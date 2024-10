Răsfăț culinar pe malul Mării Adriatice. Prețul incredibil pentru un city-break în plină toamnă

Mulți aleg marile capitale pentru city-break-uri, dar există și bijuterii ascunse în afara circuitelor turistice, cu oferte sub 40 de euro. Aceste destinații de vis îți permit să te bucuri de experiențe memorabile, fără să îți golești portofelul!

Una dintre aceste destinații este Pescara, un oraș situat în regiunea Abruzzo din Italia, pe coasta Mării Adriatice, în partea central-estică a țării. Capitala provinciei Pescara și unul dintre cele mai importante orașe din Abruzzo Italia, este cunoscută pentru plajele sale largi și frumoase, devenind o destinație populară pe litoral pentru italieni.

O turistă româncă a împărtășit pe unul dintre grupurile de Facebook dedicate celor care își planifică singuri vacanțele că a plătit doar 180 de lei pentru transportul cu avionul și a relatat experiențele deosebite de care s-a bucurat într-un city-break surprinzător la malul Adriaticii la mijlocul toamnei.

Evadare în Pescara Abruzzo: plajă, castele, priveliși și preparate locale la prețuri mici

„Tocmai m-am întors dintr-un city-break în Pescara și vreau să vă împărtășesc experiența mea și să vă recomand această destinație, care este foarte accesibilă (în ceea ce privește biletele de avion/transport/buget)”, sună postarea de pe Facebook.

Autoarea a menționat bugetul extrem de redus alocat pentru această aventură, în care plaja s-a îmbinat cu vizitarea unor castele impresionante și răsfățul culinar, fiecare masă oferind ocazia de a savura preparate locale autentice: „Prețul biletelor pentru această destinație turistică este foarte mic; eu personal am plătit 180 de lei pentru un weekend de vineri până duminică. Aeroportul este foarte mic, cu două-trei magazine și câteva zboruri (nu am avut nicio întârziere), iar cu autobuzul ajungi super repede în centru, în aproximativ 15-20 de minute”.

În ceea ce privește mesele, cina a fost de 30 de euro, din care 28,90 euro pentru meniu și 1,90 euro pentru apă, iar prânzul a costat 20 de euro în restaurante care ofereau mâncare nelimitată. Micul dejun a fost inclus în cazare.

Cazarea a fost aleasă în funcție de locație, aproape de gară și plajă, la un hotel de trei stele, pe care l-a menționat în comentarii, fără a specifica prețul. Totuși, conform informațiilor găsite pe Booking, tariful pentru o cameră dublă la hotelul ales pornește de la 166 de euro pe noapte în weekend, iar cele mai avantajoase opțiuni sunt camerele pentru trei și patru persoane, care încep de la 199 de euro pe noapte.

„În principiu, e bine să te cazezi oriunde în apropiere de Pescara Centrale (gara centrală) și Pescara Porta Nova... Am ajuns pe jos în 10-12 minute la gară/plajă. Hotelul oferă și un mic dejun foarte bun, nu extrem de variat, dar suficient”, a menționat autoarea postării în răspunsul la una dintre întrebările adresate de internauți.

Comoara ascunsă de pe Coasta Adriaticii: o îmbinare între plajă și istorie

Referitor la destinație și modul în care a descoperit-o, turista a spus: „Pescara este un mic orășel care, la prima vedere, poate părea mai puțin interesant și nu este foarte cunoscut. Personal, nu am găsit multe informații despre el în acest grup, iar pe alte rețele sunt foarte puține. Prietenul meu a descoperit întâmplător această destinație căutând bilete ieftine pentru Italia (pentru că iubește marea și restaurantele «all you can eat»), iar mie mi-a plăcut atât de mult încât am decis să vin și cu colegele de muncă. A fost vremea perfectă pentru plimbări pe străduțe și chiar pentru stat la plajă”.

În prima zi, a dedicat timpul plajei, dar și savurării celebrei cafele italiene, alegând să servească cina la un restaurant „All you can eat” (Shabu Shabu), despre care a completat postarea cu fotografii sugestive. „Pentru mine apă era rece, însă erau și oameni care se bălăceau în mare”, a mai spus românca, referindu-se la temperatura apei mării în această perioadă.

În ziua următoare, a vizitat un alt orășel de pe Coasta Adriaticii: „Am mers la Ortona. Am luat trenul din Pescara Centrale, care a costat exact 3,40 euro pentru o singură călătorie. Drumul a durat 20 de minute, iar de la gară până la apa albastră am mers doar cinci minute pe jos. În acest fel, am descoperit și drumul către un castel foarte vechi, datând din secolul al XIV-lea”.

Sugestii utile pentru o escapadă de vis în Abruzzo

Autoarea postării a oferit și câteva sugestii utile: „Vă recomand să purtați încălțăminte confortabilă, deoarece sunt multe scări de urcat și coborât; eu încă simt efectele febrei musculare. După ce am vizitat castelul, care este gratuit, am pornit în căutarea unui restaurant. Am găsit destul de multe închise și a durat puțin să găsim ceva deschis, dar am avut noroc, deoarece ne-a servit un român din Neamț, care era la fel de surprins că suntem turiști. Priveliștea de la Castelul Aragonese este absolut spectaculoasă, ceva deosebit, și îmi doresc să revin cât mai curând. Pentru informații despre vreme, vă recomand să folosiți Google; eu am avut parte de vreme bună de fiecare dată când am vizitat, între mai și octombrie”.

Internauții care cunosc zona au sugerat și vizitarea localității San Benedetto, precum și închirierea unei mașini pentru a explora întreaga provincie Abruzzo: „Este extrem de pitorească, atât zona litoralului (de exemplu, Vasto este un orășel foarte frumos), cât și zona montană”.

Abruzzo - destinație de plajă toamna

Provincia Abruzzo, situată în centrul Italiei, este o destinație deosebită care îmbină frumusețea naturală a peisajelor montane cu plajele sale de pe Coasta Adriaticii. Această regiune oferă o varietate de atracții turistice, fiind perfectă pentru cei care caută o evadare toamna, când temperaturile sunt mai blânde, iar mulțimile de turiști se diminuează.

Abruzzo este cunoscută pentru parcurile sale naționale, cum ar fi Parcul Național Gran Sasso și Parcul Național della Majella, care oferă oportunități excelente pentru drumeții, ciclism și explorarea biodiversității. Aceste zone montane sunt ideale pentru cei care iubesc natura și doresc să se bucure de aerul curat și peisajele impresionante.

Pe lângă atracțiile montane, provincia Abruzzo are și plaje frumoase, cum ar fi cele din Pescara, Vasto și Giulianova, ideale pentru relaxare și activități de apă, oferind un cadru perfect pentru o vacanță de toamnă, când temperaturile rămân plăcute, iar apa este adesea mai caldă decât în alte regiuni.

În concluzie, provincia Abruzzo este o alegere excelentă pentru turiști în căutarea unei destinații de plajă toamna, combinând peisajele spectaculoase cu plajele frumoase și o atmosferă calmă și relaxantă, pentru o vacanță de neuitat.