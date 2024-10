Litoralul românesc: destinația preferată a românilor în 2024. Cât au fost dispuși românii să cheltuiască

Deși turismul românesc a stagnat în 2024, litoralul a rămas destinația de vară preferată, chiar și în contextul creșterii prețurilor la cazare. Orașele mari, precum Brașov și Cluj-Napoca, alături de destinațiile montane, continuă să se claseze în top.

O analiză a platformei Travelminit.ro arată că cele mai căutate destinații din România în 2024 sunt regiunile montane și marile orașe, inclusiv Brașov, București, Cluj-Napoca, Sibiu și Sinaia.

Românii au preferat în acest an călătoriile în perioade cheie, precum weekendul de după începerea vacanței școlare pe 21 iunie, weekendul prelungit de Sfânta Maria din august și ultimele două weekenduri din iulie.

În sezonul estival, durata medie a sejururilor pe litoralul românesc a fost de 4,6 nopți, menținându-se un preț mediu de 544 de euro pentru două persoane, în ciuda creșterii generale de aproximativ 8% a tarifelor pentru o noapte de cazare comparativ cu anul anterior.

Sectorul SPA s-a evidențiat printr-o creștere remarcabilă de 16%, iar un sejur de două nopți pentru cupluri a avut un cost mediu de 811 lei, înregistrând un trend ascendent față de 2023. În plus, și călătoriile de familie de patru nopți s-au remarcat prin creșteri, cu costuri notabile în destinațiile montane (2.038 lei), în destinațiile SPA (2.183 lei) și în orașe (1.832 lei).

Turismul intern în România între provocări și adaptabilitate

În ciuda provocărilor cu care s-a confruntat turismul intern din România, cererea pentru destinațiile de litoral, precum și pentru cele montane, a rămas destul de ridicată. Datele recente provenite de la Travelminit.ro și Litoralulromanesc.ro, care au fuzionat oficial pe 1 octombrie sub umbrela Szallas Group, oferă o privire detaliată asupra evoluției turismului românesc. Odată cu finalizarea sezonului estival, aceste informații sunt esențiale pentru analiza previziunilor pentru restul anului și pentru 2025, bazate pe experiențele acumulate în primele 9 luni.

Chiar dacă turismul intern a stagnat în comparație cu anul anterior, litoralul românesc și-a păstrat statutul de destinație favorită pentru vacanțele de vară, menținând costurile medii în linie cu cele din sezonul precedent. Analizele recente indică o creștere de aproximativ 8% a prețului mediu pe noapte pentru cazare, sectorul SPA/balneo având cea mai semnificativă expansiune, de 16%.

Prețurile medii la cazare și destinațiile interne preferate în 2024

Cele mai populare destinații din România includ regiunile montane și marile orașe, precum Brașov, București, Cluj-Napoca, Sibiu și Sinaia.

Prețurile medii pentru cazare au crescut, iar o noapte costă în medie 169 de lei în zonele montane, 191 de lei în destinațiile SPA și 161 de lei în orașe.

Pentru cupluri, un sejur de două nopți a costat, în medie, 811 lei, reflectând o creștere de 6,5% față de anul anterior. Călătoriile de familie de patru nopți au înregistrat și ele o creștere generală de 8,7% comparativ cu 2023, cu prețuri semnificative în destinațiile montane (2.038 lei), SPA (2.183 lei) și orașe (1.832 lei).

Perioadele cele mai căutate de călătorie în acest an au inclus weekendul de după începutul vacanței școlare, începutul verii, weekendul prelungit de Sfânta Maria și ultimele două weekenduri din iulie.

Cu cât au crescut vânzările pe litoral în acest an

Și cum litoralul românesc a rămas principala destinație internă pentru români în 2024, în ciuda provocărilor generate de impactul inflației asupra bugetelor de vacanță, turiștii au fost nevoiți să se adapteze alegând să meargă la mare în capetele de sezon.

