iar bucătăria este excepțională. „Cafeaua și mierea lor, printre altele, sunt pur și simplu incredibile”, e de părere tânăra.

8. SUA

„Există un motiv pentru care mulți oameni vin în SUA și trebuie să îmi pun țara între cele 10 preferate. Este un amestec de culturi, bucătării, peisaje și tradiții. Este într-adevăr un loc grozav”, spune ea.

9. Mauritius

„Mauritius este atât de subestimat, deoarece este un loc neobișnuit pentru a călători, dar este un loc atât de minunat de vizitat. Îmi place angajamentul lor față de turismul responsabil și am admirat cât de curată și de frumoasă era țara când am vizitat-o. De asemenea, am considerat că diversitatea culturală este fascinantă, cu valori și tradiții comune la comunitățile indiene, chineze, africane și europene”, spune Cassandra. Aici a fost încântată foarte mult de oameni, care au fost foarte calzi și primitori.

10. Tunisia

În ciuda conflictelor și frământărilor cu care s-a confruntat Tunisia de-a lungul anilor, țara este extrem de primitoare și frumoasă. „Sunt atât de multe de văzut și, de asemenea, este atât de multă istorie”, spune ea. Cassandra a povestit că s-a simțit foarte în siguranță în această țară, chiar dacă a călătorit singură.