Compania Litoralulromanesc.ro a înregistrat o creștere a vânzărilor de aproximativ 20% comparativ cu 2023, raportând vânzări de peste 270 milioane lei, față de 224 milioane lei în sezonul anterior.

Volumul de turiști a crescut și el cu aproximativ 14%, cu peste 265.000 de persoane care și-au rezervat sejurul la mare în 2024 prin intermediul agenției de turism menționată, dintre care 38% au plătit cu cardul de vacanță.

„Rezultatele au depășit previziunile noastre de creștere, ceea ce este cu atât mai remarcabil cu cât piața vacanțelor la mare a stagnat în 2024. Creșterea se datorează încrederii turiștilor în serviciile pe care le oferim de peste 20 de ani. În plus, în 2024, am extins oferta de proprietăți, incluzând peste 100 de unități noi în portofoliu. Turiștii noștri au beneficiat de o ofertă mai variată și de avantaje suplimentare, cum ar fi accesul gratuit la un parc de aventură din Neptun, un program pe care îl vom menține și în 2025. De asemenea, numărul rezervărilor online a crescut în acest an, unul dintre obiectivele noastre fiind continuarea proceselor de automatizare a fluxurilor de rezervare”, a menționat Ionuț Nedea, fondatorul Litoralulromanesc.ro.

Ce așteptări au avut românii

În vara anului 2024, turiștii români s-au orientat către confort și relaxare, alegând predominant hotelurile de 3 și 4 stele de pe litoral. Cererea pentru pachetele all-inclusive a explodat, iar cei care preferau o experiență completă au optat pentru oferte ce includ cazare, mic dejun și servicii suplimentare, precum accesul la piscine, plaje private și locuri de joacă pentru copii.

Durata medie a sejurului s-a menținut constantă la 4,6 nopți, iar valoarea medie a pachetului de cazare s-a păstrat la 544 de euro pentru două persoane, similar cu anul anterior.

Topul stațiunilor de pe litoral

În topul stațiunilor preferate, Eforie Nord și Mamaia s-au clasat pe primele două locuri, cu Mamaia având o creștere semnificativă a rezervărilor față de 2023, iar Neptun-Olimp ocupând locul trei.

Deși nu au fost schimbări majore în satisfacția turiștilor, feedback-ul celor peste 15.000 de vizitatori a fost pozitiv, s-a mai remarcat în urma analizelor platformelor online. Hotelurile au primit evaluări excelente: curățenia a fost notată cu 8,50 din 10, serviciile cu 8,19, iar poziționarea hotelurilor a primit un impresionant 8,92. Personalul a obținut un 8,46, în timp ce raportul calitate-preț s-a situat la 8,08. Totuși, facilitățile unităților de cazare au primit o medie sub 8, cu o evaluare de 7,80, similară cu cea din 2023.

Cum va evolua turismul în România

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), în timp ce călătoriile externe sunt în creștere, turismul intern reușește să se mențină stabil. „Această cerere constantă subliniază importanța păstrării turiștilor în România și îmbunătățirea ofertei locale. Totuși, provocările internaționale continuă să existe, impunându-ne să inovăm și să ne adaptăm”, a recunoscut Timea Imecs-Ambrus, CEO al Travelminit.ro.

Integrând Litoralulromanesc.ro în Szallas Group începând cu 1 octombrie, reprezentanții companiei se arată încrezători că vor putea oferi servicii extinse și personalizate.

„Această colaborare va permite partenerilor din industrie să ajungă la o audiență mai largă, iar călătorii să beneficieze de o varietate mai mare de opțiuni, de la vacanțe pe litoral la escapade montane. Împreună, cele două platforme vor transforma experiența de călătorie într-una mai fluidă și captivantă, consolidând atractivitatea României ca destinație turistică de top”, afirmă Piotr Furmanski, CEO al Szallas Group.

Programul „card de vacanță” va continua până în 2026 pentru a încuraja românii să exploreze frumusețile locale. În următorii doi ani, se preconizează deschiderea a peste 20 de unități în sectorul ospitalității, care vor adăuga aproape 2.000 de camere noi.